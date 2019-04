Football Talk buitenland 05/03. De Laet maakt héérlijke goal - Europese profliga’s trekken aan alarmbel over mogelijke CL-hervorming De voetbalredactie

Europese profliga’s verenigd tegen hervorming Champions League: “Maken ons zorgen om eigen competitie”

European Leagues, een verzameling van 35 Europese profliga’s en meer dan 900 profclubs, trekt aan de alarmbel over de mogelijke hervorming van de Champions League, die de nationale competities zou schaden. “Onze clubs maken zich zorgen over de ontwikkelingen in het internationaal voetbal”, zei CEO Georg Pangl in de marge van de Algemene Vergadering in Lissabon.

Donderdag en vrijdag verzamelden vertegenwoordigers van de 35 Europese profliga’s in het Estadio da Luz van Benfica. Daarin kwamen enkele heikele thema’s aan bod waarmee alle Europese competities worstelen. Zo zette Pierre François uiteen hoe de Pro League de problematiek van de spelersmakelaars probeert aan te pakken.

Maar het waren vooral de hervormingsplannen van de Champions League die de debatten beheersten. Verscheiden media berichtten over een kampioenenbal waarin 32 clubs in de groepsfase van de Champions League in vier groepen van acht worden ondergebracht. De eerste zes van elke groep zouden ongeacht hun klassement in eigen land, geplaatst zijn voor de volgende editie. De Champions League lijkt zo bijna een gesloten competitie, waarbij vooral de Europese elite met de miljoenendeals aan de haal gaan. Die Champions League-ploegen spelen immers meer Europese wedstrijden. Maar dat betekent ook extra druk op de al overvolle speelkalender. Bepaalde scenario’s gaan uit van Champions League-wedstrijden in het weekend. Daar maken meer dan 900 Europese profclubs, verenigd in European Leagues, zich ernstig zorgen om.

“Onze voornaamste bekommernis zijn de nationale competities, want zij zijn het allerbelangrijkste en vormen de ruggengraat van het voetbal. Ook voor de fans hebben ze een grotere waarde dan de internationale competities”, zei voorzitter Lars-Christer Olsson op een persconferentie in Lissabon. “Op onze algemene vergadering zijn we unaniem overeengekomen dat we de eigen competities moeten verdedigen en ontwikkelen.”

Op 6 en 7 mei nodigt de Europese profligavereniging clubvertegenwoordigers van meer dan 900 clubs uit voor een colloquium in Madrid. Daags voor een vergadering tussen European Leagues en de UEFA kunnen zij hun visie over hoe de Europese competities eruit moeten zien kwijt.

“De laatste tien jaar worden beslissingen over internationale competities gemaakt die een directe impact hebben op nationale competities”, stelde de Zweed Olsson nog. “Op 8 mei zitten we samen met de UEFA in Nyon. Onze verwachtingen van die gesprekken zijn hoog. We hopen dat er nadien nog veel vergaderingen volgen, zodat onze clubs een invloed kunnen hebben op het beslissingsproces.”

CEO Georg Pangl hekelde vooral de oneerlijke inkomstenverdelingen. “In 1992 tijdens de eerste editie verdeelden de deelnemers 22 miljoen euro onder elkaar. In 2018 is dat bedrag gestegen tot twee biljoen euro, ofwel 90 keer zoveel”, aldus Pangl. “De vijftien beste Europese clubs verdienen drie keer meer aan mediarechten dan de rest. Die evolutie valt niet te stoppen, maar het mag allemaal net iets eerlijker.”

FA acht Hitlergroet Palace-keeper Hennessey “niet bewezen”

Wayne Hennessey, doelman van Crystal Palace, werd door de Engelse voetbalfederatie vrijgesproken van “ernstig ongepast gedrag”. De 32-jarige Welshe international was in opspraak gekomen door een foto die zijn Duitse teamgenoot Max Meyer in januari op Instagram postte. Het leek er sterk op dat Hennesey op die foto de Nazigroet bracht, terwijl hij met zijn linkerhand een Hitlersnorretje nabootste.

Hennessey pleitte onschuldig. Ik wuifde naar de fotograaf en riep hem iets toe, waarbij ik mijn hand boven mijn mond hield om mijn stem verder te laten dragen”, verduidelijkte Hennessey. “Die foto is een momentopname van iets heel onschuldigs. Het ziet er absoluut verkeerd uit, maar dat is louter toevallig.”

Een onafhankelijke commissie van de FA oordeelde dat niet bewezen kon worden dat Hennessey een ongepast gebaar maakt op de foto. “Dat is een hele opluchting”, zegt de ploegmaat van Michy Batshuayi en Christian Benteke. “Ik veroordeel alle vormen van racisme, antisemitisme, fascisme of eender welke discriminatie.”

