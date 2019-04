Football Talk buitenland 11/04. Vertonghen in CL-team van de week, ook slecht nieuws bij Spurs - UEFA neemt Ajax op de korrel Sportredactie

11 april 2019

21u22 0

Tottenham bevestigt enkelblessure voor Kane en handbreuk voor Alli

Harry Kane liep dinsdagavond in het gewonnen duel tegen Manchester City in de Champions League (1-0) een “zware ligamentaire blessure op aan zijn linkerenkel”. Dat bevestigde zijn club Tottenham Hotspur vandaag, zonder evenwel te preciseren hoe lang de Engelse spits buiten strijd zal zijn. Middenvelder Dele Alli brak dan weer zijn linkerhand.

“De medische testen zijn nog steeds bezig en Kane zal ook volgende week nog behandeld worden door onze medische staf”, klinkt het op de website van de Spurs.

Kane raakte in de thuismatch tegen Manchester City geblesseerd tijdens een duel met Fabian Delph. De vleugelverdediger van de Citizens trapte het leer weg, maar plantte zijn voet bij het neerkomen op de enkel van Kane die daarbij dubbelklapte. De topschutter van de Spurs, dit seizoen goed voor 24 doelpunten in alle competities, kon daarna niet meer op zijn linkervoet staan. “Hurricane” moest door twee verzorgers naar de kleedkamer worden geholpen.

Manager Mauricio Pochettino liet zich na de match meteen ontvallen dat hij de rest van het seizoen wellicht geen beroep meer kan doen op Kane. De topschutter op het WK in Rusland maakte in maart nog maar pas zijn rentrée in de achtste finales van het kampioenenbal. In januari was Kane al geblesseerd geraakt aan dezelfde enkel. Hij stond toen een maand aan de kant.

Ook Dele Alli liep in de heenmatch van de kwartfinale tegen City een nare blessure op. Het goudhaantje van de Spurs brak zijn linkerhand. “We bekijken nu of we hem kunnen klaarstomen voor de competitiewedstrijd tegen Huddersfield Town”, aldus Tottenham.

LA Galaxy versterkt zich met Giancarlo Gonzalez

Giancarlo Gonzalez verlaat Bologna en gaat bij Los Angeles Galaxy aan de slag. Dat heeft de club uit de Major League Soccer (MLS) vandaag bekendgemaakt.

De 31-jarige Costa Ricaan voetbalde sinds 2014 in Italië, eerst bij Palermo en van 2017 bij Bologna. In 2014 was Gonzalez al even in de MLS actief bij Columbus Crew. De verdediger telt 76 caps (2 goals) bij de nationale ploeg en nam deel aan de WK’s van 2014 en 2018.

“Giancarlo heeft erg veel ervaring en we weten zeker dat hij onze achterlijn zal versterken”, verklaarde algemeen directeur Dennis te Kloese. “Hij kent de MLS en speelde op het hoogste niveau. We kijken ernaar uit hem bij ons te verwelkomen.”

LA Galaxy staat in de Western Conference op de derde plaats met twaalf punten uit vijf duels. Stadgenoot Los Angeles FC (6 matchen) voert de stand aan met zestien punten, voor Seattle (13 ptn).

UEFA neemt Ajax opnieuw op de korrel

Ajax moet zich bij de Disciplinaire Commissie van de UEFA opnieuw verantwoorden wegens wangedrag van de supporters. De Amsterdamse club is aangeklaagd wegens het gooien van voorwerpen, ongeregeldheden onder het publiek en het blokkeren van trappen in het stadion tijdens de thuiswedstrijd gisteren in de Champions League tegen Juventus (1-1). De strafzaak dient op 16 mei bij de UEFA.

De Tuchtcommissie van de Europese voetbalbond heeft Ajax dit seizoen al diverse keren bestraft voor misdragingen van fans bij wedstrijden in de Champions League. Eind vorige maand kreeg de Amsterdamse club een boete van in totaal 23.000 euro voor ongeregeldheden rond en tijdens het gewonnen uitduel met Real Madrid op 5 maart (1-4). Daarmee werd toen de vrees weggenomen dat Ajax naar de return tegen Juventus, komende dinsdag in Turijn, geen fans zou mogen meenemen.

