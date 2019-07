Finale Copa América: Brazilië wil vanavond blamages van voorbije grote toernooien doen vergeten AB

07 juli 2019

17u00 1 Copa América Wint Brazilië na twaalf jaar nog eens een groot toernooi? Vanavond om 22u neemt de Seleção het in het Maracanã stadion op tegen Peru in de finale van de Copa América. Na pijnlijke ervaringen in de voorbije grote toernooien - denk aan de uitschakeling op het WK van vorig jaar tegen de Rode Duivels - hopen de ‘Goddelijke Kanaries’ voor eigen volk weer te zegevieren.

Geen enkel tegendoelpunt. In de groepsfase een zege met forfaitcijfers tegen latere finalist Peru. En nog nooit verloren ze een Copa América als gastland. Een Braziliaanse overwinning in de finale staat quasi in de sterren geschreven. Aan vertrouwen geen gebrek bij de Seleção. Maar ‘t is wel van moeten. Dit is het moment om komaf te maken met de blamages uit het nabije verleden. Eindelijk kan deze selectie zijn fans - die de voorbije jaren enkele opdoffers te verduren kregen - plezieren met een spraakmakende toernooiwinst.

Zijn laatste grote trofee pakte Brazilië in 2007. Robinho en co zegevierden toen in de Copa América. Sindsdien is het vooral teleurstellingen incasseren geweest voor de Brazilianen. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika sneuvelden ze in de kwartfinale tegen Nederland. Een jaar later moesten ze het in de kwartfinale van de Copa América afleggen tegen Paraguay na strafschoppen. De halve finale op het WK van 2014 in eigen land zal niemand snel vergeten. Die 1-7 tegen Duitsland, weet u wel... Op de Copa van 2015 geraakte Brazilië in de kwartfinale niet voorbij - jawel - Paraguay. En ten slotte op het wereldkampioenschap van vorig jaar in Rusland stuitten ze op de Rode Duivels.

Peru niet te onderschatten

Lukt het de Goddelijke Kanaries nu wel? Ondanks de 0-5-overwinning tegen Peru in de groepsfase onderschat Brazilië zijn tegenstander maar beter niet. De Peruvianen schakelden Uruguay uit na penalty’s en stuurden titelverdediger Chili naar huis met ruime 0-3 cijfers. Spits Paolo Guerrero is hun sterkhouder en scoorde al twee keer. Peru zou na winst in 1939 en 1975 voor de derde keer in zijn geschiedenis de Copa América kunnen winnen.