Voetbalmakelaars aan het feest, dit jaar al recordsom van ruim half miljard euro aan commissies NVE

04 december 2019

16u25

Bron: Rapport FIFA 0 FIFA Money money money. De FIFA heeft een rapport uitgegeven over de rol van intermediairen in transfers van dit jaar. Daaruit blijkt dat de commissies die tussenpersonen in hun zakken staken dit jaar is toegenomen tot 589,5 miljoen euro, nu al 19,3% meer dan vorig jaar.

Vandaag de dag verdienen mannen als Mino Raiola en Jorge Mendes goed hun boterham. Zij vertegenwoordigen spelers of clubs in onderhandelingen over transfers, verloningen en dergelijke. In het rapport van de FIFA staat nu dat bijna één op vijf van de transfers in 2019 via tussenpersonen is verlopen. In totaal werd er maar liefst 589,5 miljoen euro betaald als commissie aan die tussenpersonen, dat is al bijna 20% meer dan vorig jaar.

Uit het rapport bleek ook dat het vooral Europese clubs zijn die zich blauw betalen aan makelaars. Het mag niet verbazen dat het voornamelijk de grote competities zijn die hun aandeel hebben in dit bedrag, in totaal komen 80% van de commissies uit Italië, Engeland, Duitsland, Spanje, Portugal en Frankrijk. Italiaanse clubs gaven met voorsprong het meeste uit, 151 van hun 371 inkomende transfers verliepen er via tussenpersonen, Engeland komt op de tweede plek.

In totaal verliepen 22 transfers van de Belgische clubs via makelaars van de clubs, waarvan 18 uitgaande. In totaal ging dit om 8,3 miljoen euro aan tussenpersonen bovenop de transfersom. Dat is veel, maar niets vergeleken met Portugese clubs: zij gaven bovenop de effectieve transfersommen nog eens maar liefst de helft van dat bedrag uit aan makelaars.