Wayne Hennessey cleared of this!! pic.twitter.com/R9vQQLBnry ANDI.CPFC(@ andicpfc) link

Fellaini en Shandong Luneng blijven ongeslagen in China

Shandong Luneng en Marouane Fellaini hebben vrijdag ook hun vierde wedstrijd in de Chinese Super League niet verloren. Fellaini en co speelden 1-1-gelijk bij Shenzhen en draaien met 8 op 12 bovenaan mee in het klassement.

De thuisploeg opende de score kort na rust via de Noor Selnaes, maar Shandong Luneng sloeg op het uur terug met een treffer van de Italiaan Pelle. Fellaini speelde de hele wedstrijd op het middenveld bij de bezoekers. In de tussenstand zijn Shandong Luneng en Fellaini vierde met acht punten, vier punten minder dan leider Beijing Guoan dat het maximum van 12/12 haalde. Shenzhen is voorlopig zesde met 7/12.

Komend weekend komen ook Rode Duivels Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) en Yannick Carrasco (Dalian Yifang) nog in actie. Dembélé speelt zaterdag de stadsderby bij Guangzhou Evergrande. Voor Carrasco staat zondag een thuisduel tegen Tianjin Teda op het programma.

Ritchie De Laet laat zich opmerken in Australië met fantastisch afstandsschot

Hoewel hij eigenlijk een verdediger is, krijgt Ritchie De Laet een iets hogere rol toegeschreven bij Melbourne City, waar hij wordt uitgeleend door Aston Villa. Dat levert de Belg geen windeieren op, want tegen Brisbane Roar lukte hij vandaag een prachtig afstandsschot in doel.

De Laet heeft voornamelijk een carrière in Engeland achter de rug en kwam het meeste uit voor Leicester City. In 2016 verkaste hij naar Aston Villa die de rechterverdediger uitleende aan eerst Antwerp en nadien aan Melbourne City. Maar die ploeg besloot De Laet helemaal anders op te stellen en als spits uit te spelen. Zo maakte de Antwerpenaar al zeven goals in 22 wedstrijden. Zijn laatste goal is er eentje die rondgaat in Australië en nu ook tot bij ons is overgewaaid. In het andere werelddeel spreken ze zelfs van de kanshebber op ‘Goal ven het Jaar’.

Bij een 2-1-stand neemt De Laet de bal aan op het middenveld, zet enkele passen en schiet hij het leer vervolgens staalhard binnen. De keeper van Brisbane doet amper moeite om de bal er nog uit te weren. Zo droeg hij bij aan de eerste overwinning in vijf matchen. Melbourne komt uit in de A-league, de Australische eerste klasse, en staat momenteel vijfde.

Goal of the season contender?



It's got to be up there... Ritchie De Laet with a ROCKET! 🚀#MCYvBRI #ALeague pic.twitter.com/ZUVlme9bUh FOX Sports Football(@ FOXFOOTBALL) link

Gladbach-coach Hecking had na vroege wissel gesprek met Thorgan Hazard

Thorgan Hazard heeft met Dieter Hecking, zijn coach bij Borussia Mönchengladbach, een gesprek gehad na zijn snelle vervanging vorig weekend op het veld van Fortuna Düsseldorf. Wat de twee elkaar te vertellen hadden, blijft interne keuken.

Hazard kan met twaalf goals en elf assists in 28 matchen uitstekende cijfers voorleggen dit seizoen. Maar vorige zaterdag presteerde de Rode Duivel erg bleek tegen Fortuna Düsseldorf. Een geërgerde Hecking haalde hem nog voor de pauze naar de kant. “Ik was boos over iets”, liet Hecking na afloop optekenen.

Zondag ontvangt Gladbach op de 28e speeldag in de Bundesliga Werder Bremen. Of Hazard dan een nieuwe kans krijgt, is nog afwachten. In aanloop naar de match liet Hecking vrijdag optekenen dat hij met de 26-jarige middenvelder rond de tafel heeft gezeten. “Ik heb met Thorgan Hazard gesproken”, bevestigde hij. “Maar wat er gezegd is, blijft tussen ons.”

Dieter Hecking is bezig aan zijn laatste weken bij Gladbach. Dinsdag maakte de club bekend dat de 54-jarige Duitser na het seizoen andere oorden opzoekt. Eerst wil hij Gladbach nog Europees voetbal bezorgen. Als nummer vijf hebben die Fohlen slechts twee punten minder dan Eintracht Frankfurt, dat het vierde en laatste Champions Leagueticket in handen heeft.

