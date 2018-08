Flaters of niet, Liverpool-fans trakteren Karius op schitterend onthaal: "Een heel groots gebaar" MDB

08 augustus 2018

12u51

Bron: Liverpool Echo 1

Het zal Loris Karius ongetwijfeld deugd doen. Het sluitstuk van Liverpool werd na zijn horrorfinale in de Champions League haast verketterd, maar de Liverpudlians sloten de doelman gisterenavond weer in de armen. In een oefenwedstrijd tegen Torino (3-1 winst) stond de Duitser voor het eerst dit seizoen oog in oog met zijn supporters op Anfield Road. Wanneer hij in de 72ste minuut tussen de lijnen werd gebracht voor de debuterende Alisson Becker gingen de handen bij de fans van Liverpool op elkaar. Onder luid applaus vatte Karius weer post tussen de palen. "Bedankt Anfield voor dit ontvangst", genoot hij op Twitter.

Thank you Anfield for this reception! ❤️👏🏻 #YNWA #LK1 @LFC pic.twitter.com/Ex5jIiQNZs Loris Karius(@ LorisKarius) link

Ook Jürgen Klopp onthaalde het welkom op gejuich. "Dit helpt iedereen", vertelde de Liverpool-trainer. "Ik was niet verrast, eerlijk gezegd. Als mens hoopte ik dat het zo zou uitdraaien. 'I loved it', om eerlijk te zijn. Is het mogelijk om anders te zijn in een heel harde wereld? Ja, ik denk dat het kan. We lieten vanavond een heel mooie kant zien. Het helpt Loris en zelfs Alisson, want hij kan zien dat dit een heel speciale plek is. Het was een heel groots gebaar."