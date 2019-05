Football Talk Buitenland (17/05). Allegri en Juventus gaan uit elkaar - Odoi ook volgend seizoen bij Fulham Redactie

17 mei 2019

21u01

Bron: Eigen berichtgeving/Belga/ANP 0

Scholz wint beker in Denemarken

Alexander Scholz, gewezen verdediger van Lokeren, Standard en Club Brugge, pakte vanavond de beker van Denemarken met Midtjylland. In de strafschoppenreeks zorgde hij bovendien voor de winnende treffer tegen Brondby. Eerder won hij met Lokeren en Standard al eens de cup.

‎ Brazilië neemt geblesseerde Thiago Silva op in selectie

De Braziliaanse bondscoach Tite heeft zijn selectie van 23 spelers bekendgemaakt voor de Copa América in eigen land die loopt van 14 juni tot en met 7 juli. Vedette Neymar is een zekerheid in de kern. Ook zijn ploegmakker bij PSG, Thiago Silva, is er ondanks een knieblessure bij.

Heel Brazilië hoopt volgende maand op een sterke Neymar, die in het voorjaar drie maanden aan de kant stond met een voetblessure. Vorig jaar hield een gelijkaardige blessure de Braziliaanse superster een tijd aan de kant, maar kon hij op de Wereldbeker in Rusland niet imponeren. De Seleçao ging er toen in de kwartfinales uit na een 2-1 nederlaag tegen de Rode Duivels. Voor Neymar zit zijn seizoen in Frankrijk er al op door een schorsing die hij kreeg voor het akkefietje na de verloren bekerfinale met een supporter van Rennes.

Zijn ploegmaat bij PSG, Thiago Silva, onderging vorige week nog een kijkoperatie aan de knie, maar behoort ook tot de selectie. Fysiekcoach Fabio Mahseredjian kon meegeven dat Silva zich op 28 mei in goede vorm zal kunnen aanbieden bij de Seleçao. De verdediger is al opnieuw begonnen met het opbouwen van zijn conditie.

Vooraan is Ajax-aanvaller David Neres, ondanks een recente blessure, van de partij. Vinicius Junior, het grote talent van Real Madrid, kampt eveneens met fysieke ongemakken en werd daarom thuisgelaten. De opvallendste afwezigheden zijn: Alex Telles, Fabinho, Marcelo, Vinicius Jr., Lucas Moura (Ajax-killer), Douglas Costa, Willian,David Luiz, Felipe Anderson.

Brazilië won voor het laatst de Copa América in 2007. De druk in eigen land is dus hoog. Brazilië speelt op 14 juni de openingswedstrijd van het toernooi, in Sao Paulo, tegen Bolivia. Nadien volgen nog partijen tegen Venezuela (18 juni) en Peru (22 juni) in de groepsfase. Het team van Tite oefent voor het toernooi nog twee maal, tegen Qatar (5 juni) en tegen Honduras (9 juni).

Denis Odoi ook volgend seizoen bij Fulham

Denis Odoi (30) zal ook volgend seizoen het shirt van Fulham dragen. De Engelse club, die uit de Premier League degradeert, bevestigt op zijn website dat de optie in zijn contract tot de zomer van 2020 is gelicht. Odoi stapte in 2016 van Lokeren over naar Fulham. De eenmalige Rode Duivel is er als centrale of rechterverdediger een vaste waarde. Dit seizoen speelde hij 31 competitiematchen voor ‘The Cottagers’. Ook Neeskens Kebano (ex-Charleroi en -Genk) ziet de optie in zijn contract gelicht. Fulham neemt wel afscheid van een aantal spelers, onder hen Lazar Markovic (ex-Anderlecht), Ryan Babel en André Schürrle.

Fred Rutten wordt mentor voor “onervaren” coach Twente

Gisteren liet FC Twente de wereld kennismaken met hun nieuwe coach Gonzalo Garcia Garcia (35) die vanaf volgend seizoen ‘de Tukkers’ onder zijn hoede zal nemen. Garcia Garcia vervangt daarmee Marino Pusic die de club uit Enschende terug naar de Eredivisie bracht. Maar daar kreeg Twente veel kritiek op, omdat deze nieuweling te onervaren zou zijn, waardoor ze de hulp inschakelt van Fred Rutten.