Ronaldo wellicht fit voor CL-duel tegen Ajax

Juventustrainer Massimiliano Allegri verwacht volgende week Cristiano Ronaldo te kunnen opstellen in de kwartfinale van de Champions League tegen Ajax. De Portugese sterspeler sukkelt met een dijblessure. “Hij stelt het beter. Vijf dagen voor de wedstrijd zijn de signalen positief. We zullen zien hoe het evolueert maar hij doet er alles aan om erbij te zijn”, verklaarde Allegri vandaag tijdens een persmoment.

Ronaldo kwetste zich op 25 maart aan de rechterdij tijdens de interland tegen Servië. Na de wedstrijd zei de vijfvoudige Gouden Bal dat de blessure wel meeviel. Hij voegde eraan toe “binnen een tot twee weken” opnieuw fit te zijn. “We hopen dat we over hem kunnen beschikken. Maar morgen tegen Milan is hij zeker afwezig”, benadrukte Allegri nog.

Juventus speelt morgen (18u) thuis tegen AC Milan op speeldag 31 in de Serie A. Als de Oude Dame wint en Dries Mertens met Napoli zondagavond (20u30) voor eigen publiek verliest van Genoa, dan is Juventus voor de achtste keer op rij kampioen. Acht speeldagen voor het einde van de competitie bedraagt het verschil tussen beide ploegen 18 punten.

Engels international Rose kijkt uit naar einde carrière door racisme in voetbal

Danny Rose is helemaal klaar met het racisme op de Europese voetbalvelden. De 28-jarige linksback van Engeland (26 interlands) en Tottenham Hotspur (187 wedstrijden) snapt niets van de lage straffen die worden uitgedeeld. “Dat soort bedragen geef ik uit op een goed avondje stappen in Londen.”

Rose was begin vorige week net als zijn teamgenoten Raheem Sterling en Callum Hudson-Odoi weer het slachtoffer van racistische geluiden vanaf de tribunes in Montenegro, waar Engeland met 1-5 won. “Ik had dit al eerder meegemaakt in Servië, dus ik was er op voorbereid. Ik weet dat drie punten niet belangrijk zijn als er zulke dingen gebeuren op de tribune, maar ik wilde gewoon winnen en zo snel mogelijk weg daar”, blikt Rose terug in een interview aan The Guardian.

Het is nog niet bekend wat de straf zal worden voor Montenegro, maar de UEFA onderzoekt de zaak. De voetbalbond van Servië kreeg in 2012 een boete van 80.000 euro voor racisme, ook naar Rose gericht. “Verwachten mensen echt dat het zal stoppen met zulke boetes? Dat zijn bedragen die ik uitgeef op een avondje stappen in Londen. Zolang er geen forse straffen zullen komen hoeven we weinig verandering te verwachten.”

De aanhoudende racistische incidenten doen de 28-jarige verdediger van Tottenham Hotspur snakken naar het einde van zijn loopbaan. “Ik heb er genoeg van. Ik heb misschien nog vijf of zes jaar voor de boeg, maar ik kan niet wachten om het voetbal achter me te laten. Zoals de dingen momenteel gaan, wil ik er alleen maar uit.”

Boyata heeft scheur in de hamstrings

Brute pech voor Dedryck Boyata (28). De Rode Duivel van Celtic staat wekenlang aan de kant met een scheur in de hamstrings. De vrees bestaat dat zijn seizoen voorbij is. Boyata blesseerde zich vorig weekend tijdens de derby tegen Rangers. Volgens de eerste diagnose zou hij minstens tot 26 mei out zijn, maar er staat ook een vraagteken achter de interlands tegen Schotland en Kazachstan begin juni. Boyata reisde al af naar Antwerpen om te revalideren bij Lieven Maesschalck. (NP)

Amerikanen verslaan Australië voor oefenduel met Red Flames

De Amerikaanse voetbalvrouwen hebben in Commerce City (Colorado) een oefenduel tegen Australië gewonnen met 5-3. Zondag speelt de wereldkampioen in Los Angeles tegen België.

Alex Morgan opende na 14 minuten de score voor “Team USA” en maakte zo haar 100ste goal in 159 interlands. De 29-jarige spits van Orlando is de zevende Amerikaanse speelster die de kaap van 100 doelpunten voor haar land rondt. Ook Tobin Heath (53.), Megan Rapinoe (60.) en Mallory Pugh (67., 90.+5) vonden daarna de weg naar de netten voor de VS. Amerika bereidt zich voor op het WK, dat op 7 juni begint in Frankrijk. Ze spelen er in een groep met Thailand, Chili en Zweden.