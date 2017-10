Football Talk buitenland: Agüero elf dagen na ongeval alweer op training City - Kaká stopt met voetballen De voetbalredactie

U2 moet optreden in Argentinië uitstellen tot Messi en co klaar zijn met voetballen

Rockband U2 moet zijn optreden in Buenos Aires vanavond uitstellen, zodat de Argentijnse voetbalfans eerst de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador kunnen bekijken.



Bono en zijn maats zouden eigenlijk om 21 uur lokale tijd aan hun optreden beginnen, maar het aanvangsuur is uitgesteld naar 22u20 (3u20 Belgische tijd). Voordien kunnen de fans op groot scherm naar het voetbal kijken. Messi en co moeten in Quito aan de bak, op 2.850 meter hoogte.



Argentinië staat momenteel pas zesde met 25 punten, terwijl maar vier landen zich rechtstreeks plaatsen en een vijfde land de barrages in mag. De vicewereldkampioen miste eerder alleen het WK van 1970 in Mexico. Brazilië is al geplaatst met 38 punten, gevolgd door Uruguay met 28 punten, Chili en Colombia met 26 punten, en Peru met 25 punten.

Agüero elf dagen na ongeval opnieuw op trainingsveld

Sergio Agüero heeft sneller dan verwacht de training bij Manchester City hervat. De Argentijnse spits stond vandaag opnieuw op het veld, en dat amper elf dagen nadat hij bij een taxi-ongeluk in Amsterdam een gebroken rib opliep.



De Argentijn was eind vorige maand naar Nederland gekomen om een concert van de Colombiaanse zanger Maluma bij te wonen. Na afloop nam hij een taxi naar de luchthaven, maar die reed onderweg vol op een verkeerspaal.



De vrees bestond dat Agüero een aantal weken aan de kant zou staan, maar de 29-jarige Argentijn kreeg vandaag al groen licht om te trainen. Mogelijk kan de Argentijn zaterdag tegen Stoke City opnieuw meespelen. Agüero heeft nog één treffer nodig om Eric Brook te evenaren als topscorer aller tijden van City. Hij staat nu op 176 doelpunten, Brook is al 78 jaar recordhouder met 177 goals.

Liverpool moet het zes weken stellen zonder Mané

Liverpool moet het de komende weken stellen zonder Sadio Mané. De Senegalees blesseerde zich zaterdag in de met 0-2 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd met zijn land tegen Kaapverdië. De 'Reds' stelden een hamstringblessure vast bij zijn terugkeer.



De vleugelspeler, die tot de dertig genomineerden voor de Ballon d'Or behoort, werd in de 89ste minuut naar de kant gehaald. "We hebben nu de bevestiging dat hij in die wedstrijd een blessure opliep waardoor hij tot zes weken aan de kant kan staan", zo klinkt het vandaag op de website van Liverpool.



De ploegmaat van Simon Mignolet scoorde dit seizoen al driemaal in vijf Premier League-wedstrijden. Zaterdag kan manager Jürgen Klopp dus geen beroep doen op zijn topspeler in de thuismatch tegen Manchester United. Verder moet Mané ook verstek laten gaan voor het duel met Tottenham en de Champions League-wedstrijden tegen Maribor. De Senegalees was eerder dit seizoen drie wedstrijden geschorst na zijn rode kaart in de topper tegen Manchester City (5-0 nederlaag).



Mané mist door zijn blessure normaal gezien ook de twee laatste WK-kwalificatiewedstrijden van Senegal, op 10 november uit bij Zuid-Afrika en op 14 november thuis tegen de 'Bafana Bafana'. In groep D staan de Senegalezen voorlopig aan de leiding.

Kaká op voetbalpensioen

De Braziliaan Kaká stopt definitief met voetballen. De 35-jarige speler van Orlando City heeft te veel last van fysieke klachten.



"Ik heb er geen plezier meer in'', aldus Kaka in de Braziliaanse media. "Als de wedstrijd voorbij is, heb ik veel pijn. Ik voel aan mijn lichaam dat de jaren gaan tellen.''