Rutten was eerder al trainer bij Twente tussen 2006 en 2008 en stond tot voor kort aan het roer bij Anderlecht. Hij moet nu de debutant (Garcia Garcia was aanvankelijk assistent) adviseren. “Dat heeft hij ons beloofd”, vertelt technisch directeur Ted van Leeuwen aan TC Tubantia. “Denk daarbij aan de rol die Bert van Marwijk vervult bij PSV. Zonder dat er concrete afspraken of verplichtingen zijn gemaakt op voorhand, gaat Fred de trainer helpen.”

Ook Garcia Garcia zelf is blij dat hij op de expertise van Rutten kan rekenen. “Ik heb met Fred gesproken en dat was een heel goed en interessant gesprek. Het zou zonde zijn mocht ik geen gebruik maken van zijn kennis. Hij heeft enorm veel kwaliteit en ervaring, waar ik alleen maar kan van leren. Ik begrijp dat het publiek mij jong en onervaren vindt, maar ik kreeg de vraag van de club, heb er goed over nagedacht en ik voel dat ik er klaar voor ben.”

Technisch Directeur Ted van Leeuwen: “Ik heb met Gonzalo dezelfde voetbalklik als met Peter Bosz en Fred Rutten. Trainers met een duidelijk voetbalplan en daar niet van afwijken. In zijn hoofd is Gonzalo al jaren trainer.”#fctwente

🔗 https://t.co/3z8vcJnROY FC Twente(@ fctwente) link

Neymar mag niet meevieren met PSG op laatste speeldag

De Franse Voetbalbond liet landskampioen Paris-Saint-Germain weten dat er zaterdag zonder Neymar en Marquinhos zal moeten gefeest worden. Concreet mogen de twee geschorste spelers het veld niet betreden na het laatste fluitsignaal in de wedstrijd tegen Dijon zaterdag.

L’équippe liet verstaan dat PSG anders sancties zullen worden opgelegd als de Brazilianen mee de ceremonie volgen op het veld van het Stade Gaston Gérard. Anders kan hen een boete worden opgelegd. Thomas Tuchel en co. verzekerden zich al eerder van de landstitel, maar krijgen hun trofee pas op de laatste speeldag.

Neymar moet van de tuchtcommissie van de Franse voetbalbond vijf wedstrijden, waarvan twee voorwaardelijk, geschorst toekijken, omdat hij een slag uitdeelde aan een supporter van Stade Rennes na de verloren bekerfinale tegen hun. De Braziliaanse international komt dit seizoen wel nog in actie tijdens de Copa América volgende maand.

Massimiliano Allegri stopt als coach van Juventus

Massimiliano Allegri stopt als coach van Juventus. Dat bevestigt de Italiaanse landskampioen op de clubwebsite. “Massimiliano Allegri zit in het seizoen 2019-2020 niet meer op de bank bij Juventus”, klinkt het in een korte mededeling. Morgen om 14 uur geven Allegri en clubvoorzitter Andrea Agnelli meer uitleg tijdens een persmoment.

De 51-jarige Allegri kwam in de zomer van 2014 aan het roer bij Juventus als vervanger van Antonio Conte. Hij won met de Oude Dame een rist prijzen in eigen land: vijf landstitels, vier Italiaanse bekers en twee Italiaanse Supercups. De Champions League winnen lukte niet. In 2015 (tegen Barcelona) en 2017 (tegen Real Madrid) strandde de Italiaanse topclub in de finale. Dit seizoen werd Juventus, ondanks de komst van Cristiano Ronaldo, in de kwartfinales van het kampioenenbal uitgeschakeld door Ajax. Allegri had nog een contract voor een jaar in Turijn.

