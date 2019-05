Football Talk buitenland (30/04). Vidarsson wordt technisch directeur van IJslandse voetbalbond - Vermaelen hoopt op terugkeer naar Premier League De voetbalredactie

30 april 2019

VAR doet zijn intrede vanaf kwartfinales

De Africa Cup, die deze zomer in Egypte plaatsvindt, kan voor het eerst rekenen op een videoscheidsrechter. De VAR doet zijn intrede vanaf de kwartfinales. Hassan Waberi, de scheidsrechtersbaas van de Afrikaanse voetbalbond, liet weten dat alle scheidsrechters al een opleiding hebben gekregen om met de VAR te kunnen werken. Ook in de Champions League wordt er tegenwoordig, net als in een hoop nationale competities, waaronder de Belgische, gebruik gemaakt van de VAR. De Africa Cup in Egypte start op 21 juni, de finale is op 19 juli.

Vidarsson wordt technisch directeur van IJslandse voetbalbond

Arnar Vidarsson werkt zich op binnen de IJslandse voetbalbond. De ex-middenvelder van onder andere Lokeren wordt aangesteld als technisch directeur bij de voetbalbond van zijn vaderland, hij ondertekende een contract voor twee jaar. Vidarsson zal zijn nieuwe functie combineren met het trainerschap van de nationale beloften, waar hij legende Eidur Gudjohnsen als assistent heeft. Eerder dit seizoen werd Vidarsson nog aan de deur gezet als assistent-trainer van Lokeren. (MVS)

Antonio Rudiger niet meer in actie dit seizoen bij Chelsea

‘The Blues’ hebben met Antonio Rudiger één van hun titularissen verloren door de blessure aan de meniscus. Die liep de Duitse intarnational op in de wedstrijd tegen Manchester United zondag (1-1). Daardoor zal hij de rest van het seizoen aan de kant moeten toekijken en kan hij Chelsea niet verder helpen in de strijd om een plaats in de Champions League of in de halve finales van de Europa League tegen Eintracht Frankfurt.

De blessure van Rüdiger is een groot verlies voor Maurizio Sarri, die sinds het begin van het seizoen een onbetwistbare sterkhouder verliest. De verdediger kwam al 42 keer aan de bak voor Chelsea. Een afwezigheid die de Italiaanse coach misschien kan oplossen door Andreas Christensen naast David Luiz de aanvallende tegenstanders af te stoppen.

Chelsea (68 punten) strijdt nog met twee punten voorsprong op Arsenal (66 punten) en drie op Manchester United (65 punten) voor een vierde plaats die in de Premier League recht geeft op de groepsfase van de Champions League. Op donderdag 2 en 9 mei staan ook de halve finales van de Europa League gepland tegen Eintracht Frankfurt. De heenwedstrijd zal in de Commerzbank-arena plaatsvinden.

Rüdiger vervoegt Callum Hudson-Odoi op de ziekenafdeling. De jonge Engelse international heeft een achillespeesblessure en zal ook dit seizoen niet meer in actie komen voor het team met Eden Hazard.

John O’Shea (ex-ManU en Antwerp) hangt voetbalschoenen aan de haak

John O’Shea zet op het einde van het seizoen een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat laat Reading FC, de Engelse tweedeklasser waarvoor hij speelt, weten op de 38e verjaardag van de Ierse centrale verdediger.

O’Shea trok op zijn 17e naar Manchester United. De Engelse grootmacht liet hem eerst rijpen bij tweedeklasser Bournemouth (1999-2000) en Antwerp (2000-2001). Daarna speelde hij tussen 2001 en 2011 bijna 400 wedstrijden voor de Red Devils. Hij won met de club onder meer vijf landstitels en de Champions League (in 2008 tegen Chelsea, als bankzitter).

In de zomer van 2011 stapte O’Shea over naar Sunderland, waar hij tot 2018 bleef. Dit seizoen was zijn eerste bij Reading. O’Shea droeg 119 keer het shirt van zijn land (drie doelpunten) en was erbij op de EK’s van 2012 en 2016 (waar hij met Ierland van België verloor in de groepsfase).

Thomas Tuchel vindt slag Neymar niet kunnen

Na de verloren bekerfinale van Paris Saint-Germain tegen Stade Rennes (2-2, 5-6 na penalties) kreeg Neymar het aan de stok met een supporter van de winnende ploeg. Die riep de aanvaller van alles toe, waarna Neymar op zijn beurt hem een slag verkocht. Zijn trainer, Thomas Tuchel, kon dat maar moeilijk accepteren.

