Football Talk (11/08). Verstraete bij debuut meteen redder in nood voor Keulen - VAR keurt goal Dendoncker af

11 augustus 2019

Verstraete bij debuut meteen redder in nood voor Keulen

Birger Verstraete heeft zijn officieel debuut voor FC Keulen gemaakt en was na afloop meteen de gevierde man. De middenvelder trapte de beslissende penalty binnen in het bekerduel tegen tweedeklasser Wehen Wiesbaden. Na negentig minuten stond het 2-2, na 120 minuten 3-3. Keulen won na strafschoppen uiteindelijk met 2-3.

De Geitenbokken kwamen voor rust op een dubbele voorsprong dankzij treffers van Cordoba (39.) en Kainz (42.), maar de tweedeklasser sloeg na de pauze terug met twee goals van Lorch (53. en 56.). In de verlengingen scoorden Schaub (107., 2-3) en Kyereh (118., 3-3) nog, waarna strafschoppen de partij moesten beslissen. Birger Verstraete trapte als vijfde en laatste zijn elfmeter tegen de touwen, waardoor Keulen alsnog won met 2-3.

De Oostendenaar, die in het tussenseizoen overkwam van AA Gent, stond centraal op het middenveld 120 minuten tussen de lijnen. Sebastiaan Bornauw, die afgelopen week de overstap maakte van Anderlecht, bleef op de bank.

Keulen kroonde zich vorig seizoen tot kampioen in de Tweede Bundesliga. Het start de competitie volgende week met een verplaatsing naar het Wolfsburg van Koen Casteels.

Leicester en Wolverhampton scoren niet, VAR keurt goal Dendoncker af

Leicester City en Wolverhampton Wanderers hebben 0-0 gelijkgespeeld op de eerste speeldag in de Premier League. Drie voormalige Anderlecht-spelers stonden op het wedstrijdblad. Bij Leicester begon Youri Tielemans in de basis. Dennis Praet, die eerder deze week overkwam van Sampdoria, bleef 90 minuten op de bank. Leander Dendoncker speelde de hele wedstrijd voor Wolverhampton. Zes minuten na rust trof Dendoncker raak voor de bezoekers. De VAR greep echter in, uit de beelden bleek dat Wolves-speler Boly voorafgaand hands beging.

Matz Sels speelt met Straatsburg gelijk tegen Metz

Het Straatsburg van doelman Matz Sels is niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel tegen promovendus Metz op de eerste speeldag in de Ligue 1.

In het Stade de la Meinau opende Thomasson (21.) de score voor Straatsburg. Twee minuten na de pauze lukte Diallo de gelijkmaker voor de bezoekers.

Eerder op de dag kroonde Victor Osimhen, die in de zomer Charleroi verliet, zich bij Lille tot matchwinnaar tegen Nantes: 2-1. De Nigeriaanse goalgetter trof raak in de 19e en 80e minuut. Tussendoor verschalkte Lille-verdediger Celik zijn eigen doelman.

Lukebakio bekert verder

In de eerste ronde van de Duitse beker kegelde Hertha Berlijn vierdeklasser Eichstatt met 1-5 uit het toernooi. Dodi Lukebakio, voor 20 miljoen euro overgekomen van Watford, maakte bij Hertha zijn eerste minuten. Hij viel in in de 68e minuut. De geblesseerde Dedryck Boyata zat niet in de selectie van Hertha.

Op de tweede speeldag in de Schotse eerste klasse verloor het Aberdeen van Funso Ojo, die een gele kaart kreeg, met 1-0 van St. Mirren. Durmus (13.) zorgde voor het enige doelpunt. Aberdeen telt zo net als St. Mirren 3 op 6.

Lokeren en Lommel spelen 0-0 gelijk

Geen goals in Lokeren - Lommel, de slotmatch van de tweede speeldag in de Proximus League. Na de 1-0-nederlaag tegen Beerschot op de openingsspeeldag moesten de Waaslanders nu vrede nemen met een gelijkspel. Het was ook het eerste punt voor Lommel, dat vorige week met 0-2 onderuit ging tegen Westerlo.

Voor aanvang van de wedstrijd werd voormalig Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht gehuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de club.

Mertens onderuit tegen frivool Barcelona

Napoli heeft ook zijn tweede oefenpartij tegen FC Barcelona in de Verenigde Staten verloren. Het duel in Ann Arbor (Michigan) eindigde op een 4-0-overwinning voor de Spaanse kampioen. Die had woensdag ook al met 2-1 gewonnen van Napoli tijdens een eerste treffen in Miami.

Alle doelpunten vielen na de rust. Luis Suarez (48., 58.) trof twee keer raak. Topaankoop Antoine Griezmann (56.) maakte zijn eerste voor Barça en ook Ousmane Dembélé (63.) kwam op het scorebord. Het was de volledige negentig minuten lang éénrichtingsverkeer. Dries Mertens speelde in het met 60.000 toeschouwers gevulde Michigan Stadium de hele wedstrijd voor Napoli. Barcelona reisde zonder Lionel Messi af naar de VS. De Argentijnse superster heeft een kuitblessure.

Belgen spelen gelijk in MLS

Nog in de Verenigde Staten kwam Roland Lamah in actie in de Major League Soccer. De voormalige Rode Duivel speelde met FC Cincinnati 2-2 gelijk bij Columbus Crew en tekende voor de assist bij de 0-2 van Emmanuel Ledesma. Na 63 minuten mocht de middenvelder gaan rusten. Laurent Ciman, ook een voormalig international, bleef 90 minuten op de bank bij FC Toronto. De Canadezen, met Alejandro Pozuelo (ex-Genk) in de aanval, speelden thuis 1-1 gelijk tegen Orlando City.

In het klassement staat Toronto met 33 punten uit 25 matchen achtste in de Eastern Conference, Cincinnati (18 ptn) is als twaalfde de rode lantaarn. De top zeven speelt de play-offs.

Voorts in de MLS nog deze impressionante goal. Vancouver Whitecaps-spits Theo Blair pakte uit met een fabelachtige volley na een corner die werd weggewerkt.

Theo Blair scored this impressive volley tonight 😦#VWFC pic.twitter.com/boJfmDFnco Def Pen Sports(@ DefPenSports) link

Cruzeiro stelt Rogerio Ceni aan als nieuwe hoofdcoach

De Braziliaanse topclub Cruzeiro heeft voormalig topdoelman Rogerio Ceni aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Ceni volgt de drie dagen geleden ontslagen Mano Menezes op en ondertekende een contract tot het einde van het seizoen. Hij komt over van Fortaleza, dat hij vorig jaar aan promotie naar de hoogste divisie hielp.

De 46-jarige Ceni stond als doelman vooral bekend omwille van zijn doelpunten. Hij scoorde voor Sao Paulo liefst 131 keer in zijn carrière. Als trainer begon hij ook bij Sao Paulo, alvorens begin 2018 neer te strijken bij Fortaleza.

Cruzeiro staat momenteel op een teleurstellende zeventiende plaats, een degradatieplaats. Het kon niet één keer winnen in zijn laatste achttien officiële duels.