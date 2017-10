Van Amerika naar AS Roma: tienjarig voetbalfenomeen Alessandro Cupini, alias 'AC7', dribbelt ook de FIFA Bart Fieremans

06u00 0 instagram Alessandro Cupini tussen de Roma-spelers. Fifa De jeugdvoetbalacademie van AS Roma verwelkomt komende zomer Alessandro Cupini. Niets bijzonder, ware het niet Cupini amper 10 jaar oud is, zichzelf bij het Amerikaanse Kansas City met 41.000 volgers op instagram al de initialen AC7 toebedeelt, en via zijn familie van plan is om bij zijn transfer de FIFA te dribbelen.

Het moet zijn dat Cristiano Ronaldo, alias CR 7, het stichtend voorbeeld is van Alessandro Cupini. Op sociale media pakt Cupini al uit met zijn 'eigen' initialen AC7 en deelt hij duchtig zijn voetbalkunsten met meer dan 41.000 fans op instagram en 2.500 volgers op twitter. Zijn vader Eddie Cupini beheert de website. Een geoliede marketingmachine lijkt het wel, inclusief gestroomlijnde oneliners van zoonlief: “Ik geloof dat ik met hard werk de top kan bereiken.” Aan zelfbewustzijn zéker geen gebrek bij de tienjarige knaap, blijkt uit zijn onderschriften bij de talloze voetbalvideo's: “We wonnen met 6-1 en ik maakte vijf goals. Na de wedstrijd vroeg de ref voor mijn handtekening en wou hij op de foto met mij.” Of nog: “Ik ben 'The Wolf' die niemand afstopt.”

De Engelse krant The Guardian bracht het bijzondere verhaal van het Amerikaanse wonderkind deze week in de aandacht. Alessandro Cupini staat op met voetbal en gaat ermee slapen, zijn vader verklapt ook trots dat hij in de kelder van hun huis op een ruimte van 4,5 op 13 meter een kunstgrasveld aanlegde waar Alessandro kan oefenen. Maar vooral lonkt de Amerikaanse droom, pardon... Europese voetbaldroom. De Cupini-familie is van plan hun hebben en houden in Kansas – vader Eddie en grootvader Franco baten al vijftien jaar een Italiaans restaurant uit - achter te laten om hun zoon bij een gerenommeerde voetbalclub in Europa te stallen. Alessandro mocht eerder al stage lopen bij de Italiaanse clubs Empoli, Atalanta en AS Roma. Uiteindelijk boodt de vermaarde academie van AS Roma een contract aan Alessandro Cupini aan om vanaf volgende zomer zijn talent verder te ontwikkelen.

Geen evidente overgang. De regels van de wereldvoetbalbond verbieden transfers van minderjarige spelers naar het buitenland. De FIFA wou zo paal en perk stellen aan de praktijk van onthemende transfers van kinderen die hopen in de voetsporen van Lionel Messi te treden, de Argentijn was ook al vanaf 13-jarige leeftijd uit Argentinië naar de academie van Barcelona verkast. De Spaanse topclub kreeg net als Real en Atletico Madrid de vorige jaren ook straffen opgelegd omdat ze de reglementen van de FIFA overtraden.

Toch bestaan er achterpoortjes als de ouders aantonen dat ze om andere redenen dan voetbal naar het buitenland verhuizen. De Italiaanse roots van Cupini maken dat Alessandro het dubbele staatsburgerschap kan aanvragen. De bedoeling is dat hij samen met zijn ouders, grootouders en kleinere zus een nieuwe leven opbouwt in Italië. In de Internationale school in Rome kan hij zich in een mum van tijd het Italiaans toeëigenen en de studie en het voetbal in de academie perfect combineren.

De cultuurschok en het financiële risico neemt vader Eddie er voor lief bij. Ook hij gelooft in het talent van zijn zoon: “Het is een grote verandering, maar Alessandro zei: 'Papa, ik wil leven in Rome en voetballen in Europa. Daar komen de beste voetballers vandaan, en daar wil ik vertoeven.'

Zo rust al heel wat druk op de schouders van een kind, maar de vader zegt er ook bij dat hij er rekening mee houdt dat de droom kan uiteenspatten: “Ook al verhuizen we naar Rome, het blijft een naald in een hooiberg om het profvoetballer te schoppen. (...) We willen dat hij van het voetbal geniet. Ik wil hem gewoon de best mogelijke kans geven om zijn droom waar te maken. Natuurlijk hopen we dat hij de top haalt, maar zoniet, kan hij misschien ook wel een volledige beurs voor hogeschool krijgen.”