Ajax heeft nog een voorwaardelijke straf staan van één uitduel zonder publiek naar aanleiding van de betrokkenheid van de Amsterdamse aanhang bij incidenten tijdens de twee groepsduels met Benfica. In hoeverre die voorwaardelijke straf in de komende tuchtzaak nog een rol gaat spelen, is onduidelijk. De halve finales zijn eind april en begin mei. De finale is op 1 juni in Madrid. De UEFA legde Ajax dit seizoen in totaal al een bedrag van ruim 130.000 euro op aan boetes.

Tottenham Hotspur is door de UEFA aangeklaagd wegens indringers op het veld tijdens de thuiswedstrijd dinsdag in het nieuwe stadion tegen Manchester City (1-0). Ook die zaak wordt op 16 mei behandeld.

Lewandowski en Coman komen tot handgemeen op training

Geen al te beste stemming op de dagelijkse training van Bayern München vandaag. Volgens de Duitse krant Bild hebben sterspeler Robert Lewandowski en Kingsley Coman elkaar aangevallen op training. Ze werden uit elkaar gehaald, maar mochten de training verder afwerken.

Het handgemeen zou begonnen zijn wanneer Lewandowski de 22-jarige Fransman Coman bekritiseerde om een bepaalde actie, waardoor er een ruzie ontstond. Eerst gebruikte de twee nog verbaal geweld, maar dat draaide uit in slagen op het gezicht. Wie de eerste slag heeft uitgedeeld, is niet duidelijk.

Verdedigers Niklas Süle en Jérôme Boateng kwamen tussenbeide, maar dat bleek aanvankelijk geen effect te hebben. Meerdere ploeggenoten hebben moeten bijstaan om het gevecht te stoppen. Coach Niko Kovac dacht er eerst aan om de twee vechtersbaasjes naar de kleedkamer te sturen, maar hij veranderde alsnog van gedachten en vroeg hen om de training af te maken.

Na de 5-0-overwinning tegen Borussia Dortmund afgelopen weekend heeft der Recordmeister nochtans geen reden om gefrustreerd te zijn. Met nog zes speeldagen te gaan staat het op kop met één punt voorsprong op de Borussen.

Vertonghen in Champions Leagueteam van de week

De UEFA heeft de beste spelers van de heenronde in de kwartfinales van de Champions League bekendgemaakt. Daar staat met Jan Vertongen één Belg in. De linksachter van Tottenham Hotspur versloeg op eigen veld Manchester City, waar De Bruyne 89 minuten op de bank zat, met het kleinste verschil (1-0). Zijn teamgenoten Son Heung-min en Hugo LLoris prijken ook in de 3-4-3-opstelling. Liverpool levert de meeste spelers (4) en beide doelpuntenmakers van Ajax-Juventus, Ronaldo en Neres, staan erin. Jordi Alba en Gerard Pique van Barcelona maken het team compleet.

All out attack! 🔥#UCLfantasy pic.twitter.com/XKoaOkFYRm UEFA Champions League(@ ChampionsLeague) link

Yossi Benayoun zet punt achter carrière

Voormalig Israëlisch international en Premier League-smaakmaker Yossi Benayoun hangt op 38-jarige leeftijd zijn schoenen aan de haak, zo melden Britse media donderdag.

Na vier seizoenen bij Maccabi Haifa en een kortstondig verblijf bij Hapoel Be’er Sheva stapte Benayoun in 2002 over naar het Spaanse Racing Santander, waar hij meteen een basisplaats wist te veroveren. In 2005 haalde West Ham hem naar de Premier League en in 2007 kreeg hij een droomtransfer naar Liverpool, waar hij de beste periode in zijn carrière zou kennen, wat uiteindelijk in drie seizoenen 92 wedstrijden zou opleveren.

