Football Talk buitenland: Advocaat: "Kwalificatie was al verloren toen ik begon"

10u17 0 EPA Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Duitsland oefent in november tegen Frankrijk

In het kader van de voorbereiding op het WK 2018 speelt wereldkampioen Duitsland op 14 november een oefenduel tegen Frankrijk. De wedstrijd zal plaatsvinden in Keulen, zo bevestigde de Duitse federatie vandaag. Frankrijk verzekerde zich dinsdagavond van een WK-ticket door met 2-1 te winnen van Wit-Rusland.



Duitsland, dat de kwalificatie al langer beet had, oefent vier dagen voor de partij Les Bleus eerst tegen Engeland. Die match wordt op 10 november in Wembley afgewerkt.



De Rode Duivels oefenen volgende maand tegen Mexico, op 10 november in Brussel, en Japan, op 14 november in Brugge.

Advocaat: "Kwalificatie was al verloren toen ik eraan begon"

Bondscoach Dick Advocaat kon na de te magere zege van Oranje tegen Zweden (2-0) niet over zijn lippen krijgen dat hij heeft gefaald in zijn derde termijn als bondscoach van het Nederlands elftal. "We hebben het niet gehaald, maar ik dacht dat twaalf punten uit vijf wedstrijden voldoende zou zijn.''



Advocaat won met Oranje van Luxemburg (5-0), Bulgarije (3-1), Wit-Rusland (3-1) en Zweden (2-0). Alleen Frankrijk was te sterk (4-0). "Dus als ik iets fout zou hebben gedaan, dan was dat in Frankrijk. Achteraf hadden we dat duel ook moeten winnen'', zei hij. "Maar vooraf had ik niet verwacht dat Zweden wel van Frankrijk zou winnen.''



Zweden won niet alleen van Frankrijk, maar benutte de duels met Wit-Rusland en Luxemburg ook veel beter om het doelsaldo op te vijzelen. Advocaat leek zich vooral steeds te concentreren op een zege. Het doelsaldo was voor hem ogenschijnlijk minder van belang. "Het wil niet zeggen dat je meer scoort als je meer aanvallers opstelt'', zo verdedigde hij zich.

Chili neemt afscheid van bondscoach

Juan Antonio Pizzi legt zijn functie als bondscoach van Chili neer. Hij trekt zijn conclusies uit de gemiste kwalificatie voor het WK in Rusland. Chili verloor op de slotspeeldag in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone met 3-0 van Brazilië. Daardoor werd het land pas zesde in de eindstand en moet La Roja een kruis maken over het WK van volgende zomer.



De 49-jarige Pizzi liet na afloop van de beslissende nederlaag tegen Brazilië in Sao Paulo weten de "volledige verantwoordelijkheid" voor de gemiste campagne op zich te nemen. "Jammer genoeg wordt een cyclus afgesloten", verklaarde de voormalige Spaanse international met Argentijnse roots. "We hebben samen momenten van grote vreugde beleefd. Maar dit is de grootste ontgoocheling uit mijn carrière. We zitten nu allemaal in zak en as."



Pizzi werd bondscoach van Chili in januari 2016. Enkele maanden later leidde hij het land naar de zege in de Copa America.

FIFA schorst Pakistaanse voetbalbond

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft de Pakistaanse federatie (PFF) met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd geschorst. Dat is vandaag bekendgemaakt.



De FIFA legt de sanctie op wegens de inmenging van de overheid in het dagelijkse bestuur van de PFF. Volgens de FIFA-reglementen moet een nationale voetbalbond onafhankelijk functioneren, zonder beïnvloeding door een derde partij. De PFF wordt evenwel geleid door een door de rechter aangestelde beheerder, zo luidt het.



Door de schorsing worden alle nationale teams en clubs uit Pakistan voorlopig geweerd uit internationale competities.