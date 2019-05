Football Talk buitenland 07/05. Vertonghen met neusmasker - Fans kunnen Eden Hazard tot Speler van het Jaar verkiezen De voetbalredactie

07 mei 2019

Fans kunnen Eden Hazard tot Speler van het Jaar verkiezen

Eden Hazard is een van de zeven kandidaten om door de fans verkozen te worden tot Speler van het Jaar in de Premier League.

De Rode Duivel van Chelsea is met in totaal negentien treffers en vijftien assists bezig aan een sterk seizoen. Hazard krijgt concurrentie van een trio van Manchester City en Liverpool. Bernardo Silva, Raheem Sterling en Sergio Agüero zijn voor City genomineerd; Sadio Mané, Mohamed Salah Virgil van Dijk voor ‘The Reds’. De Nederlander kreeg eerder al van zijn collega’s de trofee voor Speler van het Jaar. Hazard was hiervoor ook kanshebber, maar greep naast de prijs.

Salah won vorig seizoen. Bij deze verkiezing mogen voetbalfans hun stem uitbrengen, samen met een panel van voetbalexperts en de aanvoerders van de twintig clubs uit de Premier League.

Vertonghen met neusmasker

Jan Vertonghen staat na zijn zware botsing met Tottenham-ploegmaat Toby Alderweireld weer op het trainingsveld. Dat hebben de Spurs vandaag laten weten. De Rode Duivel moet een neusmasker dragen.

Vertonghen botste vorige week in de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League tegen Ajax (0-1-verlies) hard tegen Alderweireld. De verdediger bloedde hevig maar probeerde nog even verder te spelen, al was het snel duidelijk dat dat geen optie was. Zwaar groggy verliet de Belg het veld, en gevreesd werd voor een zware hoofdblessure. Omdat de zes dagen verplichte rust, opgelegd door het FIFA-protocol bij hoofdblessures, voorbij zijn en hij uiteindelijk toch geen hersenschudding opliep, mag Tottenham zijn verdediger opstellen.

Twente ontslaat coach ondanks promotie

FC Twente, dat eind april kampioen werd in de Nederlandse tweede klasse, heeft dinsdag zijn hoofdcoach Marino Pusic ontslagen. De 47-jarige Pusic, een geboren Joegoslaaf die al zijn hele trainerscarrière actief is in Nederland, werd in maart vorig jaar gepromoveerd tot hoofdtrainer van FC Twente na het ontslag van Gertjan Verbeek. Hij kon toen de degradatie uit de Eredivisie niet meer voorkomen, maar slaagde er wel in het team meteen terug te laten promoveren. Pusic had nog een overeenkomst in Enschede tot medio 2020.

“Afgelopen seizoen hebben we onze belangrijkste doelstelling gerealiseerd, de terugkeer naar de Eredivisie”, begon technisch directeur Ted van Leeuwen zijn uitleg op de clubwebsite. “Marino Pusic heeft een grote rol gespeeld in het behalen van deze titel. Dat was een moeilijke opgave onder moeilijke omstandigheden. FC Twente is Marino Pusic daarvoor grote dank verschuldigd. De club en Marino zitten echter niet op dezelfde lijn betreffende de voetbalfilosofie en de uitvoering daarvan. Daarom scheiden onze wegen. Uiteraard is het geen gemakkelijke beslissing.”

Pusic vervoegde Twente in het najaar van 2015 als assistent. Het voorbije seizoen had hij bij Twente met doelman Jorn Brondeel één Belg onder zijn hoede.

Alexander Isak spreekt over terugkeer naar de Bundesliga

Alexander Isak (19) heeft zich bij Willem II ontpopt tot een echte goalgetter. De Zweed die in januari werd uitgeleend door Borussia Dortmund aan de Nederlandse club lukte al 12 doelpunten in 14 wedstrijden. In maart en april scoorde hij zelf zeven doelpunten op rij in evenveel wedstrijden.

