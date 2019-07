Football Talk (8/7). Ivoorkust en Tunesië naar kwartfinale Africa Cup - Zieke Van Damme toegejuicht op fandag Cercle Redactie

08 juli 2019

23u53

Bron: Belga 2

Tunesië mag naar kwartfinale na strafschopthriller tegen Ghana

Tunesië heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales op de Africa Cup in Egypte. In de achtste finales haalden de Adelaars van Carthago het in de strafschoppenreeks met 5-4 van Ghana. Na 90 en 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord in Ismailia. Taha Yassine Khenissi had na 73 minuten de score geopend voor Tunesië, dat met Youssef Msakni (Eupen) en Dylan Bronn (AA Gent) twee spelers uit de Jupiler Pro League in de rangen had. Ook voor Anice Badri (ex-Moeskroen) was er een basisplaats. Zij stonden al met anderhalf been in de kwartfinales, totdat een owngoal van Rami Bedoui in de toegevoegde tijd toch nog voor de gelijkmaker zorgde. In de verlengingen werd er vervolgens niet meer gescoord en dus moesten strafschoppen voor uitsluitsel zorgen. Daarin trok Tunesië aan het langste eind. Het Ghana van Joseph Aidoo is uitgeschakeld. De Genkenaar die op weg is naar het Spaanse Celta bleef de hele wedstrijd op de bank. In de kwartfinales speelt Tunesië tegen Madagaskar.

Zaha trapt Ivoorkust langs Mali naar kwartfinales

Ivoorkust heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Africa Cup. De Ivorianen klopten in het Egyptische Suez Mali in de achtste finales met 1-0. Wilfried Zaha van Crystal Palace verloste de Ivorianen een kwartier voor tijd met de winnende treffer. In het winnende kamp stond Mamadou Bagayoko (eigendom van KV Mechelen) de hele partij op het veld, zijn teammaat Victorien Angban (met een verleden bij Waasland-Beveren en STVV) bleef op de bank. Bij Mali heel wat spelers met een Belgische link. Moussa Djenepo (die Standard deze zomer verliet voor Southampton) en Abdoulay Diaby (ex-Moeskroen en -Club Brugge) stonden in de basis. Adama Traoré (de afgelopen maanden actief bij Cercle Brugge) en Kalifa Coulibaly (ex-Charleroi en -AA Gent) vielen in. In de kwartfinales wacht Algerije, dat in zijn achtste finales het Guinee van bondscoach Paul Put uitschakelde met ruime 3-0.

Veel applaus voor Miguel Van Damme op fandag Cercle

Gisteren lokte de fandag van Cercle Brugge een kleine duizend supporters, die met de reeds aanwezige nieuwe spelers wilden kennismaken. Het grootste applaus was evenwel voor Miguel Van Damme, die als laatste op het podium werd geroepen en minutenlang luid toegejuicht. Zoals bekend is bij de 25-jarige doelman een maand geleden opnieuw leukemie vastgesteld, nadat hij hiervan begin dit jaar volkomen genezen was verklaard.

“Dit is hartverwarmend, ik heb geen woorden om iedereen te bedanken die me steunt in deze moeilijke periode”, sprak Van Damme door de micro, tot zijn stem brak en de tranen het overnamen. Maar vervolgens nam Miguel Van Damme - getekend door de medische behandeling - toch een klein uur glimlachend deel aan de signeer- en selfiesessie. (LUVM)

Bayern begint als laatste Bundesliga-team aan voorbereiding

Bijna zes weken nadat het in het Olympisch Stadion in Berlijn de Duitse beker won, is Bayern München als laatste Bundesliga-club aan haar voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen. Hoofdcoach Niko Kovac zal dit seizoen geassisteerd worden oud-speler Hansi Flick. Bayern bevestigde zijn komst gisteren.

“Ik kijk er naar uit om te beginnen werken met Niko en de spelers”, liet de 54-jarige Flick, speler van Bayern tussen 1985 en 1990, in een eerste reactie optekenen.

Flick, die de voorbije jaren in dienst was van de Duitse voetbalbond (DFB) als achtereenvolgens assistent (2006-2014) en sportief directeur (2014-2017), moet extra ervaring toevoegen aan de technische staf van de 47-jarige Kovac. De Kroaat eindigde zijn eerste seizoen als T1 van Bayern met de nationale dubbel na een moeilijke seizoensstart.

Op de eerste trainingsdag zullen ook nieuwkomers Lucas Hernandez, Benjamin Pavard en Fiete Arp welkom worden geheten. Hernandez kwam voor een slordige tachtig miljoen euro over van Atlético Madrid, maar is nog niet fit na een knieoperatie. De Fransman hoopt de seizoensopener tegen Hertha Berlijn te halen. Zijn landgenoot Pavard kwam over van degradant Stuttgart, jong talent Arp maakte de overstap van tweedeklasser Hamburg. Het lijkt zeker dat er de komende weken nog nieuwkomers zullen volgen.

