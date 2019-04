Football Talk buitenland 14/04. Nainggolan scoort, Napoli stelt feestje Juve weer uit - Bayern is ondanks goal Lukebakio weer leider De voetbalredactie

14 april 2019

22u57

Bron: Belga 0

Nainggolan helpt Inter met doelpunt voorbij Frosinone

Inter heeft in de Serie A Frosinone geklopt met 1-3. Radja Nainggolan scoorde het openingsdoelpunt voor de nerazzurri. Nainggolan opende de score, met een kopbal, op aangeven van D’Ambrosio. Perisic (37') verdubbelde voor halfweg op penalty, maar na de 1-2 van Cassata kwam de spanning terug. Inter hield stand en Vecino nette in de extra tijd de 1-3 eindstand. Nainggolan speelde de partij uit. In de stand staat de ploeg uit Milaan op de derde stek met zestig punten. Juventus (84 ptn) voert de Serie A aan en heeft de titel bijna beet. Napoli (67 ptn) is runner-up.

GOOAL | Radja Nainggolan kopt Inter op voorsprong! ✨



0️⃣-1️⃣ #FrosinoneInter 🇮🇹 pic.twitter.com/n1cMmSTKdF Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | In de slotfase maakt Vecino er nog 1️⃣-3️⃣ van! 💪 #FrosinoneInter 🇮🇹 pic.twitter.com/8crjgl9H2F Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Mertens en Napoli stellen titelfeest Juve opnieuw weekje uit

Napoli van zijn kant heeft geen fout gemaakt op bezoek bij rode lantaarn Chievo Verona. De Napolitanen, met Dries Mertens negentig minuten tussen de lijnen, haalden het met 1-3. Door de zege moet leider Juventus, dat zaterdag met 2-1 de boot in ging bij SPAL, nog een week extra wachten op haar 35e landstitel. Chievo is door de nederlaag zeker van degradatie naar de Serie B.

GOAL | Mertens met de assist voor Koulibaly! 🙌



0️⃣-1️⃣ #ChievoNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/ilwIXXcOR0 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) opende de score voor de bezoekers na een kwartier. De verdediger knikte een hoekschop van Dries Mertens fraai tegen de touwen. Even voorbij het uur verdubbelde Arkadiusz Milik de Napolitaanse voorsprong met een fraai afstandschot. Opnieuw Koulibaly legde het eindverdict negen minuten voor tijd vast met een rake knal, 0-3. De eerredder van Cesar kwam te laat voor de thuisploeg. Bij Chievo kwam Sofian Kiyine tien minuten voor tijd in het veld.

GOAL | Koulibaly met zijn tweede van de avond! ✌️



0️⃣-3️⃣ #ChievoNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/XpNM8vy8WX Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOAL | Milik verdubbelt de score voor Napoli! 💥



0️⃣-2️⃣ #ChievoNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/6XbfBFf8VP Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Bayern heeft ondanks penaltygoal Lukebakio geen kind aan Düsseldorf

Bayern München heeft zijn leidersplaats in de Bundesliga heroverd. De Rekordmeister won met 1-4 bij Fortuna Düsseldorf, waar Benito Raman de hele wedstrijd speelde en Dodi Lukebakio zijn invalbeurt van twintig minuten bekroonde met een rake elfmeter. In de rangschikking springt Bayern (67 ptn) opnieuw over Dortmund (66) naar de leiding. Witsel en co wonnen zaterdag met 2-1 van Mainz.

De kwelduivel voor Düsseldorf voor rust was Kingsley Coman. De Fransman, deze week op training nog betrokken in een vechtpartij met Robert Lewandowski, trof twee maal raak (15' en 41') en zette de thuisploeg zo meteen met de rug tegen de muur. Na de pauze tikte Gnabry (55.) de 0-3 tegen de touwen. In het slot kreeg Düsseldorf nog een strafschop na hands van Javi Martinez in de zestien. Lukebakio (89') bleef kalm en redde de eer voor de thuisploeg. Het slotakkoord was toch opnieuw voor Bayern. Invaller Goretzka zette van dichtbij de 1-4 eindstand op het bord.

