Football Talk buitenland (28/4). Dries Mertens hijst zich met verrukkelijke vrije trap naast Maradona - Terugkeer in mineur voor Courtois

28 april 2019

23u22

Bron: Eigen berichtgeving, Belga en ANP 5 Buitenlands voetbal Dries Mertens heeft Napoli aan een 0-2-zege tegen Frosinone geholpen met een knappe goal uit vrije trap. Met zijn 81ste doelpunt voor Napoli in de Serie A komt hij gelijk met de legendarische Diego Maradona op een derde plaats in het topschuttersklassement van de ploeg, enkel Marek Hamsik (100) en Antonio Vojak (102) deden beter.

De titel is al weg, maar Napoli is nog niet zeker van haar tweede plaats en wilde graag haar voorsprong op achtervolger Inter zo groot mogelijk houden. De Napolitanen moesten op bezoek bij Frosinone, de 19de in de stand, dat quasi zeker is van de degradatie.

Dries Mertens opende de score met een prachtig gekrulde vrije trap buiten het bereik van doelman Marco Sportiello. In de tweede helft verdubbelde Amin Younes de score voor Napoli door de bal binnen te leggen na een knappe een-twee met Arkadiusz Milik en dito kapbeweging, meteen goed voor een 0-2-eindstand.

GOOOOAL | Wat een geweldige vrije trap van @Dries_Mertens14! 💥

⚽️ With his goal today, @dries_mertens14, draws level with Diego Maradona (81 goals) in third place on Napoli's all-time @SerieA scorer's list!

💙 #ForzaNapoliSempre

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/pHTUDN3jcU Official SSC Napoli(@ en_sscnapoli) link

Courtois krijgt penalty tegen

Real Madrid heeft een pijnlijke 1-0 nederlaag geleden bij Rayo Vallecano, de hekkensluiter in La Liga. Thibaut Courtois maakte zijn terugkeer in de basis. De Rode Duivel mocht voor de eerste keer sinds de terugkeer van Zinedine Zidane starten. Er stond niet veel meer op het spel voor Real Madrid. De Koninklijke is derde in de stand en heeft niet meteen uitzicht op een tweede plaats, met negen punten achterstand op Atletico Madrid.

Rayo Vallecano, dat nog een waterkansje heeft op het behoud, kreeg in de 24ste minuut een strafschop toegekend, met dank aan de VAR. Adri Embarba bedankte en stuurde Courtois de verkeerde hoek in. Real was niet meer bij machte de situatie recht te zetten en moest met het schaamrood op de wangen afdruipen. De trefzekere aanvaller Karim Benzema, één van de weinige Madrilenen in goede vorm, ontbrak wegens een blessure. Dankzij de onverwachte driepunter kwam Vallecano van de laatste plaats weg. Het gaf de rode lantaarn door aan Huesca.

GOAL | Embarba opent de score vanop de stip voor Rayo Vallecano! 💥

1️⃣-0️⃣ #RayoRealMadrid 🇪🇸



1️⃣-0️⃣ #RayoRealMadrid 🇪🇸 pic.twitter.com/15rkSYIG65 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Bayern ontsnapt aan verlies

Bayern München is in de Bundesliga ontsnapt aan een blamerende nederlaag bij degradatiekandidaat FC Nürnberg. In de extra tijd schoot Tim Leibold een strafschop op de binnenkant van de paal. Daardoor bleef het 1-1 en profiteerde de koploper maar half van de verrassende nederlaag van Borussia Dortmund zaterdag thuis tegen het Schalke 04 van interim-coach Huub Stevens (2-4). Het verschil tussen de lijstaanvoerder en de naaste belager is nu twee punten, met nog drie duels te gaan.

GEMIST | Leibold mist zijn strafschop! 😨



FT: 1️⃣-1️⃣ #FCNFCB 🇩🇪 pic.twitter.com/e9IhTPp2om Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Arjen Robben keerde bij Bayern München na een langdurige afwezigheid terug op de bank. Voor een wissel na de rust kwam hij nog niet in aanmerking. Coach Niko Kovac koos voor drie andere invallers. Robben, die pas afgelopen donderdag de groepstraining hervatte, kwam eind november voor de laatste keer in actie. Sindsdien moest hij geblesseerd aan de kant blijven. Even leek het erop dat Robben dit seizoen helemaal niet meer in beeld zou komen bij Bayern München. De oud-international lijkt zijn club, waarvan hij deze zomer afscheid neemt, nu toch nog te kunnen helpen in de jacht op de Duitse ‘dubbel’.

GOOOAL | Daar is Gnabry met de gelijkmaker voor Bayern! 💪

1️⃣-1️⃣ #FCNFCB 🇩🇪



1️⃣-1️⃣ #FCNFCB 🇩🇪 pic.twitter.com/b26BHYyHM4 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Na een zwakke eerste helft begon de tweede helft in Nürnberg wat later, vanwege vuurwerk uit het vak met supporters van Bayern. In de 48ste minuut kregen de fans uit München een flinke domper te verwerken. Matheus Pereira scoorde met een bekeken schot in de verre hoek (1-0). Bayern gooide het tempo daarna omhoog, maar het voetbal bleef van matige kwaliteit. Uit een voorzet van Kingsley Coman tikte invaller Serge Gnabry een kwartier voor tijd ietwat fortuinlijk de bal over doelman Christian Mathenia (1-1). Nadat Leibold vanaf elf meter op de paal had geschoten, kreeg Coman namens Bayern ook nog een droomkans. Keeper Mathenia redde bekwaam.

