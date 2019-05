Football Talk buitenland (01/05). Vertonghen morgen naar neuroloog - Bolingoli verliest met Rapid Oostenrijkse bekerfinale - Brescia keert na 9 jaar terug in Serie A Redactie

01 mei 2019

21u52

Bron: Belga 0

Brescia keert na negen jaar terug in Serie A

Voetbalclub Brescia speelt volgend seizoen na een afwezigheid van negen jaar opnieuw in de Serie A, de hoogste afdeling in Italië. De “Zwaluwen” verzekerden zich op de 36e speeldag in de Serie B als eerste ploeg van de promotie na een 1-0 overwinning tegen Ascoli.

De voorsprong van Brescia op Palermo, derde in de stand, bedraagt nu 7 punten. Die kloof valt met nog twee speeldagen te gaan niet meer te overbruggen. De top twee in de Serie B promoveert rechtstreeks en dus is de Lombardse club volgend seizoen opnieuw van de partij in de Serie A. Dat was al van het seizoen 2010-2011 geleden.

Lecce, tweede in de stand met een voorsprong van 4 punten op Palermo, is goed op weg om samen met Brescia de rechtstreekse promotie te bewerkstelligen.

Bolingoli verliest met Rapid Oostenrijkse bekerfinale van Salzburg

Boli Bolingoli is er niet in geslaagd om de Oostenrijkse beker op zijn palmares te zetten. Zijn ploeg Rapid Wenen verloor de bekerfinale in Klagenfurt tegen RB Salzburg met 2-0. Bolingoli maakte de partij vol.

De Oostenrijkse landskampioen sloeg op slag van rust genadeloos toe. Farkas (37.) en Dabbur (39.) bezorgden RB Salzburg de dubbele voorsprong aan de rust. Rapid Wenen deed wat het kon, maar een aansluitingstreffer viel niet meer. Ook de rode kaart voor doelpuntenmaker Farkas in de 82e minuut hielp de ploeg van Bolingoli-Mbombo niet vooruit.

Rapid Wenen grijpt zo naast de vijftiende Oostenrijkse beker uit de clubgeschiedenis. RB Salzburg schrijft de zesde beker bij op zijn palmares. Vorig jaar verloren de “Rode Stieren” de bekerfinale verrassend van Sturm Graz. Salzburg is in de Oostenrijkse competitie bijna zeker van een zesde landstitel op rij. Rapid Wenen mengt zich nog in de strijd voor Europese tickets.

In de Iraanse voetbalcompetitie heeft FC Tractor, de ploeg van Georges Leekens, de competitieleider Persepolis op een 1-1 gelijkspel gehouden. Tractor moest na een slechte reeks al de rol lossen in de titelstrijd. Na een 1 op 12 staan de troepen van “Mac The Knife” op een vierde plaats. Persepolis kan de titel op 11 mei op de voorlaatste speeldag in Iran veiligstellen.

Jan Vertonghen naar de neuroloog

Verdediger Jan Vertonghen is vandaag nader onderzocht door Tottenham Hotspur naar aanleiding van de hoofdblessure die hij dinsdagavond opliep in de halve finale van de Champions League tegen Ajax (0-1). De Spurs doen geen uitspraken over de ernst van de blessure, maar stellen dat Vertonghen morgen een neuroloog, die gespecialiseerd is in de behandeling van topsporters, gaat bezoeken.

Na het voorval met Vertonghen was er kritiek op het feit dat de Rode Duivel, hoewel hij hevig bloedde en een aangeslagen indruk maakte, toch weer binnen de lijnen mocht komen van de medische staf van Tottenham Hotspur. “Hij werd geacht in orde te zijn omdat hij alle vragen correct en helder beantwoordde en hij dacht dat hij fit genoeg was om terug te keren op het veld”, meldt de club in een verklaring. “Jan werd onmiddellijk gewisseld toen hij de medische staf informeerde dat hij plotseling niet meer stabiel op zijn benen kon staan.”

Not the way I wanted the game to go last night. Feeling ok today. Thanks to both sets of fans for the positive messages 👍 #UCL #COYS pic.twitter.com/I9l4GaBznX Jan Vertonghen(@ JanVertonghen) link

Zabaleta blijft jaar langer bij West Ham

West Ham United heeft de optie in het contract van Pablo Zabaleta gelicht, zo maakten de Hammers bekend. De Argentijnse rechtsachter ligt daardoor nog een seizoen, tot medio 2020, vast bij de Londense club.

De 34-jarige Zabaleta kwam in juli 2017 transfervrij over van Manchester City, waar de Argentijn sinds 2008 voetbalde. Zabaleta kwam meer dan driehonderd keer in actie voor de Citizens en won er twee landstitels, één FA Cup en twee League Cups. Eerder speelde hij voor het Spaanse Espanyol.

Bij de Hammers kwam de de 58-voudige Argentijnse international de voorbije twee seizoenen 65 keer in actie. Coach Manuel Pellegrini had Zabaleta ook onder zijn hoede bij het Argentijnse San Lorenzo en later Manchester City, en wilde de ervaren verdediger ook volgend jaar graag nog in zijn kern.

“Ik geniet ontzettend van mijn tijd bij West Ham. Ik heb zoveel passie voor deze sport en dat geeft me het gevoel dat ik nog een jaar kan voortdoen”, reageerde Zabaleta op de clubwebsite.

Hamstringblessure verpest afscheid van Ramsey bij Arsenal

Aaron Ramsey heeft zijn laatste wedstrijd voor Arsenal al gespeeld. De middenvelder uit Wales, die na dit seizoen transfervrij overstapt naar Juventus, heeft een hamstringblessure opgelopen in de gewonnen return in de kwartfinales van de Europa League tegen Napoli (0-1). Trainer Unai Emery bevestigde vandaag dat Ramsey er niet bij is, als Arsenal de finale haalt.

“Het is einde seizoen voor Aaron”, verklaarde Emery voor de 28-jarige middenvelder die werd opgeleid door Arsenal en elf jaar lang uitkwam voor de Londense club.

In de halve finales van de Europa League gaat de ploeg van Emery het opnemen tegen Valencia. Donderdag staat de eerste wedstrijd in Londen op het programma. De finale is op 29 mei in Bakoe.

“Voer tijdelijke wissels in bij hoofdblessure”

Na de zware botsing tussen Tottenham-Belgen Jan Vertonghen en Toby Alderweireld in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax, roepen meerdere medische instanties op om bij hoofdblessures met onafhankelijke artsen te werken. Headway, de Britse stichting voor hersenletsels, vraagt ook om tijdelijke wissels.

De medische staf van de Londense club sprak na de botsing met de hevig bloedende Vertonghen, maar liet de Rode Duivel even later gewoon weer het veld ingaan. Binnen de lijnen was echter snel duidelijk dat hij door zijn hoofdblessure niet verder kon en zwaar groggy maakte Vertonghen, die ondersteuning nodig had, de gang richting de kleedkamer.

“Je kan geen betrouwbare diagnose maken in vijf minuten. Een tijdelijke wissel zou hierbij een oplossing kunnen zijn”, schrijft Headway. “De druk op de medische staf is groot, zeker als de belangen zo enorm zijn als in de Champions League.”

Vertonghen lijkt na de harde clash met de schrik vrij te komen. “Het gaat goed met Jan, hij wandelt alweer”, verklaarde Tottenham-coach Mauricio Pochettino na de partij. “We hopen dat het niet te ernstig is en wachten verder onderzoek af.”