Football Talk (21/7). Laifis toch langer bij Standard - Fellaini viert rentree met goal en zege

21 juli 2019

Twee oude bekenden van Jupiler Pro League staan in Elftal van het Toernooi

De organisatie van de Africa Cup heeft twee dagen na de met 1-0 gewonnen finale door Algerije tegen Senegal zijn Elftal van het Toernooi bekendgemaakt. Met de Algerijn Adlène Guedioura (ex-Kortrijk en Charleroi) en de Senegalees Kalidou Koulibaly (ex-Racing Genk) zullen twee namen een belletje doen rinkelen bij de Belgische voetballiefhebber. De Algerijn Ismaël Bennacer werd verkozen tot Speler van het Toernooi.

De twee finalisten waren sterk vertegenwoordigd in het elftal met respectievelijk vier Algerijnen en vijf Senegalezen. Voor Algerije ging het om doelman Rais M’Bolhi (Al-Ettifaq/Sau), middenvelders Guedioura (Nottingham Forest/Eng) en Ismaël Bennacer (Empoli/Ita) en aanvaller Riyad Mahrez (Manchester City/Eng). Senegal zag verdedigers Koulibaly (Napoli/Ita), Lamine Gassama (Göztepe/Tur) en Youssouf Sabaly (Bordeaux/Fra), middenvelder Idrissa Gana Gueye (Everton/Eng) en aanvaller Sadio Mané (Liverpool/Eng) opgenomen worden.

Het elftal werd vervolledigd door de Tunesische verdediger Yassine Meriah (Olympiacos/Gri) en de Nigeriaanse aanvaller Odion Ighalo (Shanghai Shenhua/Chn).

Elftal

Doel: Rais M’Bolhi (Algerije)

Verdediging: Lamine Gassama (Senegal), Yassine Meriah (Tunesië), Kalidou Koulibaly (Senegal), Youssouf Sabaly (Senegal)

Middenveld: Idrissa Gana Gueye (Senegal), Adlène Guedioura (Algerije), Ismaël Bennacer (Algerije)

Aanval: Riyad Mahrez (Algerije), Odion Ighalo (Nigeria), Sadio Mané (Senegal)

Fellaini viert rentree na schorsing met doelpunt en overwinning

Marouane Fellaini heeft met Shandong Luneng op de negentiende speeldag van de Chinese Super League een 3-0-overwinning geboekt tegen Shenzhen. Fellaini, die terugkeerde in het elftal na vier speeldagen schorsing, scoorde halverwege de eerste helft het tweede doelpunt voor de thuisploeg.

Een eigen goal van Selnaes (16.) bracht Shandong Luneng op voorsprong. Fellaini zorgde na 24 minuten voor de 2-0, waarna de Italiaanse scherpschutter Graziano Pelle (52.) vroeg in de tweede helft de 3-0-eindstand op het bord zette.

In de tussenstand rukken Fellaini en co op naar de vierde plaats. Shenzhen staat als veertiende (op zestien teams) net boven de degradatiestreep.

Laifis tekent toch bij op Sclessin

Verrassing bij Standard: Konstantinos Laifis (26) tekent een nieuw contract bij de Rouches. De Cypriotische verdediger werd na een topseizoen - Preud’homme noemde hem één van de beste verdedigers in België - geciteerd als mogelijke vertrekker, maar blijft nu toch op Sclessin. Laifis speelt sinds juli 2016 voor Standard. Op zijn actief staan 127 matchen waarin hij vijf keer scoorde.

Konstantinos Laifis 🇨🇾 heeft een nieuw contract getekend bij Standard

Ciman onderuit met Toronto

Laurent Ciman heeft met Toronto een 1-3-nederlaag geleden tegen Houston in de Amerikaanse Major League Soccer. McNamara opende na vier minuten de score voor de bezoekers. Martinez en Manotas diepten de voorsprong nog voor het uur verder uit. Altidore lukte een kwartier voor affluiten de eerredder. Ciman stond de hele wedstrijd op het veld bij Toronto. Alejandro Pozuelo (ex-RC Genk) is out met een enkelblessure. Toronto staat met 29 punten uit 22 wedstrijden voorlopig zevende in de Eastern Conference. Houston (30 op 63) is achtste in de Western Conference.