“Ik heb mij hier in Nederland kunnen laten opmerken en ben ervan overtuigd dat me dat in Duitsland ook zal lukken”, zei Isak aan de Zweedse krant Expressen. Bij Dortmund heeft de goaltjesdief een contract tot en met 2022, maar toch blijft zijn toekomst er onzeker uitzien. “Ik weet dat er in Europa concrete interesse in mij is, wat het moeilijk maakt om mij over een terugkeer uit te laten. Mijn contract bij Dortmund loopt nog, maar in Nederland zijn ook grote teams te vinden.”

FC Barcelona heeft al meermaals zijn interesse in Isak bevestigd en ook aan Ajax, dat het zo goed doet in de Champions League, is de beloftevolle spits niet ontgaan. “Ik zou liegen als ik zeg dat me dat niets doet. Door zelf wat te surfen kom ik mezelf en de geruchten plots tegen, maar probeer me daar niet door te laten beïnvloeden. Ik ben al in een soortgelijke situatie geweest die toen anders is uitgedraaid. Ik wil nu niet dezelfde fout maken.”

PAOK en AEK spelen Griekse bekerfinale in bijna leeg stadion uit vrees voor rellen

De Griekse bekerfinale tussen PAOK Saloniki en AEK Athene zal zaterdag in een zo goed als leeg Olympisch Stadion gespeeld worden. De arena in de Griekse hoofdstad heeft een capaciteit van bijna 70.000 plaatsen, maar de Griekse voetbalbond vreest rellen en laat daarom slechts 1.040 toeschouwers binnen.

PAOK en AEK namen het de voorbije twee edities tegen mekaar op in de finale, telkens won de club uit Thessaloniki. Het kwam echter ook tweemaal tot zware rellen tussen beide supportersgroepen, en omdat de Griekse bond een soortgelijk scenario deze jaargang wil vermijden, zijn in totaal slechts iets meer dan duizend personen toegelaten in het stadion. PAOK en AEK mogen elk nauwelijks 120 tickets verdelen aan fans, de overige kaartjes gaan naar familie en kennissen van de spelers en genodigden.

PAOK kan nog zijn eerste Griekse dubbel pakken. Eind april stelde het team het Griekse kampioenschap veilig.

Boliviaanse doelman krijgt voetzoekers naar hoofd geslingerd en wordt afgevoerd naar ziekenhuis

Een doelman in de Boliviaanse Premier Division is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij op het veld was ingestort toen fans van zijn oude club hem bekogelden met allerlei voetzoekers.

Daniel Vaca begaf zich even in oorlogsgebied in zijn zestienmeter tijdens de wedstrijd tegen zijn ex-club Jorge Wilstermann. In de blessuretijd kreeg de 40-jarige allerlei dikke pétards rondom hem geslingerd, waardoor het spel moest worden stilgelegd. Medisch personeel snelde het veld op om Vaca de eerste zorgen te geven, maar hij moest toch met spoed naar het ziekenhuis worden afgevoerd. Een groot aantal politieagenten betrad nadien de tribunes om de overtreders te achtervolgen, maar verder zouden er geen arrestaties zijn verricht. De toestand van de doelman is ook nog onbekend.

Vaca speelt sinds 2011 voor The Strongest en maakte 161 optredens, maar daarvoor verdedigde hij 41 keer het doel van Wilstermann. De supporters hebben nooit zijn overstap kunnen appreciëren. Nu is de overwinning echter slechts een troost voor Vaca, omdat hij enkele wedstrijden moet missen. De 2-1-tussenstand zal vermoedelijk aan blijven, waardoor The Strongest op de vierde plaats blijven en ruim drie plaatsen boven Jorge Wilstermann staan.

