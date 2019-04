Football Talk buitenland (10/4). Liverpool ontkent bod op Thorgan Hazard - Ex-coach Gent op straat Redactie

10 april 2019

Allesbehalve makkelijke tijden voor vader Thierry Hazard. Ook in het transferdossier van zijn andere zoon, Thorgan, zit voorlopig geen vaart. Borussia Mönchengladbach wil meer dan 40 miljoen euro voor de middenvelder, die net als zijn broer nog maar een jaar vastligt. De transfer van Christian Pulisic van Borussia Dortmund naar Chelsea in januari heeft de prijs gezet: 65 miljoen euro voor een speler wiens contract in 2020 afliep. Dortmund is de voornaamste kandidaat om de tweede Hazard bij de Duitse streekgenoot weg te plukken, maar contacten leverden nog geen sluitend akkoord op. Liever willen ze wat van de prijs af. Liverpool zou volgens bepaalde bronnen ook een bod hebben uitgebracht, maar dat wordt bij de Premier League-club weggelachen. Niet het type speler dat ze zoeken. Mogelijk worden The Reds - evenmin de club waar Hazard zichzelf volgend seizoen ziet voetballen - gebruikt om het transferbedrag hoog te houden. De truken van de foor. Maandag maakte Gladbach op zijn website bekend dat Hazard weg wil. “Thorgan heeft ons laten weten dat hij zijn contract niet gaat verlengen en de club wil verlaten”, aldus sportief directeur Eberl. “Er is geen opstapclausule. Geïnteresseerde ploegen zullen dus een transfersom moeten bieden die past bij een uitstekende speler in de Bundesliga.” Ook daar wordt het spel gespeeld. (KTH)

Montella volgt Pioli op bij Fiorentina

Vincenzo Montella is de nieuwe coach van Fiorentina. Dat deelde de club woensdag mee. De 44-jarige Italiaan neemt het over van Stefano Pioli, die zelf opstapte. Hij tekende een contract tot juni 2021. Montella had Fiorentina eerder onder zijn hoede van 2012 tot 2015 en leidde “La Viola” in die periode drie keer op rij naar de vierde plaats. Als trainer was de voormalige international ook al bij Catania, Sampdoria, AC Milaan en Sevilla aan de slag.

Fiorentina is met nog zeven speeldagen te gaan tiende in de Serie A, op twaalf punten van Europees voetbal. De club uit Firenze doet wel nog mee voor de Coppa Italia. Eind deze maand speelt Fiorentina voor een plaats in de finale op het veld van Atalanta. De heenwedstrijd van de halve finale eindigde op 3-3.

Heerenveen stuurt Jan Olde Riekerink weg

Eredivisieclub sc Heerenveen heeft trainer Jan Olde Riekerink op non-actief gesteld. Dat meldt de Friese club in een persbericht. Later zal technisch manager Gerry Hamstra een toelichting geven op het besluit. Heerenveen verloor zaterdag bij FC Emmen met 2-0. De Friezen staan op de tiende plaats met 36 punten uit 29 wedstrijden.

De 56-jarige Jan Olde Riekerink was nog maar sinds vorige zomer in Friesland aan de slag. In het seizoen 2002-2003 had hij AA Gent onder zijn hoede.

Marco Rose neemt volgend seizoen over bij Borussia Mönchengladbach

Marco Rose is vanaf volgend seizoen de nieuwe hoofdcoach bij Borussia Mönchengladbach, zo maakte de club van Rode Duivel Thorgan Hazard vandaag bekend op Twitter.

Gladbach liet eerder al weten dat huidig coach Dieter Hecking aan het einde van het seizoen vertrekt bij Die Fohlen en dus werd het vizier al snel gericht op de 42-jarige Rose, succestrainer bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, waarmee hij afgelopen winter nog Club Brugge uit de Europa League knikkerde en vorig seizoen de titel pakte. Waarschijnlijk krijgt hij Thorgan Hazard komend seizoen niet te zien bij de Borussen. De 26-jarige Rode Duivel wordt al een tijdje gelinkt aan Borussia Dortmund en sinds kort ook aan Liverpool.

Hecking staat sinds december 2016 aan het roer bij Gladbach, nadat hij voordien actief was bij Wolfsburg. Onder zijn bewind eindigde Gladbach tweemaal als negende. Dit seizoen staat Borussia vijfde en is het nog vol in de running voor Europees voetbal, maar de chemie tussen beide partijen leek al een tijdje uitgewerkt.

Marco Rose wird ab der Saison 2019/20 neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Der 42 Jahre alte gebürtige Leipziger ist derzeit Chefcoach beim österreichischen Meister @RedBullSalzburg. #DieFohlen pic.twitter.com/wzNjr2fAhk Borussia(@ borussia) link

AC Milan riskeert nieuwe sanctie voor overtreding Financial Fair Play

AC Milan riskeert een nieuwe sanctie voor een overtreding van de Financial Fair Play-reglementen, zo maakte de Europese Voetbalconfederatie UEFA vandaag bekend. Milan blijkt ook dit seizoen te veel geld te hebben uitgegeven. “De Financiële Controlecommissie heeft beslist het dossier door te sturen naar de Disciplinaire Commissie”, zo klinkt het in een mededeling van de UEFA. “De club heeft ook dit seizoen niet voor een financieel evenwicht kunnen zorgen.”

De financiële doorlichting van de clubs gebeurt telkens over een periode van drie jaar. Voor de periode van 2014 tot 2017 loopt nog een zaak tegen de Italiaanse club. In juni 2018 werden ze al uitgesloten van Europees voetbal, maar een maand later vernietigde het Internationaal Sporttribunaal TAS die uitspraak en mocht Milan toch nog Europa in. De UEFA paste nadien zijn sanctie aan: als de club op 30 juni 2021 haar begroting niet in evenwicht heeft, mag ze één seizoen (2022-2023 of 2023-2024) niet deelnemen aan Europese competities. Daarnaast hield de UEFA ook twaalf miljoen euro aan inkomsten van dit seizoen uit de Europa League in. Daarin strandde Milan in de groepsfase. De komende twee seizoenen mogen ze bovendien slechts 21 spelers op hun Europese lijst zetten. Ook tegen deze beslissing ging Milan in beroep, een uitspraak is er nog niet.

In april vorig jaar verkocht gewezen Italiaans premier Silvio Berlusconi de prestigieuze club voor 740 miljoen euro aan een groep Chinese investeerders, geleid door de onbekende Li Yonghong. Sindsdien bekijkt de UEFA de financiële bewegingen rond de club met argwaan.