GOOOAL | Matheus Pereira trapt Nurnberg op voorsprong tegen Bayern! 💥

1️⃣-0️⃣ #FCNFCB 🇩🇪



1️⃣-0️⃣ #FCNFCB 🇩🇪 pic.twitter.com/9UVxSSGz6W Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Lazio zegeviert in Sampdoria

Lazio Roma heeft de zege gepakt bij het Sampdoria van Dennis Praet, het won met 1-2. Lazio komt zo tot op één punt van de Europese plaats van Atalanta (6e), wel met een wedstrijd meer gespeeld. Bij Lazio Roma ontbrak Jordan Lukaku nog altijd wegens een knieblessure en bleef Silvio Proto op de bank, Dennis Praet stond bij Sampdoria wel aan de aftrap en speelde de volledige wedstrijd.

Lazio Roma kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong: Felipe Caicedo schudde zijn belager makkelijk af en kon alleen op doelman Emil Audero af waarna hij de bal proper afwerkte (3.). Niet veel later mocht Caicedo opnieuw vieren, deze keer scoorde hij met het hoofd op een voorzet van Romulo (19.). Net voor de rust werd de opgave nog moeilijker voor Sampdoria, nadat Gaston Ramirez zijn tweede gele kaart pakte en het veld moest verlaten. Fabio Quagliarella slaagde er wel nog in tegen te prikken in de 57e minuut, maar Sampdoria moest de drie punten laten aan Lazio.

Nieuwe opdoffer voor Milan

AC Milan heeft vier dagen na de uitschakeling door Lazio in de halve finales van het Italiaanse bekertoernooi een nieuwe tik moeten incasseren. De ploeg van coach Gennaro Gattuso ging bij Torino met 2-0 onderuit. Daardoor bleef AC Milan vooralsnog steken op de zevende plaats in de Serie A. Andrea Belotti en Alex Berenguer kwamen tot scoren in de tweede helft voor de thuisclub, die naar de zesde plek klom. Aanvoerder Alessio Romagnoli van AC Milan kreeg rood vanwege protesten tegen de arbitrage. De bezoekers moesten daardoor vanaf de 81ste minuut met tien man verder.

GOAL | Belotti trapt Torino op voorsprong vanop de stip. 🎯

1️⃣-0️⃣ #TorinoMilan 🇮🇹



1️⃣-0️⃣ #TorinoMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/McPpXx7Mph Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAL | Berenguer verdubbelt de score voor Torino! 🔥

2️⃣-0️⃣ #TorinoMilan 🇮🇹



2️⃣-0️⃣ #TorinoMilan 🇮🇹 pic.twitter.com/n6O1fQmWS6 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

RODE KAART | Romagnoli moet het veld verlaten! ❌#TorinoMilan 🇮🇹

AS Roma, dat met 3-0 van Cagliari won, staat voorlopig vierde. Atalanta speelt maandagavond thuis tegen Udinese. De club van de internationals Hans Hateboer en Marten de Roon neemt met winst de vierde plek in handen. De top vier in de Serie A plaatst zich voor de Champions League.

Cannavaro zegt al adieu als bondscoach China

De ambtstermijn van Fabio Cannavaro als bondscoach van het Chinese nationale team heeft slechts twee matchen geduurd. De oud-wereldkampioen heeft zijn vertrek aangekondigd, na twee thuisnederlagen. “Met respect voor het grote land dat China is, acht ik het nodig om mijn beslissing aan te kondigen ontslag te nemen als bondscoach”, schreef de ex-Ballon d’Or winnaar op Weibo, de Chinese tegenhanger van Twitter. Om zijn keuze uit te leggen, gaf de 45-jarige Cannavaro aan dat hij meer tijd wilde nemen voor zijn familie en zijn job als trainer van de Chinese profclub Guangzhou Evergrande.

De ex-verdediger van Juventus en Real Madrid volgde Marcello Lippi op bij het nationale elftal, nadat die ontslagen werd na de nederlaag in de kwartfinale van de Asian Cup (3-0 tegen Iran). Cannavaro stond na zijn aanstelling meteen ter discussie bij allerhande sceptici en de nederlagen tegen Thailand en Oezbekistan hielpen hier niet bij. Geruchten wijzen nu op een snelle terugkeer van Lippi op de Chinese bank. China staat momenteel op een 74e plaats in de FIFA-ranking.

Sheffield United keert terug in Premier League

Sheffield United is zonder zelf in actie te komen gepromoveerd naar de Premier League. Concurrent Leeds United kwam tegen Aston Villa niet verder dan 1-1 en daardoor is Sheffield United, dat gisteren met 2-0 won van Ipswich Town, verzekerd van de tweede plaats in het Championship.

In het seizoen 1993-1994 kwam Sheffield United voor het laatst uit op het hoogste niveau. Sheffield United heeft zelfs nog een kans om kampioen te worden. Met nog één duel te gaan heeft het een achterstand van drie punten op Norwich City, dat gisteren al promotie veiligstelde.

WE ARE PREMIER LEAGUE!