Veteranen Arjen Robben en Franck Ribéry zullen maandag immers niet meer van de partij zijn op het Beierse trainingscomplex, net als vertrekkers Rafinha (Flamengo) en Mats Hummels (Borussia Dortmund). De huurovereenkomst met James Rodriguez (Real Madrid) werd dan weer niet verlengd.

Internationals Manuel Neuer en Robert Lewandowski hervatten pas volgende week maandag de trainingen voor het team op stage trekt naar de Verenigde Staten. Bayern zal negen dagen door de States trekken met oefenwedstrijden tegen Arsenal (in LA), Real Madrid (in Houston) en AC Milan (in Kansas) op het programma.

Eleven Sports zendt International Champions Cup uit

Betaalzender Eleven Sports heeft de exclusieve uitzendrechten voor de International Champions Cup (ICC) verworven. Dat is een vriendschappelijk voetbaltoernooi met Europese ploegen dat wordt afgewerkt tussen 16 juli en 11 augustus, in 16 verschillende steden en op drie verschillende continenten. Voor de Europese topclubs is de ICC de ideale voorbereiding op het nieuwe seizoen en een uitstekende gelegenheid om de nieuwe spelers in te passen. Het toernooi werd voor het eerst in 2013 georganiseerd. Met Real Madrid, Manchester United, PSG en FC Barcelona staan vier absolute topploegen op de erelijst.

Het programma:

16 juli – Fiorentina (ITA) vs. Guadalajara (MEX)

18 juli – Arsenal (ENG) vs. Bayern München (DUI)

20 juli – Man United (ENG) vs. Inter (ITA)

21 juli – Benfica (POR) vs. Guadalajara (MEX)

21 juli – Arsenal (ENG) vs. Fiorentina (ITA)

21 juli – Bayern München (DUI) vs. Real Madrid (SPA)

21 juli – Juventus (ITA) vs. Tottenham (ENG)

24 juli – Real Madrid (SPA) vs. Arsenal (ENG)

24 juli – Bayern München (DUI) vs. Milan (ITA)

24 juli – Guadalajara (MEX) vs. Atlético (SPA)

24 juli – Juventus (ITA) vs. Inter (ITA)

25 juli – Fiorentina (ITA) vs. Benfica (POR)

25 juli – Tottenham (ENG) vs. Man United (ENG)

27 juli – Real Madrid (SPA) vs. Atlético (SPA)

29 juli – Milan (ITA) vs. Benfica (POR)

3 augustus – Man United (ENG) vs. Milan (ITA)

4 augustus – Tottenham (ENG) vs. Inter (ITA)

11 augustus – Atlético (SPA) vs. Juventus (ITA)

Mexico wint Gold Cup

Dankzij een doelpunt van Jonathan dos Santos in de 73ste minuut heeft Mexico zondag in Chicago ten koste van gastland de Verenigde Staten de finale van de Gold Cup gewonnen. Bij Mexico stond Guillermo Ochoa tussen de palen.

De overwinning op de titelverdediger leverde Mexico zijn achtste titel op in dit toernooi. Voor bondscoach Gerardo Martino is het de eerste trofee als bondscoach van Mexico. De Argentijn is sinds januari selectieheer van El Tri en won sindsdien alle tien de interlands die gespeeld werden.

De Gold Cup is een tweejaarlijks toernooi voor landen uit Noord-Amerika, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, eventueel aangevuld met één of meerdere gastteams. De Verenigde Staten organiseren het evenement, soms in samenwerking met een ander deelnemend land. Ditmaal stond de VS alleen in voor de organisatie.

Hazard met Real naar Canada

Eerste werkdag voor Eden Hazard (28) bij Real Madrid. De Koninklijke vliegt vandaag naar Canada voor een oefenkamp van drie weken met een Amerikaanse tournee. Real settelt zich in Montreal en traint op het oefencomplex van Montreal Impact. Een omgeving die Hazard kent. Vier jaar geleden maakte Chelsea ook gebruik van die faciliteiten. Een zomer die een dramatisch jaar inleidde. José Mourinho gaf al zijn spelers toen een extra week vakantie - waar hij later spijt zou van krijgen. In een kortere voorbereiding dan normaal kreeg hij zijn vedetten die met overtollige kilo’s waren teruggekeerd, onder wie ook Hazard, niet meer op scherp. Vijf maanden later werd de coach ontslagen na een dramatische start.

Ook Thibaut Courtois meldt zich vandaag gewoon aan bij Real. (KTH)