GOAL | Coman trapt @FCBayern op voorsprong! 🎯



0⃣-1⃣ #F95FCB pic.twitter.com/fRyNQ0eYDv Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Voor Fortuna Düsseldorf heeft de nederlaag geen consequenties in het klassement. De promovendus is knap tiende met 37 punten, zestien meer dan Stuttgart dat op de barrageplaats staat.

Manuel Neuer kwam niet ongeschonden uit de winst van Bayern. De doelman, die vroeg in de tweede helft naar de kant moest, liep een kuitblessure op en zal een tweetal weken out zijn.

Eerste overwinning van het seizoen voor Carrasco en Dalian Yifang

Dalian Yifang heeft op de vijfde speeldag in de Chinese Super League zijn eerste zege van het seizoen geboekt. Op het veld van Shandong Luneng haalden ze het met het kleinste verschil dankzij een doelpunt van voormalig KV Oostende-aanvaller Nyasha Mushekwi, op slag van rusten.

Carrasco speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers en liep na een kwartier tegen een gele kaart aan. Zijn team beëindigde de wedstrijd met tien na de uitsluiting van Shuai, een kwartier voor affluiten. Bij Shandong Luneng was er geen spoor van voormalig Rode Duivel Marouane Fellaini.

Dankzij de eerste overwinning klimt Dalian Yifang met vijf punten naar de tiende plaats in de stand. Fellaini en co staan zesde met acht punten.

Ciman wint niet ondanks twee assists Pozuelo

Voormalige Rode Duivels Laurent Ciman (Toronto) en Roland Lamah (Cincinnati) hebben gisteravond allebei verloren in de Amerikaanse Major League Soccer. Bij Toronto tekende ex-Genkenaar Alejandro Pozuelo voor twee assists.

Jozy Altidore has now scored in 4 straight games since returning from injury! Even better, each of his last 3 goals have been assisted by Alejandro Pozuelo. Terrific form, brilliant partnership.#SEAvTOR #Jozuelo #TFCLive pic.twitter.com/TQuOUs3K95 Joga Bonito(@ Jasoninho10) link

Ciman ging met 3-2 onderuit bij de Seattle Sounders. De bezoekers kwamen na 11 minuten op voorsprong via Jozy Altidore, die een voorzet van Alejandro Pozuelo (ex-Genk) binnenkopte. Will Bruin (24., 66.) en Cristian Roldan (68.) keerden de situatie daarna om. Toronto scoorde nog een tweede keer via Altidore (70.). Hij werkte een knappe doorsteekpas van Pozuelo, die voor een tweede assist tekende, voorbij de thuisgoalie maar dichter kwam Toronto niet meer. Ciman en Pozuelo speelden allebei de volledige wedstrijd.

Jozy Altidore: 2 goals today, 5 goals in 4 games.



Alejandro Pozuelo: 2 assists today, 4 assists in 3 games. All of his assists coming on Altidore goals!



Major credit to #TFC for finding a playmaker who'd be a perfect set-up man for their star striker.#SEAvTOR #MLS #TFCLive pic.twitter.com/dvKOFIUQsP Joga Bonito(@ Jasoninho10) link

Roland Lamah startte op de bank bij Cincinnati, dat met 2-0 verloor van Los Angeles FC. Na 66 minuten kwam de middenvelder in het veld. De thuisploeg won na doelpunten van Mark-Anthony Kaye (32.) en Carlos Vela (90.+3). Kenny Saief (ex-Gent en Anderlecht), ploegmaat van Lamah, stond de hele match tussen de lijnen.

In de tussenstand van de Eastern Conference is Toronto voorlopig vierde met 10 op 15. Cincinnati staat zevende met 8 op 21.