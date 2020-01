Flinke stunt in Copa del Rey: derdeklasser, mét Andy Kawaya, knikkert Atlético uit bekertoernooi Redactie

24 januari 2020

00u34

Bron: Belga 0 buitenlands voetbal Atlético Madrid heeft zich in de zestiende finales van de Copa del Rey helemaal laten verrassen door derdeklasser Leonesa. Atlético verloor op verplaatsing na verlengingen met 2-1.

Atlético Madrid moest voor een plaats bij de laatste zestien op bezoek bij derdeklasser Leonesa, de ploeg van aanvaller Andy Kawaya (ex-Anderlecht en -KV Mechelen). De Madrileense veredelde B-ploeg, weliswaar met Joao Felix en Felipe, had een uur nodig om te scoren. Correa (62.) verloste Atlético vlak na de inbreng van Kawaya. Toch dwong Leonesa nog verlengingen af na slecht uitverdedigen en een onweerstaanbare volley van Castaneda (83.). Benito (108.) zette de thuisploeg nadien in de verlengingen zowaar op 2-1. Atlético had hierop geen reactie in huis en verlaat de bekercompetitie heel vroeg.

Ook Watford sneuvelt tegen derdeklasser

Christian Kabasele zakte met Watford af naar Prenton, waar de Hornets een replay voor de FA Cup afwerkten tegen derdeklasser Tranmere. Begin januari gaf Watford een 3-0-voorsprong uit handen en werd het uiteindelijk 3-3. Voor eigen publiek kwam Tranmere op voorsprong, maar Hinds sleepte voor de bezoekers verlengingen in de wacht. Daarin scoorde Mullin (104.) warempel de 2-1 voor de thuisploeg. Watford kon niet meer reageren en moest afdruipen. Tranmere treft in de vierde ronde Manchester United.