Statement from the club: https://t.co/Z7Sex0OaSx pic.twitter.com/hysOWz8dJO JuventusFC(@ juventusfcen) link

Ramsey werkte laatste dag af bij Arsenal

Na elf jaar bij ‘The Gunners’ bracht Aaron Ramsey gisteren zijn laatste dag door in het trainingscentrum van Arsenal. Ramsey zal vanaf 1 juli aantreden bij de Italiaanse landskampioen Juventus.

Hoewel Arsenal dit seizoen nog de Europa League-finale tegen Chelsea speelt op 29 mei kan Ramsey vanwege een dijblessure niet meedoen, maar er wordt wel verwacht dat hij naar Azerbeidzjan zal reizen om de wedstrijd in het stadion te bekijken. De Walese international is enorm populair bij de supporters en maakte 371 optredens waarin hij 65 doelpunten lukte. Ramsey won drie FA Cups met Arsenal en scoorde in de finales van 2014 en 2017 telkens het winnende doelpunt. De 28-jarige hoopt terug volledig fit te zijn voor de start van het voorseizoen om positief aan een nieuw hoofdstuk van zijn carrière in Italië te beginnen.

Hamburg zet coach Hannes Wolf na gemiste promotie aan de deur

De Duitse traditieclub SV Hamburg gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Huidig coach Hannes Wolf (38) kreeg te horen dat hij moet vertrekken omdat HSV naast promotie naar de Bundesliga greep. Wolf kwam in oktober aan het roer bij Hamburg, dat Orel Mangala leent van Stuttgart. Na een sterke start presteerden Die Rothosen in de tweede seizoenshelft beduidend minder. Een 4-1 nederlaag vorig weekend tegen rechtstreeks concurrent Paderborn betekende voor Hamburg een verlengd verblijf in de tweede Bundesliga. Vorige zomer tuimelde de club na 55 jaar uit de Duitse hoogste klasse.

Cazorla na vier jaar terug in Spaanse elftal

Santi Cazorla keert na bijna vier jaar terug in de selectie van het Spaanse voetbalelftal. Bondscoach Luis Enrique heeft de 34-jarige middenvelder uitgenodigd voor de EK-kwalificatieduels met de Faeröer en Zweden, op respectievelijk 7 en 10 juni in Tórshavn en Madrid. Cazorla kwam de afgelopen jaren door een hardnekkige enkelblessure amper in actie, maar heeft bij zijn oude club Villarreal zijn vorm hervonden.

De aanvallende middenvelder moest de voorbije jaren als speler van Arsenal maar liefst acht operaties aan zijn rechterenkel ondergaan. Als gevolg van een infectie raakte hij een stuk van zijn achillespees kwijt. Bij Villarreal, de club waar Cazorla zijn carrière begon, kreeg hij vorig jaar de kans om weer helemaal fit te worden.

Cazorla, die in 2008 en 2012 met zijn land de Europese titel veroverde, speelde dit seizoen bijna alle wedstrijden in La Liga en maakte vier doelpunten. Luis Enrique beloont hem nu met een terugkeer in de nationale ploeg.

⚠¡¡RECUERDA!! Estos son los convocados para los próximos partidos ante Islas Feroe y Suecia.#UnidosPorUnRETO



ENTRADAS: htttps://tickets.rfef.es pic.twitter.com/tGMUPLYH5V Selección Española de Fútbol(@ SeFutbol) link

Frankfurt trekt Kostic definitief aan

Eintracht Frankfurt heeft de aankoopoptie gelicht op de Servische winger Filip Kostic, die dus niet terugkeert naar tweedeklasser Hamburg. De 26-jarige Kostic werd vorige zomer voor twee seizoenen door HSV uitgeleend aan Frankfurt. De flankspeler ontpopte zich meteen tot een vaste waarde. In 45 wedstrijden scoorde hij 10 keer en gaf 13 assists. Bij Frankfurt, zesde in de Bundesliga en halvefinalist in de Europa League, ondertekende Kostic een contract tot 2023. Hij zou zo’n 6,5 miljoen euro kosten.

