Football Talk buitenland: Aanvaller Leipzig duizelig na stadionlawaai - nieuwe coach Las Palmas

Cruzeiro wint vijfde Braziliaanse Beker

Cruzeiro heeft voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis de Braziliaanse Beker gewonnen. In de finale haalde het team uit Belo Horizonte het in de strafschoppenreeks met 5-3 van Flamengo, na de reguliere speeltijd stond het nog 0-0 op het scorebord. Voor de bezoekers miste voormalig international Diego een strafschop.

Time Werner duizelig na stadionlawaai

De Duitse aanvaller Timo Werner (RB Leipzig) werd dinsdag in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas na 32 minuten vervangen omdat hij last had van duizeligheid. Zijn coach Ralph Hasenhüttl (ex-Lierse en KV Mechelen) wijt de duizeligheid aan het intens lawaai in het stadion. "Timo heeft last van zijn bloedsomloop en ademhalingsproblemen", legde Hasenhüttl uit. "Na onze terugkeer naar Leipzig zal hij een specialist consulteren." Werner vroeg eerst tijdens de partij om oordopjes, om zo zijn oren te beschermen tegen het geluid. Maar even later moest hij het veld toch verlaten. Leipzig verloor de partij in Istanboel uiteindelijk met 2-0.



Medische onderzoeken moeten ook uitzoeken of Werner niet oververmoeid is. De aanvaller is onmisbaar voor Leipzig en speelt daarom altijd voor de vicekampioen van vorig seizoen. Tussendoor speelde hij in september ook nog twee interlands voor Duitsland. "In de eerste helft waren mijn spelers een beetje overweldigd door het lawaai in het stadion van Besiktas", bevestigde Hasenhüttl. "Maar het is onmogelijk je hierop voor te bereiden. Het lawaai was oorverdovend. We hebben nog een jong team en moeten nog ervaring opdoen. Dit was een goede les voor ons. Ik heb gezien dat ik kon rekenen op de jongens in zo'n omstandigheden."

Las Palmas heeft nieuwe coach

Pako Ayestaran is de opvolger van de maandag opgestapte Manuel Marquez als hoofdcoach bij de Spaanse eersteklasser Las Palmas. De 54-jarige Bask ondertekende er een contract tot het einde van het seizoen. Tussen maart en september 2016 was Ayestaran bij Valencia aan de slag, voordien werkte hij als assistent onder Rafael Benitez.



Bij Las Palmas gooide Marquez maandag de handdoek in de ring, daags na de 0-2 nederlaag tegen Leganes. Na zes speeldagen staat Las Palmas vijftiende in de Primera Division met zes punten, zondag volgt de lastige verplaatsing naar leider FC Barcelona. De 49-jarige Marquez was pas sinds het begin van het seizoen in functie als hoofdcoach bij Las Palmas. Daarvoor trainde hij de reserven. Marquez is al de derde coach in La Liga die dit seizoen vertrekt bij zijn club. Luis Zubeldia (Alaves) en Fran Escriba (Villarreal) gingen hem voor.