“Ik vind het helemaal niet leuk om mijn speler zoiets te zien doen. Zulk gedrag is onaanvaardbaar”, reageerde de coach van de PSG. “Het is natuurlijk niet gemakkelijk om die trap langs supporters op te gaan na een nederlaag, maar dat is voor iedereen even moeilijk. Toch moeten we respect tonen als we verliezen door het te accepteren. Niet door met een toeschouwer in de clinch te gaan.”

Ook over de uitlatingen van de Braziliaan naar de jongeren toe van PSG wilde Tuchel wat kwijt. “Ik weet wat Neymar bedoelde, maar zoiets moeten we intern bespreken en niet met de buitenwereld. Enkel zo kan de sfeer in de kleedkamer erop vooruitgaan. Tussen ons kan alles gezegd worden, want ik luister naar alle meningen en probeer ze te respecteren.”

Italiaanse bond wil stadion van Lazio deels sluiten als racisme aanhoudt

Supporters van Lazio slepen al langer een slechte reputatie mee op het vlak van racisme. Nadat aanhangers van de Romeinse ploeg in de match tegen AC Milan opnieuw over de schreef gingen, is de maat vol voor de Italiaanse bond. Als er in de komende twaalf maanden opnieuw soortgelijke feiten plaatsvinden, zal een deel van de tribunes in het Stadio Olimpico worden afgesloten.

Afgelopen woensdag was Lazio voor de Italiaanse beker op bezoek bij Milan. Bezoekende supporters richtten tijdens de wedstrijd hun pijlen op Milan-spelers Franck Kessié en Timoué Bakayoko, die racistisch bejegend werden. Voor de match had de Lazio-aanhang al met een groot spandoek hulde gebracht aan de voormalige fascistische leider Benito Mussolini.

Na de wedstrijd liet het Laziobestuur weten de gebeurtenissen af te keuren. “Dit stemt niet overeen met de waarden die onze club al 119 jaar hoog in het vaandel draagt”, luidde het. Tegelijk wees de club erop dat het om “geïsoleerde gevallen” ging.

Vermaelen hoopt op terugkeer naar Premier League

Zijn contract loopt binnen twee maanden af en een voorstel voor een nieuwe overeenkomst is er niet. Barcelona neemt na vijf jaar, amper 52 wedstrijden en 540 blessuredagen afscheid van Thomas Vermaelen (33). Een transfer waar hijzelf in 2014 meer van had verwacht, maar dat palmares en die ervaring nemen ze hem evenmin nog af: vier Spaanse titels, drie (straks misschien vier) Spaanse bekers, één (straks misschien twee) keer de Champions League, twee keer het WK voor clubs, de Spaanse en Europese SuperCup en vier seizoenen getraind met Lionel Messi. Vermaelen wordt in november 34, maar staat voor alles open. Helemaal bovenaan zijn wenslijst staat een terugkeer naar de Premier League en Engeland, het land waar hij destijds vrouw Polly leerde kennen. Alleen is het de vraag of ze daar op een blessuregevoelige verdediger uit die leeftijdscategorie liggen te wachten. Sowieso zwaaien Engelse clubs zelden met meerjarige contracten voor dertigplussers. Vermaelen zal de lat niet te hoog mogen leggen. Eerder snuffelden Southampton en Watford aan hem, maar die vage contacten werden nooit concreet.

Wie kampioen wil spelen, haalt maar beter Arturo Vidal in huis

Leuke statistiek na de titel van FC Barcelona in Spanje. De Catalanen mochten hun 8ste landstitel vieren in elf jaar tijd. Toch doet er één speler op het middenveld van de ‘Blaugranas’ nog beter.

Mohawk, tatoeages en een lange baard. Arturo Vidal staat al jaren te boek als een krijger op het middenveld. De 31-jarige Chileen heeft dat niet alleen aan zijn uiterlijk te danken. Ook zijn voetbalstijl strookt met zijn imago. De Chileens tegenhanger van Radja Nainggolan verruilde dit jaar het middenveld van Bayern München voor dat van Barcelona, al bracht dat maar weinig verandering. Vidal kon dit jaar gewoon verder werken aan zijn routine en dat is sinds 2012 elk jaar een titel pakken.

Inderdaad, Vidal speelde nu al voor het 8ste seizoen op rij kampioen. Vanaf zijn overgang van Leverkusen naar Juventus was het van dat. Vidal won in Italië vier landstitels op rij tussen 2012 en 2015. Na zijn transfer naar Bayern München ging hij verder op zijn elan met drie opeenvolgende titels kampioenenschalen in de Bundesliga. En nu is het bij Barcelona dus weer prijs. Wie volgend jaar nog eens kampioen wil spelen, haalt Vidal dus maar beter in huis.

