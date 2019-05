Football Talk Buitenland (13/5). Kompany valt individueel in de prijzen met pareltje tegen Leicester - Nainggolan dicht bij Champions League na zege tegen Chievo

De voetbalredactie

13 mei 2019

23u17

Bron: Belga 3

Inter en Nainggolan dicht bij Champions League na thuiszege tegen Chievo

Inter, met voormalig Rode Duivel Radja Nainggolan - deze keer met geblondeerde haren - de hele wedstrijd tussen de lijnen, heeft maandagavond de slotwedstrijd van de 36e speeldag in de Italiaanse Serie A met 2-0 gewonnen van Chievo. Matteo Politano (39.) en vicewereldkampioen Ivan Perisic (86.) zorgden voor de doelpunten in het Giuseppe Meazza. De bezoekers eindigden nog met tien na een tweede keer geel voor Nicola Rigoni in de slotfase.

Met 66 punten staat Inter met nog twee speeldagen voor de boeg op de derde plaats in de Serie A, met een voorsprong van één punt op het Atalanta van Rode Duivel Timothy Castagne. AC Milan is vijfde met 62 punten. Omdat de top vier in Italië zich plaatst voor de Champions League, heeft Inter aan één zege genoeg voor een plaats op het kampioenenbal. Komend weekend wacht de topper op het veld van vicekampioen Napoli. Het seizoen wordt op 26 mei afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Empoli.

Bayern-doelman Neuer onzeker voor slotduel tegen Eintracht Frankfurt

Bayern München-doelman en -aanvoerder Manuel Neuer is door een kuitblessure onzeker voor de titelwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt van komend weekend op de slotspeeldag in de Bundesliga, zo maakte de doelman vandaag bekend.

Neuer staat al een maand geblesseerd aan de kant. “Ik doe er alles aan om de wedstrijd tegen Frankfurt te halen”, aldus de aanvoerder. “Als dat niet lukt, is er nog steeds de Bekerfinale tegen RB Leipzig. Ik heb er vertrouwen in dat Bayern alsnog de titel zal pakken.”

De Rekordmeister had dat afgelopen weekend al kunnen doen, maar toen geraakten ze niet verder dan een scoreloos gelijkspel bij Leipzig. Eerste achtervolger Dortmund won wel en naderde zo tot op twee punten van de leider. Komend weekend heeft Bayern genoeg aan een punt tegen Frankfurt om zich voor het zevende jaar op rij te verzekeren van de titel. Witsel gaat met Dortmund op bezoek bij Borussia Mönchengladbach.

Vincent Kompany scoort Doelpunt van het Jaar in Engeland

De treffer van Manchester City-verdediger Vincent Kompany tegen Leicester City is door de kijkers en analisten van het BBC-voetbalprogramma Match of the Day verkozen tot Doelpunt van het Jaar in de Premier League, zo maakte Match of the Day vandaag bekend.

Exact een week geleden hield Kompany Manchester City met een kanonskogel tegen Leicester in de titelrace. Dankzij de 1-0 zege behield City een punt voorsprong op Liverpool, waardoor ze hun lot in eigen handen hielden. Op de slotspeeldag hadden ze aan een 1-4 zege bij Brighton & Hove Albion dan ook genoeg om zich te verzekeren van de zesde landstitel in de clubgeschiedenis, de tweede op rij en de vierde met Kompany in de rangen.

De treffer van de Rode Duivel kreeg de voorkeur op doelpunten van Crystal Palace-speler Andros Townsend tegen City en Arsenal-middenvelder Aaron Ramsey tegen Fulham. Kompany is nog maar de eerste Belg op de erelijst van de trofee, die al sinds 1971 uitgereikt wordt. Vorig jaar scoorde Jamie Vardy het Doelpunt van het Jaar in de Premier League.

Spare a thought for that Man City fan at the top of the picture who chose that Kompany moment to pop out for a wee 😂 #MCILEI #Vinny pic.twitter.com/SBJaL1Yv0n Joe Michalczuk(@ joemichalczuk) link

Geen promotie voor Palermo, maar voor straf terug naar Serie C

Slecht nieuws voor U.S. Città di Palermo. De club zou volgende week eigenlijk beginnen aan de play-offs om promotie naar de Serie A, maar de Italiaanse bond trekt de licentie van de club nu in vanwege administratieve wanorde. De club van het eiland Sicilië wordt teruggezet naar de Serie C en moet daar helemaal opnieuw beginnen.