In 2010 kwam Chelsea op de proppen. Op Stamford Bridge kon Benayoun echter niet overtuigen, waarna er uitleenbeurten aan Arsenal en West Ham volgden, eveneens met matig succes. Via een tussenstop bij Queens Park Rangers keerde hij in 2014 terug naar Maccabi Haifa. De rest van zijn carrière zou Benayoun dan ook in eigen land doorbrengen, om uiteindelijk bij Beitar Jeruzalem af te sluiten.

Robben vreest afscheid in mineur bij Bayern München

Voor Arjen Robben dreigt bij Bayern München een afscheid in mineur. De 35-jarige Nederlander, die de Duitse grootmacht deze zomer na tien jaar verlaat, geraakt maar niet fit en moet mogelijk een kruis maken over de resterende wedstrijden van dit seizoen.

Robben staat al sinds eind november aan de kant met een bovenbeenblessure. De aanvaller sloot sindsdien enkele malen weer aan bij de selectie van de Duitse kampioen, maar dat was telkens van korte duur. “Het is enorm frustrerend om niet te weten wat er net aan de hand is”, vertelde Robben donderdag aan Sky Sports News.

De Nederlander maakte eerder bekend Bayern na dit seizoen te verlaten. De club uit München staat met nog zes partijen voor de boeg aan kop in de Bundesliga, met een punt meer dan Borussia Dortmund. Bayern is ook nog aan zet in de DFB-Pokal, en treft Werder Bremen in de halve finales. Maar de kans bestaat dat deze matchen zonder Robben zullen zijn.

“Ik ben er helemaal niet zeker van of ik deze jaargang nog voor Bayern zal spelen”, verklaarde Robben, die zijn toekomst voorts open laat. “Uiteraard informeerden andere clubs, maar wat ik wil is gewoon een langere periode trainen. Een beslissing heb ik nog niet genomen.”

Terug in de tijd: Brazilië eert eerste Copa America-overwinning met retrotruitjes

Voor het eerst in bijna 70 jaar zal Brazilië in de openingsmatch van de Copa America met witte truitjes spelen. Dat is al geleden van op het WK 1950 in Uraguay. Met de nieuwe retrolook wil de Seleção hun eerste Copa America eren die het team 100 jaar geleden won in 1919. Toch blijft de vijfvoudige wereldkampioen hun gele truitjes met blauwe short behouden. Real Madrid aanvaller Vinicius Jr. mocht de witte truitjes voorstellen, hoewel hij zijn debuut nog niet heeft gemaakt voor het eerste elftal.

Diego Costa acht wedstrijden aan de kant

Atlético Madrid-aanvaller Diego Costa heeft van de Disciplinaire Commissie van de Spaanse voetbalbond (RFEF) een schorsing van acht speeldagen gekregen voor zijn uitsluiting in de topper tegen FC Barcelona, zo maakte de Spaanse bond donderdag bekend.

De nukkige spits, op het vlak van wangedrag niet aan zijn proefstuk toe, eiste zaterdag in Nou Camp al snel de hoofdrol op door verbaal en even later ook fysiek te keer te gaan tegen scheidsrechter Jesus Gil Manzano. Die twijfelde niet en toonde de spits een rode kaart. Voor beide overtredingen kreeg de tot Spanjaard genaturaliseerde Braziliaan vier speeldagen schorsing, acht in totaal dus.

Atlético verloor die avond met 2-0 in Catalonië en kijkt zo al tegen een achterstand van elf punten aan op Barça, dat een nieuwe landstitel op zeven speeldagen voor het einde al kan ruiken. Als Atlético niet in beroep gaat tegen de beslissing, komt de dertigjarige Diego Costa dit seizoen niet meer in actie.

Neymar hervat groepstraining bij PSG

Neymar heeft donderdag de groepstraining hervat bij Paris Saint-Germain, zo maakte zijn club op Twitter bekend.