Veteraan Pizarro overweegt toch nog een extra seizoen bij Werder Bremen

De veertigjarige Claudio Pizarro heeft vandaag aangegeven na te denken over nog een extra jaar als profvoetballer bij Werder Bremen. De Peruviaan liet het ballonetje op in dagblad Weser Kurier, maar benadrukte ook dat het laatste woord bij de club ligt. Zij bepalen immers of ze het aflopende contract van Pizarro nog eens willen verlengen.

“Ik voel me hier heel goed en speel met het idee nog een jaar te blijven”, liet de aanvaller optekenen. “Maar ik moet nog spreken met de club en horen hoe hun gedachten zijn.” Pizarro is aan zijn vierde passage bij Werder Bremen toe. De centrumspits vervoegde Bremen een eerste keer in 1999, twintig jaar geleden. Zijn 2-2 gelijkmaker zaterdag tegen Borussia Dortmund maakte hem de oudste doelpuntenmaker ooit in de Bundesliga.

Bij Werder Bremen klinkt het dat “een legende als Pizarro een passend afscheid verdient”. Dat afscheid zou plaatsvinden op 18 mei voor de laatste competitiewedstrijd tegen RB Leipzig. Het lijkt ook te betekenen dat Pizarro geen contractverlenging zal krijgen. De Noord-Duitsers hebben met Johannes Eggestein en Josh Sargent al twee jonge aanvallers in hun kern en nemen deze zomer nog spits Nicklas Füllkrug over van Hannover.

Pizarro zou in dat geval kunnen overwegen zijn sportieve carrière elders verder te zetten, maar Werder Bremen liet eerder al weten hem graag in een andere functie in hun gelederen te houden na zijn carrière. Ook Bayern München, waar Pizarro speelde tussen 2001 en 2007, stelde hem al een job als clubambassadeur voor.

Hazard maakte mooiste goal van de maand april in de Premier League

De Premier League heeft het doelpunt van Eden Hazard tegen West Ham United, op maandag 8 april, uitgeroepen tot mooiste goal van de maand april. De kapitein van de Rode Duivels dribbelde bij het doelpunt drie tegenspelers alvorens de bal keurig voorbij West Ham-doelman Fabianski te trappen.

De 28-jarige Hazard is bij Chelsea aan een uitstekend seizoen bezig. In de Premier League kwam hij in 35 duels tot zestien goals en dertien assists. Ook in de League Cup trof hij nog drie keer raak. Bij de Rode Duivels was hij na een uitstekend WK in acht duels goed voor vijf goals en een assist.

Mede dankzij zijn sterk seizoen lijkt een vertrek uit Londen komende zomer erg waarschijnlijk. De geruchtenmolen rond een overgang naar Real Madrid draait al maanden op volle toeren en Hazard heeft nog slechts een contract tot medio 2020. Afgelopen zondag was hij in zijn mogelijk laatste thuiswedstrijd voor de Blues op Stamford Bridge tegen Watford (3-0) opnieuw goed voor twee assists.

Hazard kreeg de trofee van Goal van de Maand ook al eens februari 2017. Toen verbaasde hij tegen Arsenal het publiek met een dribbel die startte aan de middenlijn en die hij nadien feilloos afrondde met een knal voorbij Petr Cech.

Diego Godin verlaat na negen jaar de stal van Atlético Madrid

Ondertussen heeft Diego Godin al 381 wedstrijden in het shirt van Atlético Madrid gespeeld, binnenkort komt daar een einde aan. Dat maakte een geëmotioneerde Godin vandaag op een persconferentie bekend. De Uruguayaan zal na negen jaar bij Atlético de deur achter hem dichttrekken. Met ‘Los Colchoneros’ werd hij één keer kampioen en won de 33-jarige verdediger onder andere twee keer de Europa League en één keer de Copa del Rey.

Godin wordt al een tijdje gelinkt aan Inter en hij zou ook de richting van Italië uitgaan. Met het vertrek van Lucas Hernandez naar Bayern München en de aflopende contracten van Felipe Luis en Juanfran is de verdediging van Atlético Madrid komende zomer dus aan vernieuwing toe.