Palermo speelde vanaf 2004 in twaalf van de dertien seizoenen in de Serie A. In 2013 degradeerde de club al eens, maar keerde toen binnen een jaar weer terug op het hoogste niveau als kampioen van de Serie B. De degradatie in 2017 had grotere gevolgen voor de club. Vorig seizoen werd Palermo vierde in de Serie B, maar verloor het in de finale van de play-offs van Frosinone. Afgelopen zaterdag eindigde Palermo als derde in de Serie B, maar de Rosanero zullen deze keer niet eens mee mogen doen aan de play-offs om promotie.

De straf voor Palermo heeft ook gevolgen voor andere clubs in de Serie B. Foggia is niet direct gedegradeerd, maar mag de play-offs tegen promotie gaan spelen tegen Salernitana. Venezia is rechtstreeks veilig en Perugia mag vanaf volgende week gaan deelnemen aan de play-offs voor promotie. Benevento, Pescara, Hellas Verona, Cittadella en Spezia zijn de andere vijf clubs die mogen gaan strijden om promotie naar het hoogste niveau in Italië.

Palermo heeft met Luca Toni, Fabio Grosso, Edinson Cavani, Javier Pastore, Josip Ilicic, Alberto Gilardino en Paulo Dybala een fraai lijstje aan ex-spelers in deze eeuw. Onder leiding van voorzitter Maurizio Zamparini (2002 tot 2017) waren er wel tientallen trainerswissels.

Stale Solbakken blijft coach bij FC Kopenhagen

Stale Solbakken (51) heeft zijn contract bij de Deense kampioen FC Kopenhagen verlengd tot de zomer van 2023.

De Noorse oud-middenvelder beëindigde bij Kopenhagen zijn spelerscarrière in 2001. Hij was er een eerste keer coach tussen 2006 en 2011 en ging er in 2013, na jobs bij Keulen en Wolverhampton, opnieuw aan de slag.

Met Solbakken aan het roer veroverde Kopenhagen negen van zijn dertien landstitels, acht als coach en een als speler. “Deze club heeft de ambitie om zich met de besten van de wereld te meten, en dat drijft mij”, aldus Solbakken.

Danny Drinkwater (Chelsea) is rijbewijs twintig maanden kwijt

Danny Drinkwater moet zijn rijbewijs een jaar en acht maanden inleveren. De middenvelder van Chelsea moet ook 70 uren gemeenschapsdienst uitvoeren. Een rechter in het Engelse Stockport legde hem maandag die straf op nadat Drinkwater vorige maand een ongeval onder invloed veroorzaakte.

De 29-jarige Drinkwater was begin april op de terugweg van een feestje toen hij kort na middernacht met zijn Range Rover tegen een muur reed. De voetballer en zijn twee vrouwelijke passagiers liepen daarbij lichte verwondingen op. Drinkwater, die zijn voorhoofd verwondde, bleek twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed te hebben.

Naast de gerechtelijke problemen heeft Drinkwater ook grote sportieve zorgen. De middenvelder, die in 2016 met Leicester City onverwacht landskampioen werd, maakte dit seizoen immers geen deel uit van de plannen van Chelseacoach Maurizio Sarri. Sinds zijn overstap naar de Blues op de slotdag van de zomermercato in 2017, voor zo’n 40 miljoen euro, speelde hij amper 23 officiële duels. Dit seizoen mocht hij alleen invallen tijdens het duel om het Community Shield tegen Manchester City, begin augustus 2018.

Gianluca Rocchi leidt EL-finale tussen Chelsea en Arsenal in goede banen

De Italiaan Gianluca Rocchi is door de Europese voetbalbond UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de finale van de Europa League tussen Chelsea en Arsenal. Dat bevestigt de UEFA op zijn website.

Voor de 45-jarige Rocchi wordt het zijn eerste Europese finale als hoofdscheidsrechter. Hij was wel al twee keer de vierde ref in een Europa Leaguefinale, in 2010 (tussen Atletico Madrid en Fulham) en 2017 (tussen Manchester United en Ajax). Dat jaar leidde hij tevens de Europese Supercup tussen ManU en Real Madrid.

Vorige zomer floot Rocchi drie wedstrijden op het WK in Rusland, maar geen van de Rode Duivels. De finale van de Europa League wordt op woensdag 29 mei in het olympisch stadion van Bakoe in Azerbeidzjan gespeeld.

Yaya Touré ontkent te willen stoppen met voetballen

Yaya Touré weerlegt dat hij van zin is zijn voetbalschoenen op te bergen. De manager van de 35-jarige Ivoriaan had dat vorige week vrijdag gezegd. In enkele tweets ontkent Touré het bericht.