De 27-jarige Neymar stond sinds 23 januari aan de kant. Toen blesseerde hij zich in de bekerwedstrijd tegen Straatsburg aan het middenvoetsbeentje waaraan hij vorig jaar werd geopereerd. Hij stond toen drie maanden aan de kant en was maar net op tijd fit voor het WK in Rusland. Daar sneuvelde hij met Brazilië in de kwartfinales tegen België.

Deze keer kon een operatie vermeden worden, maar volgde er net als vorig jaar wel een revalidatie in Brazilië. De verwachting was dat de spits een tiental weken aan de kant zou staan en dat is dus ongeveer uitgekomen. Neymar kan zo mikken op de finale van de Coupe de France op 27 april tegen Rennes en de Copa America in eigen land, die op 14 juni van start gaat.

Vader van Keulen-coach krijgt hartaanval in stadion

De vader van Keulen-coach Markus Anfang heeft woensdagavond in de tribunes een hartaanval gekregen tijdens het duel van Keulen, de leider in de tweede Bundesliga, op bezoek bij Duisburg, zo maakte FC Keulen donderdag bekend.

De coach werd in de slotfase van het duel op de hoogte gebracht en vergezelde vervolgens zijn vader naar het ziekenhuis. Na de wedstrijd, die op 4-4 eindigde, annuleerden beide teams hun media-activiteiten.

“De toestand van Dieter Anfang is zeer ernstig”, liet FC Keulen donderdag weten. “De hele club wenst Markus en zijn familie veel sterkte toe en we hopen dat zijn vader spoedig mag herstellen”, voegde algemeen directeur Armin Veh daar nog aan toe. “In zo’n situaties merk je dat voetbal niet belangrijk is.”

Verenigde Staten krijgen revanche tegen Trinidad & Tobago

De Verenigde Staten nemen het in de groepsfase van de Concacaf Gold Cup (15 juni-8 juli), het tweejaarlijks kampioenschap voor landen uit Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied, op tegen Trinidad & Tobago.

De VS krijgt zo een uitstekende mogelijkheid op revanche, nadat het in oktober 2017 door een 2-1-nederlaag tegen Trinidad & Tobago uitgeschakeld werd in de voorrondes voor het WK van vorige zomer in Rusland. De Verenigde Staten mochten zo voor het eerst sinds 1986 niet naar het WK. Sindsdien staat er met Gregg Berhalter een nieuwe coach aan het roer en die is na vier wedstrijden nog steeds ongeslagen.

De Verenigde Staten hebben bovendien hun titel te verdedigen op dit Concacaf-toernooi: in de zomer van 2017 wonnen ze de Gold Cup voor de zesde keer door in de finale Jamaica met 2-1 te verslaan. Deze keer zijn in groep D naast Trinidad & Tobago Panama en Guyana de tegenstanders. Toernooifavoriet Mexico zit in groep A met Canada, Martinique en Cuba.

De Gold Cup wordt georganiseerd door de VS, Jamaica en Costa Rica. De openingswedstrijd wordt gespeeld in de Rose Bowl van Pasadena, het stadion waar in 1994 de finale van het WK gehouden werd. De finale van de Gold Cup vindt plaats in Chicago.

Ronny Van Geneugden ziet avontuur eindigen in Malawi

Ronny Van Geneugden krijgt geen nieuw contract als bondscoach van het Afrikaanse Malawi, zo maakte de Malawische voetbalbond (FAM) in een persmededeling bekend.

De vijftigjarige Van Geneugden was sinds april 2017 in Malawi aan de slag en zag er zijn tweejarig contract onlangs dus aflopen. Volgens de bond zat een contractverlenging er niet in wegens de “magere resultaten”. Van Geneugden slaagde er immers niet in het land te kwalificeren voor de Africa Cup.

Voor Van Geneugden was het zijn tweede buitenlandse avontuur. Voordien was hij aan de slag in Cyprus bij Enosis Paralimni. In eigen land coachte Van Geneugden Racing Genk (2008-2009), OH Leuven (2010-2014) en Waasland-Beveren (2014). Met OH Leuven werd hij in 2011 kampioen in tweede klasse.