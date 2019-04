Football Talk buitenland (19/4). Avondje Juve-Ajax komt Sporting-speler duur te staan



19 april 2019

Denayer en Lyon knopen opnieuw aan met zege

Olympique Lyon heeft vanavond de 33e speeldag in de Franse Ligue 1 ingezet met een 2-1 overwinning tegen Angers. Na twee nederlagen op rij knopen Jason Denayer en co. zo opnieuw aan met drie belangrijke punten voor de Europese tickets.

Depay (14.) en Terrier (39.) scoorden de doelpunten voor Lyon, dat 90 minuten lang met Denayer in de verdediging voetbalde. Angers, met oude bekende Ludovic Butelle in doel, kwam via een own goal van Tousart (89.) in de slotminuten ook op het scorebord. Lyon staat met 59 punten derde en loopt voorlopig uit op nummer vier Saint-Étienne, dat zondag nog de verplaatsing maakt naar Reims. Die derde plek geeft recht op Champions League-voorrondes.

Dinamo Zagreb kampioen van Kroatië

Dinamo Zagreb is zes wedstrijden voor het einde van het seizoen al kampioen van Kroatië geworden. De koploper won vanavond bij Slaven Belupo met 1-0. Nummer twee HNK Rijeka, dat 23 punten achterstand heeft, kan Zagreb nu niet meer inhalen. Dinamo Zagreb werd voor de dertiende keer in de laatste veertien seizoenen kampioen. Alleen in 2017 ging het mis, toen was Rijeka te sterk.

Ovo je 20. naslov prvaka u Republici Hrvatskoj za @gnkdinamo , a ukupno jubilarni 30. u povijesti kluba! pic.twitter.com/cQj5RlM1qB HRT Sport(@ HRTsport) link

Iraanse ploeg van Georges Leekens verliest tweede keer op rij

FC Tractor heeft in het kader van de 26e speeldag in de Iraanse voetbalcompetitie zijn tweede competitienederlaag op rij geleden. De ploeg van Georges Leekens ging met 0-1 onderuit tegen Paykan. Tractor lijkt met nog vier speeldagen te gaan de rol te lossen in de titelstrijd.

Het Iraanse team van Leekens lag nochtans op titelkoers. Onder ‘Mac The Knife’ zette Tractor met 23 op 27 een knappe reeks neer. De Iraanse traditieclub hield daarin acht keer de nul. Maar vorige week leed Tractor tegen staartploeg Sepidrood Rasht (3-1) zijn eerste nederlaag onder Leekens, en een week later ging het in eigen huis dus opnieuw de boot in.

Titelfavoriet Persepolis pakte intussen 4 op 6 en gaat met 55 punten aan de leiding. Daarachter volgen Esteghlal en Sepehan met elk 50 punten. Tractor is vierde met 49 punten, en heeft het in de titelrace dus niet meer in eigen handen. De volgende twee tegenstanders van Persepolis zijn Sepehan en Tractor.

Voorlaatste speeldag Eredivise definitief verschoven

De voorlaatste speeldag in de Nederlandse Eredivisie is definitief verplaatst van zondag 28 april naar woensdag 15 mei. Alle thuisspelende clubs hebben toestemming gekregen van de lokale autoriteiten. De KNVB bereikte vandaag al overeenstemming met de clubs over het initiatief.

De bond besloot tot de ingreep nadat Ajax zich had geplaatst voor de halve finale van de Champions League. Het schema voorzag hier niet in. Ajax zou daardoor op 28 april tegen De Graafschap spelen en op 30 april tegen Tottenham Hotspur. Een club heeft recht op tenminste twee volledige rustdagen tussen de wedstrijden.

Door de ingreep wordt speeldag 33 nu de laatste van het seizoen. Alle duels beginnen die woensdag om 19u30. “Wachten tot het weekeinde was geen optie, omdat dan de play-offs in het geding zouden komen”, verduidelijkte de KNVB. De wedstrijden van de 34e speeldag worden zondag 12 mei afgewerkt.

Ajax en PSV delen momenteel de leiding in de Eredivisie met 74 punten. Ajax leidt voorlopig op basis van het doelpuntensaldo (+78 versus +66).

Paulo Dybala drie weken aan de kant bij Juventus

Juventus moet het een drietal weken stellen zonder zijn Argentijnse international Paulo Dybala. De spits liep dinsdag in de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Ajax een blessure op en is twintig dagen out.

“Sami Khedira en Mattia Perin zijn out tot het einde van het seizoen en ook vicewereldkampioen Mario Mandzukic komt deze voetbaljaargang meer dan waarschijnlijk niet meer in actie. Douglas Costa en Martin Caceres zijn tien dagen out. Giorgio Chiellini mikt op de topper tegen Inter (op de 34ste speeldag, red) en Andrea Barzagli is aan de beterhand”, overliep coach Massimiliano Allegri zijn ziekenboeg.

