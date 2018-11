Football Leaks onthult hoe Manchester City gedwongen werd tot uitzonderlijke makelaarscommissie bij transfer De Bruyne MDB

23 november 2018

10u14

Bron: Le Soir 1 Buitenlands Voetbal Manchester City heeft nog geen moment spijt gehad van de komst van Kevin De Bruyne. Toch had die transfer in de zomer van 2015 heel wat voeten in de aarde. In samenwerking met Football Leaks en Der Spiegel vertelt Le Soir nu hoe die overgang (van 75,5 miljoen euro) tot stand kwam. Met makelaar Didier Frenay, die City dwong tot een uitzonderlijke commissie, in een opmerkelijke rol.

Weer een nieuwe onthulling van Football Leaks, dit keer met een landgenoot in de hoofdrol. Uit documenten die Der Spiegel deelde met EIC - een Europees krantenverband waarbij ook ‘De Standaard’ hoort - analyseerde Le Soir de transfer, de premies en het salaris van Kevin De Bruyne. Vooral de overgang van Wolfsburg naar Manchester City springt in het oog. Meer bepaald de opvallend hoge commissie die makelaar Didier Frenay afdwong na veel mailverkeer met Txiki Begiristain (technisch directeur bij City).

“Natuurlijk is Kevin onze prioriteit en we doen er alles aan opdat hij een fantastisch contract bij City, PSG of Bayern zou krijgen, maar we moeten ook aan onszelf denken”, schreef Frenay in een mail aan Begiristain. “Wanneer je een vast bedrag kan hebben bij twee clubs, en een vast en variabel percentage bij City, is het zonneklaar dat wij het vaste bedrag verkiezen.” Begiristain voelde zich er wat ongemakkelijk bij, maar ging toch in op de vraag van Frenay die het percentage ook zou delen met Patrick De Koster. “Zoals jullie weten is onze politiek rond de commissie voor makelaars telkens 5%. We hebben 23 spelers volgens dat schema en hebben nooit een uitzondering gemaakt. We hebben geluisterd naar je vraag en hebben, uitzonderlijk, aanvaard om u 10% te betalen. Dat zal u toelaten om 9,62 miljoen euro en minimum 7,94 miljoen euro als City de komende zes jaar geen titel zou pakken, te krijgen.”

Natuurlijk is Kevin onze prioriteit en we doen er alles aan opdat hij een fantastisch contract bij City, PSG of Bayern zou krijgen, maar we moeten ook aan onszelf denken Makelaar Didier Frenay in zijn mail richting Begiristain.

Football Leaks deed ook uit de doeken hoe de transfer van ‘KDB’ tot stand kwam. Na het seizoen 2014/2015 was Kevin De Bruyne meer dan klaar voor de volgende stap. De middenvelder speelde dat jaar bij Wolfsburg de pannen van het dak in de Bundesliga, zagen ook de buitenlandse topclubs. Met Manchester City op kop. In mei 2015 zochten de Citizens volgens Football Leaks een eerste keer contact met Patrick De Koster en Didier Frenay, de makelaars van De Bruyne. Het eerste voorstel voldeed echter niet waarop Txiki Begiristain (technisch directeur bij City) zich aan een nieuw bod waagde. “Het grote contract voor de televisierechten voor het seizoen 2016/2017 komt eraan”, richt hij zich via mail tot Didier Frenay. “Om die reden proberen we de grootste salarissen in het seizoen 2015/2016 wat in te vriezen. Ik hoop dat jullie het begrijpen. In elk geval is het het belangrijkst dat we het gemiddelde en totale bedrag verhogen in vergelijking met het eerste voorstel. Het geld voor het gezin is inbegrepen in het aanbod.” Frenay was niet onder de indruk. “We hebben vier aanbiedingen en Wolfsburg is bereid hem een beter salaris dan City te geven, maar Kevin wil trofeeën winnen”, klonk het. Waarna er een officieel bod van City volgde. Op 27 juli klopten de Engelsen met 50 miljoen euro aan bij Wolfsburg. Onvoldoende. Al snel volgde er ook een nieuw bod. 65 miljoen euro om precies te zijn op 8 augustus.

De onderhandelingen raakten in een stroomversnelling. Frenay richtte zich op 19 augustus dan ook nogmaals tot Begiristain nadat hij met Klaus Allofs, sportief directeur van Wolfsburg, aan de tafel had gezeten. “We hebben een zware dag van onderhandelingen met Wolfsburg achter de rug. Het laatste woord van Wolfsburg is dat als City 50 miljoen pond (71 miljoen euro) biedt, we de deal binnen de 48 uur kunnen afronden.” Frenay voegde er meteen aan toe dat hij een makelaarscommissie van 9,2 miljoen euro verwachtte. “Het is noodzakelijk om een familiebudget van 2 miljoen euro te voorzien. De bal ligt in jullie kamp. Na 14 uur zegt Wolfsburg dat de prijs 85 miljoen euro zal bedragen en geen euro minder. We hebben ook een deel van onze makelaarscommissie laten vallen. De speler heeft druk gezet en mijn relatie met Allofs heeft ons geholpen om tot deze prijs te komen. Op dit moment zijn we op het punt gekomen dat we niet meer terug kunnen. Ik hoop dat je oké zegt en we kunnen besluiten.” Die oké kwam er diezelfde dag ook. Het bod van 71 miljoen euro was een feit.

Na een ontmoeting tussen Begiristain en Allofs werd de prijs nog wat opgevoerd: 75,5 miljoen euro. Op 30 augustus om 13u30 was de deal eindelijk beklonken en de titel volgde al snel. Manchester City. Vorig jaar staken Kevin De Bruyne en Vincent Kompany namelijk de Premier League op zak.

Premies en salaris

Daar blijft het echter niet bij. Aan de hand van de gegevens van Football Leaks publiceert Le Soir ook het salaris dat ‘KDB' opstrijkt bij Manchester City, net als zijn premies. Na zijn contractverlenging in de winter van vorig jaar zou De Bruyne 10 miljoen euro per jaar verdienen. Een bedrag dat in 2019 oploopt tot 11,2 miljoen euro en 12,3 miljoen euro tussen 2020 en 2023. Daarbovenop krijgt De Bruyne nog een getrouwheidspremie als hij in juni 2019 nog steeds bij Manchester City zou voetballen. Ook als hij in een seizoen in 60 % van de wedstrijden meespeelt, krijgt hij een premie van 1,1 miljoen euro (dat de komende jaren ook kan oplopen).

In het kader van de prijzen met Manchester City zou de premievork zo in de steel zitten: 1,1 miljoen euro voor de Champions League, 840.000 euro voor de Premier League, 336.000 euro voor de Europa League, 336.000 euro voor de FA Cup, 84.000 euro voor de League Cup, 84.000 euro voor de Europese Supercup en 84.000 euro voor het WK voor clubs.

Als De Bruyne een individuele prijs wint, kan hij op een premie rekenen. Volgens Football Leaks zou het om deze bedragen gaan: 448.000 euro voor het winnen van de Ballon d’Or (224.000 euro als hij op het podium staat), 110.000 euro voor een plek in het elftal van het jaar in de Premier League en 336.000 euro als hij speler van het jaar wordt in de Premier League.