“Er was recent heel wat verwarring omtrent mijn toekomst. Ik wil hier duidelijk stellen dat ik van voetbal hou en ik nog enkele jaren wil voetballen. Ja, ik bereid me voor op het trainerschap, maar voltijds coachen is niet wat ik nu verlang. Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging als voetballer! Wanneer de tijd er rijp voor is, zal ik er zelf over communiceren!”, benadrukt hij.

Touré kwam in 2001 bij Beveren terecht als een van de vele jonge Ivoriaanse spelers uit de voetbalacademie van Jean-Marc Guillou en speelde er tot eind 2003. Via het Oekraïense Metallurg Donetsk (2003-2005), het Griekse Olympiacos (2005-2006) en het Franse Monaco (2006-2007) belandde hij in 2007 bij Barcelona. Met het Spaanse team won hij tweemaal de landstitel, en een keer de Champions League, de Europese Supercup, het WK voor clubs, de Copa del Rey en de Spaanse Supercup.

Van 2010 tot 2018 verdedigde de middenvelder de kleuren van Manchester City. Over het Kanaal veroverde hij drie landstitels en League Cups, een FA Cup en een Community Shield. Nadien keerde hij terug naar Olympiacos, waar hij eind 2018 alweer vertrok. Nadien zat hij zonder club.

Touré werd vier keer op rij verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar (2011-2014). Als international bij Ivoorkust won hij in 2015 de Afrika Cup en nam hij deel aan drie wereldkampioenschappen.

I am now ready and focused to take new challenges in playing football!



And don’t worry once the time has come, I will announce my retirement personally and officially by myself!!



2/2 Yaya Touré(@ YayaToure) link

There has been a lot of confusion about my future recently. I want to make it clear here that I love football and I’m still in contention to play for a few more years. Yes, I’m starting to prepare myself for coaching badges but full time coaching is not what I’m thinking now. 1/2 Yaya Touré(@ YayaToure) link

Keulen gaat in zee met Achim Beierlorzer

FC Keulen, dat volgend seizoen opnieuw aantreedt in de Bundesliga, heeft met Achim Beierlorzer een nieuwe coach aangesteld. De 51-jarige Beierlorzer zette zijn handtekening onder een contract tot 30 juni 2021, zo meldt de kampioen in de tweede Bundesliga.

Beierlorzer komt over van Jahn Regensburg, dat zondag met 3-5 won van Keulen. “Ik heb geen seconde geaarzeld toen het aanbod kwam om in de Bundesliga aan de slag te gaan, en dan nog voor zo’n fantastische traditieclub met zulke supporters. Ik kijk er enorm naar uit”, meldt Beierlorzer in een persbericht.

Beierlorzer neemt het roer over van André Pawlak, die op 27 april werd aangesteld als interim-coach na het ontslag van Markus Anfang. Met een 4-0 zege in zijn debuutmatch tegen Greuther Fürth mocht Pawlak op 6 mei meteen de promotie vieren.

Ondanks het sportieve succes heeft FC Keulen er een turbulent seizoen opzitten. Begin maart stapte voorzitter Werner Spinner op na een machtsstrijd met sportdirecteur Armin Veh. Eind april volgde dan het ontslag van Anfang, die zijn team nochtans naar de koppositie in de tweede Bundesliga had geloodst.

🔴⚪ Der #effzeh hat Achim #Beierlorzer zur neuen Saison als Cheftrainer verpflichtet. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2021. Herzlich willkommen!https://t.co/JKTRyIgOhv 1. FC Köln(@ fckoeln) link

Chris Hughton moet opstappen bij Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion heeft zijn coach Chris Hughton aan de deur gezet. Hij betaalt de prijs voor een moeilijk seizoen waarin de Seagulls zich maar net konden handhaven in de Premier League.

Brighton & Hove Albion, de club van Mathew Ryan, José Izquierdo en Anthony Knockaert, beëindigde de competitie als zeventiende, amper 2 punten boven de degradatiezone. Vooral de laatste maanden liep het stroef, al speelden de wit-blauwen wel de halve finales van de FA Cup.

Hughton (60) was sinds eind 2014 aan de slag bij de club. In 2017 leidde hij Brighton & Hove Albion voor de eerste keer naar de Premier League. Bij hun debuut op het hoogste niveau eindigden de Seagulls als vijftiende.

Clubvoorzitter Tony Bloom noemt het ontslag van Hughton “een van de moeilijkste beslissingen die ik al moest nemen”. “Maar uiteindelijk gaf de manier waarop we in de tweede seizoenshelft worstelden de doorslag”, zegt hij op de clubwebsite. Naast Hughton moeten ook zijn assistenten Paul Trollope en Paul Nevin vertrekken. Er is nog geen nieuwe hoofdcoach aangeduid.