Juventus ontvangt zaterdag in de vooravond Fiorentina op de 33ste speeldag in de Serie A. Bij een zege zijn ze altijd zeker van de landstitel. Die hadden ze vorig weekend al kunnen pakken, maar een veredeld B-elftal ging toen onderuit bij SPAL (2-1). Met een nieuwe titel kan de ‘Oude Dame’ de teleurstelling van de uitschakeling tegen Ajax doorspoelen. “Zaterdag hebben we weer een kans op de titel. We moeten over onze teleurstelling geraken zonder excuses te zoeken. Pas nadien kunnen we de toekomst beginnen te plannen”, bekende Allegri. “Het zou een mooi resultaat zijn na een seizoen hard werken en dan zouden we toch nog vijftig procent van onze doelstellingen hebben behaald.”

Acht scudetto’s op rij wordt ook een huzarenstukje dat nooit eerder werd voorgedaan in één van de vijf grootste competities in Europa. Momenteel staat de club uit Turijn op gelijke hoogte met het Franse Olympique Lyon, dat tussen 2002 en 2008 zeven keer op rij kampioen werd in Frankrijk. Juventus begon zijn zegereeks onder Antonio Conte in 2012, Allegri nam over in 2014 toen Conte Italiaans bondscoach werd. Verdedigers Chiellini en Barzagli zijn de enige twee spelers die er telkens bij waren, Leonardo Bonucci spendeerde één seizoen bij Milan en moet het zo met één titel minder stellen. “Met die acht titels kunnen we niet anders dan trots zijn, het kan een buitengewone dag worden. Daar mogen we van genieten.”

Voetbal is hot in VS: MLS wil uitbreiden naar 30 clubs

De Amerikaanse voetbalcompetitie MLS blijft groeien. De Major Leugue Soccer begon in 1996 met tien clubs, maar inmiddels doen 24 ploegen mee op het hoogste niveau. De organisatie wil dat aantal de komende jaren nog uitbreiden naar dertig teams.

“Het profvoetbal in de Verenigde Staten en Canada bloeit op alle niveaus”, zegt commissaris Don Garber van de MLS. “We denken dat er op heel veel plekken voldoende draagvlak is om een succesvolle MLS-club op te richten.”

Sinds de introductie van de MLS is de competitie langzaam gegroeid. Vorig jaar kwam Los Angeles FC erbij, dit jaar debuteert FC Cincinnati. Volgend jaar worden Inter Miami FC, eigendom van David Beckham, en Nashville SC toegevoegd aan de competitie. In 2021 komt Austin FC erbij. In Sacramento en St. Louis zijn ook concrete plannen om een voetbalclub op te richten. De MLS kent ook in andere steden zoveel interesse, dat het dus nu wil gaan uitbreiden naar dertig clubs.

Emery vreest einde seizoen Ramsey bij Arsenal

Aaron Ramsey heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Arsenal al gespeeld. De middenvelder uit Wales, die na dit seizoen transfervrij overstapt naar Juventus, liep tijdens de gewonnen return in de kwartfinales van de Europa League tegen Napoli (0-1) een hamstringblessure op. Ramsey moest zich al na een half uur laten vervangen in het Stadio San Paolo.

“Het gaat om een spierblessure, meestal betekent dit dat je enkele weken aan de kant staat”, zei manager Unai Emery. “Ik weet niet of we hem voor het einde van het seizoen nog op het veld zien. Jammer, want Aaron was goed in vorm. Hij wilde heel graag nog iets moois bereiken met ons.”

Arsenal staat in de Premier League op de vierde plaats, maar de verschillen in de strijd om de tickets voor de Champions League zijn klein. In de halve finales van de Europa League gaat de ploeg van Emery het opnemen tegen Valencia. De finale van het tweede Europese bekertoernooi is op 29 mei in Bakoe.

Avondje Juve-Ajax kost Sporting-speler zijn basisplaats

Hij was op tijd terug voor de woensdagochtendtraining, maar zijn coach Marcel Keizer, de voorganger van Ten Hag bij Ajax nota bene, nam het hem niet in dank af. Wendel (21) vloog dinsdag over en weer naar Turijn om er Juventus-Ajax bij te wonen. Zonder toestemming van de club en dus zit de middenvelder vanavond op de tribune als Sporting Lissabon het tegen Nacional opneemt. De Braziliaan stond nochtans 15 competitiewedstrijden op rij in de basis, maar aan die reeks komt nu dus abrupt een einde door zijn tripje naar de kwartfinale van de Champions League. (SJH)