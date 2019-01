Finse international boycot stage in Qatar: “Ik hou bepaalde waarden hoog” Bart Fieremans

09 januari 2019

12u48 0 Buitenlands Voetbal De nationale voetbalploeg van Finland bivakkeert momenteel in Qatar, weliswaar zonder international Riku Riski. Hij boycot het oefenkamp omdat hij zich niet kan verzoenen met de schending van de mensen- en arbeidsrechten in de luxe-oliestaat: “Ik wil bepaalde waarden hooghouden.”

Behalve Spanje is Qatar in deze periode een populair oord voor voetbalstages: zon en goede oefenvelden verzekerd. Bayern München slaat er de laatste jaren steevast zijn tenten in de winter op. Uit de Belgische eerste klasse zijn dit jaar Eupen, dat Qatarese eigenaars heeft, en Club Brugge op oefenkamp in de golfstaat. Ook de nationale ploeg van Finland vertoeft er voor twee oefeninterlands: dinsdag ging Zweden met 1-0 voor de bijl, vrijdag volgt nog een duel tegen Estland.

Dat zal dan wel zonder de 26-voudige Finse international Riski zijn. Hij verzaakte aan de trip, en geeft een opmerkelijke reden aan: “Het gaat mij om ethiek en waarden, waar ik naar handel en die ik wil hooghouden”, zei hij in de Finse krant Helsingin Sanomat. “Ik vind dat belangrijk. Ik heb mijn beslissing genomen en blijf daarbij.” Bondscoach Markku Kanerva toonde begrip voor de beslissing en liet uitschijnen dat zijn afzegging geen gevolgen zal hebben voor zijn toekomst als international: “De selectie is vrijwillig. Als een speler om privé-redenen niet naar de nationale ploeg wil komen, respecteer ik dat.”

De afzegging van Riski leest als een politiek statement. Qatar, dat het WK voetbal in 2022 organiseert, ligt internationaal onder vuur wegens de schending van de mensenrechten – zo riskeren homo’s in Qatar tot drie jaar gevangenisstraf - en de uitbuiting van goedkope Indische, Bengaalse of Indonesische gastarbeiders die in erbarmelijke en levensgevaarlijke omstandigheden aan de WK-stadions bouwen. In contrast staat de luxueuze levensstijl van de inwoners in de steenrijke oliestaat.

In Duitsland is het jaarlijkse trainingskamp van Bayern München in Qatar om die redenen ook omstreden. Bij het vertrek van Bayern op 4 januari verdedigde bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge zich op de kritiek: “We staan ons met onze partners uit Qatar regelmatig in contact, waarbij we ook het thema van de mensenrechten en rechten van arbeiders belichten. Mensenrechtenorganisaties of niet-gouvernementele organisaties getuigen dat Qatar op de openbare kritiek reageert en veranderingen doorvoert.”