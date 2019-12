Football Talk. Beerschot leidt tweede periode na zege in Union - Watford stuurt coach de laan uit Redactie

01 december 2019

Beerschot komt aan de leiding in tweede periode na zege op Union

Beerschot heeft op de derde speeldag van de tweede periode van de Proximus League de volle buit veroverd bij Union. De Antwerpenaren haalden het in de hoofdstad met 0-2. Union verloor al snel Pietro Perdichizzi, die met rood van het veld moest. Beerschot kon nog voor de rust profiteren en Raphael Holzhauser (33') tekende voor de 0-1. Union moest nadien komen, maar met een man minder was dat niet evident. Met de 0-2 in het slot nam Alexander Maes (90') alle twijfel weg. Beerschot komt in de tweede periode met zeven punten aan kop, voor OH Leuven (6). Union, Westerlo, Roeselare en Lommel volgen met vier punten. Virton (2) en Lokeren (1) sluiten de rij. Union maakt op de volgende speeldag de verplaatsing naar Westerlo. Beerschot ontvangt Virton.

Duel tussen Monaco en PSG uitgesteld door noodweer

De wedstrijd tussen Monaco en Paris Saint-Germain van vanavond (21u) op de vijftiende speeldag van de Franse Ligue 1 is door de slechte weersomstandigheden in de dwergstaat uitgesteld. Dat heeft Monaco laten weten. Een nieuwe speeldatum ligt nog niet vast.

Het zuidoosten van Frankrijk is de voorbije dagen getroffen door hevige regen en overstromingen. De departementen Var en Alpes-Maritimes aan de Middellandse Zee werden zondagochtend onder rood alarm geplaatst, het departement Alpes-de-Haute-Provence onder oranje alarm. De autoriteiten van Monaco namen hierop de beslissing de partij uit te stellen.

PSG staat in de Ligue 1 aan kop met 33 punten. Het team van Thomas Meunier heeft er vijf meer (en een match minder) dan runner-up Marseille. Monaco (18 ptn) is veertiende.

Coach Quique Sanchez Flores moet alweer vertrekken bij Watford

Quique Sanchez Flores is niet langer de coach van Watford. Dat heeft de rode lantaarn uit de Premier League laten weten. Een naam voor een opvolger is er nog niet.

De 54-jarige Spanjaard stond nog maar sinds begin september aan het hoofd van het team, als opvolger van Javi Gracia. Ook hij kreeg de motor niet aan de praat en moet enkele maanden later alweer vertrekken, na amper een gewonnen competitiematch. Zaterdag deed Watford nog een heel slechte zaak met een 2-1 verlies bij kelderploeg Southampton. Christian Kabasele voetbalt bij Watford, maar tegen Southampton ontbrak hij.

Sanchez Flores was in het seizoen 2015-2016 al eens trainer bij Watford. De Spanjaard leidde ‘The Hornets’ toen bij hun terugkeer naar de Premier League naar een comfortabele dertiende plek. Sanchez Flores, een voormalig verdediger van Valencia en Real Madrid, was eerder als coach aan de slag bij onder andere Valencia, Benfica en Atlético Madrid. Tot juli coachte hij Shanghai Shenhua.