Portsmouth-fan valt speler Sunderland aan tijdens wedstrijd

Luke O’Nien zal zijn bezoek van gisteren in het Fratton Park niet snel vergeten. De verdediger van Sunderland viel over de boarding na een duel met een tegenstander en kwam in het thuisvak terecht waar hij door een supporter van Portsmouth werd geschopt en geslagen. Ploegmaats wilden tussenbeide komen, maar de agressieveling probeerde alsnog het veld te bestormen nadien. Zijn medefans begrepen dat dat erover zou gaan en hielden de man in kwestie tegen.

“Ik heb mijn klein nichtje al harder weten slaan, dus ik heb er geen problemen mee”, reageerde O’Nien ironisch achteraf. Door het scoreloze gelijkspel plaatste Sunderland zich voor de finale van de play-offs in de League One, de derde klasse in Engeland. ‘The Black Cats’ hadden de heenwedstrijd zaterdag al met het kleinste verschil gewonnen door de enige treffer van Chris Maguire. In de finale op 26 mei in het Wembleystadion wacht Charlton Athletic of Doncaster Rovers, die vanavond spelen.

Fans and players interacting at the Portsmouth v Sunderland play off 😂 #Portsmouth #Sunderland ⚽️ pic.twitter.com/2PR11wWtbZ Mev(@ kennylanglea) link

Wilmots verlaat Iran zonder handtekening

Marc Wilmots leek op weg om bondscoach van Iran te worden, maar mogelijk komt er toch een kink in de kabel. Wilmots heeft het land verlaten zonder een contract te ondertekenen, meldt het Iraanse persagentschap Isna. “Wilmots heeft de Iraanse infrastructuur bezocht en had een onderhoud met bondsvoorzitter Mehdi Taj”, luidt het. “Als de twee partijen erin slagen een akkoord te bereiken, zal Wilmots terugkeren naar Teheran om een contract te ondertekenen en aan zijn taak te beginnen.”

Woensdag zette de voormalige coach van de Rode Duivels voet aan de grond in Iran. Hij werd er hartelijk ontvangen en kreeg een rondleiding. Volgens Isna zou Wilmots nog de dag zelf zijn handtekening plaatsen als nieuwe Iraanse bondscoach, in opvolging van de Portugees Carlos Queiroz. De oud-spits zou tekenen tot het WK 2022 en jaarlijks ruim een miljoen euro opstrijken. Mogelijk houden de Amerikaanse sancties tegen Iran verband met de moeilijke onderhandelingen. Zo zou het verbod op internationale bankoverschrijvingen de grootste hinderpaal zijn bij de gesprekken. Wilmots zit sinds zijn vertrek bij Ivoorkust in november 2017 zonder werk. Tussen juni 2012 en juli 2016 stond hij aan het roer bij de Rode Duivels.

Intussen in Qatar...

Vorig seizoen nog de absolute uitblinker bij Standard in play-off 1, gisterenavond man van de match in de Qatarese bekerfinale. Junior Edmilson loodste Al Duhail naar een 1-4-zege tegen Al Sadd - het team van de afscheidnemende Xavi. De flankaanvaller was goed voor twee doelpunten en een assist. Afwachten of hij ook volgend seizoen nog in Qatar voetbalt. Onder meer ex-club Standard denkt eraan om hem terug naar België halen. (FDZ)

Hasi genomineerd voor Trainer van het Jaar in Saudi-Arabië

Besnik Hasi blijft het goed doen in Saudi-Arabië. Hij loodste het bescheiden Al Raed in de veilige middenmoot en hield de club het hele seizoen uit de degradatiezone. Een prestatie die niet onopgemerkt bleef. Hasi behoort tot de vijf genomineerden voor de trofee van Trainer van het Jaar in Saudi-Arabië. De andere genomineerden zijn Zoran Mamic (Al Nassr), Jorge Jesus (Al Hilal), Pedro Emanuel (Al Taawoun), Marius Sumudica (Al Shabab). (MJR)