Brighton & Hove Albion have confirmed that Chris Hughton has left the club with immediate effect.



Hughton’s assistant Paul Trollope and first-team coach Paul Nevin have also left. #BHAFC 🔵⚪️ Brighton & Hove Albion ⚽️(@ OfficialBHAFC) link

Eleven Sports verwerft exclusieve rechten MLS

Eleven Sports BE/LU heeft de uitzendrechten verworven voor de Major League Soccer. De Amerikaanse voetbalcompetitie is de komende vier seizoenen in België en Luxemburg live en exclusief te volgen op de zender. Algemeen directeur Guillaume Collard was in de wolken met het nieuws: “Het is een aantrekkelijke competitie voor de neutrale voetbalsupporter. Er spelen enkele grote namen en talentvolle spelers uit Europa kiezen steeds vaker voor de overstap naar de Verenigde Staten. We zijn trots dat we de komende vier seizoenen deze sterk groeiende voetbalcompetitie live en exclusief kunnen uitzenden.”

De Major League Soccer groeit elk jaar aan populariteit. In 1996 begon de Amerikaanse voetbalcompetitie met 10 teams, dit seizoen zijn er al 24 profclubs actief en vanaf volgend seizoen komen er nog twee bij. Met Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic en Bastian Schweinsteiger spelen er enkele absolute wereldsterren in de MLS. En met Laurent Ciman en Roland Lamah zijn er ook twee ex-Rode Duivels actief in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Deze winter maakte ook Alejandro Pozuelo de overstap van Racing Genk naar Toronto FC.

Het nieuwe seizoen van de MLS begon in maart en is intussen elf speeldagen ver. Vanaf deze week zal Eleven Sports minstens één wedstrijd per speeldag live uitzenden en dat vier seizoenen lang. De reguliere competitie eindigt in september. Nadien volgen er play-offs, Conference Finals en een finale. Vorig seizoen werd Atlanta United kampioen, LA Galaxy is de recordkampioen met vijf titels.

Kijkers van Eleven Sports krijgen de grootste voetbalcompetities aangeboden zoals LaLiga, Serie A, Bundesliga, FA Cup en nu dus ook de MLS. Ook topcompetities uit andere sporten, zoals NBA en UFC, zijn beschikbaar. Deze premium-content wordt verder aangevuld met lokaal populaire content zoals hockey, darten en de MMA.

Fortuna Sittard moet op zoek naar nieuwe coach

De Nederlandse Eredivisieclub Fortuna Sittard krijgt voor volgend seizoen een nieuwe trainer. Huidig coach René Eijer zit overmorgen tegen Feyenoord voor het laatst op de bank. De 56-jarige Eijer besloot in overleg met de clubleiding na dit seizoen te stoppen, ondanks een contract dat doorloopt tot de zomer van 2020. Onder leiding van Eijer en zijn assistent Kevin Hofland wist Fortuna Sittard zich als gepromoveerde club te handhaven in de hoogste klasse. Met nog een speeldag voor de boeg, is Fortuna als vijftiende zeker van het behoud.

De oud-profvoetballer werd vorig jaar aangesteld als hoofdtrainer van de Limburgse club, die na zestien jaar terugkeerde op het hoogste niveau. Eijer was op papier de hoofdtrainer, maar Hofland deed het meeste trainers- en coachwerk. De oud-international beschikt echter nog niet over de benodigde papieren om officieel als hoofdtrainer te mogen werken. Hofland (39) is bezig met de hoogste trainerscursus.

Als gevolg van de ziekte MS is Eijer in fysiek opzicht beperkt. “Voor volgend seizoen vinden er een aantal structurele veranderingen plaats, onder meer om de kwaliteit van de trainingen naar een nog hoger plan te tillen”, zegt de oud-speler van Sparta Rotterdam, VVV-Venlo en Vitesse. “Dat houdt in dat meer veldwerk nodig gaat zijn en dat moet ook van de hoofdtrainer komen. Die moet dus een soort dubbelrol gaan spelen. Ik kan me weliswaar zonder moeite op het veld begeven, maar als er zaken voorgedaan moeten worden, dan moet ik afhaken. Ik kan daaraan minder toevoegen, waardoor ik een stuk minder voldoening uit mijn job haal. Na een uitgebreide evaluatie hebben we daarom in goed overleg besloten uit elkaar te gaan. Met pijn in het hart, dat wel.” Fortuna Sittard heeft met Alessandro Ciranni, Ahmed El Messaoudi en Marco Ospitalieri drie Belgen in de kern.