Kaká speelde in Europa bij AC Milan en Real Madrid. De veelvoudig Braziliaans international werd in 2007 gekozen tot wereldvoetballer van het jaar. Hij won met AC Milan de Champions League en behaalde met het Braziliaanse elftal de wereldtitel in 2002. Vooral in zijn eerste periode bij AC Milan (2002/2003 tot en met 2008/2009) was Kaká de dragende kracht bij AC Milan. Veel prijzen won hij niet met de Italiaanse club, met één landstitel, één Suppercopa en de Champions League. Met Real Madrid werd Kaká éénmaal landskampioen en won hij één keer de beker.



Kaká is de laatste speler die de Ballon d'Or (voorheen FIFA World Player of the Year-award) won als beste speler van de wereld. Sinds zijn verkiezing in in 2007 ging de prijs elk jaar naar Lionel Messi (vijf keer) of Cristiano Ronaldo (vier keer).

Kaká met de Ballon d'Or.

Standard-flop debuteert bij La Roja

Het al geplaatste Spanje won gisteravond zijn laatste (overbodige) WK-kwalificatiewedstrijd bij Israël met 0-1. Bondscoach Julen Lopetegui had in Jeruzalem een basisplaats voor een oude bekende van de Jupiler Pro League: Jonathan Viera. De aanvaller stond in het najaar van 2014 enkele maanden onder contract bij Standard, maar kon er geen potten breken.



De bijna 28-jarige Viera werd in de zomer van 2014 voor om en bij de twee miljoen euro door Standard weggeplukt bij Valencia. Zijn periode op Sclessin draaide met 7 officiële optredens (en één goal) echter uit op een sof. In januari 2015 nam de linksbuiten al opnieuw de vlucht naar zijn geboortegrond, Las Palmas, om daar de voorbije seizoenen uit te groeien tot een spelbepalende speler.

Jonathan Viera (ex-Standard) kreeg gisteren een basisplaats bij La Roja

Argentijns bondscoach Sampaoli: "Wij verdienen plek op het WK"

Voetbalgrootmacht Argentinië moet deze nacht Belgische tijd in het hooggelegen Quito winnen van Ecuador om nog kans te maken op deelname aan het WK voetbal van volgende zomer in Rusland. Bondscoach Jorge Sampaoli vindt dat zijn ploeg het verdient, ook al zijn de prestaties in de kwalificaties ronduit teleurstellend. "Als je de cijfers even vergeet, dan verdient Argentinië een plek op het WK. De ploeg heeft persoonlijkheid en zo vaak bewezen superieur te zijn."

De tweevoudig wereldkampioen (in 1978 en 1986) speelde de laatste drie wedstrijden in de Zuid-Amerikaanse kwalificatie gelijk en staat momenteel zesde in de groep. Dat volstaat niet voor een ticket naar Rusland. De eerste vier plaatsen zich rechtstreeks, de nummer vijf speelt een play-off tegen Nieuw-Zeeland. Argentinië ontbrak voor het laatst op een eindronde van een WK in 1970. Bij het vorige WK in Brazilië stond het land nog in de finale.

Bondscoach Jorge Sampaoli.

Het schortte in de kwalificatie vooral aan scorend vermogen bij de 'Albiceleste'. In de zeventien gespeelde wedstrijden maakten de Argentijnen, met naast Messi ook nog aanvallend geweld als Paulo Dybala (Juventus), Angel Di Maria (PSG) en Mauro Icardi (Internazionale) in de gelederen, maar zestien doelpunten. Sergio Agüero (Manchester City) is momenteel geblesseerd, Gonzalo Higuain afgeserveerd door Sampaoli. Zelfs Venezuela, de nummer laatst in de kwalificatiegroep, maakte meer goals. Lionel Messi nam er een schamele vier voor zijn rekening.



Toch is de topschutter van FC Barcelona de speler waar Sampaoli op vertrouwt in het cruciale treffen met Ecuador. "Als Messi zijn normale niveau haalt, dan komt het allemaal goed", meent de bondscoach. Argentinië is er overigens in WK-kwalificatiewedstrijden slechts één keer in geslaagd Ecuador te verslaan in Quito. Het is voor bezoekende ploegen altijd lastig te acclimatiseren op 2800 meter hoogte.

Messi (r) met zijn landgenoten op training.