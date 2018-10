IT-systeem van FIFA in maart gehackt: “Vrees dat vertrouwelijke informatie openbaar wordt” mvdb

31 oktober 2018

12u11

Bron: DPA 0 Fifa Het IT-systeem van de Wereldvoetbalbond is in maart gehackt. Dat heeft de FIFA vandaag zelf bekendgemaakt in een persbericht. “We zijn bezorgd dat informatie illegaal verkregen is”, luidt het.

“Na de computerkraak in maart 2018 heeft de FIFA enkele maatregelen genomen om de IT-veiligheid te verhogen, om zo onze werknemers te beschermen”, zo klinkt het. “Maar dit issue is niet van voorbijgaande aard. De FIFA wordt hier net als ontelbare organisaties wereldwijd mee geconfronteerd.”



Intussen verwacht FIFA-voorzitter Gianni Infantino dat er na de hack vertrouwelijke informatie zal worden vrijgegeven. Zo kreeg de FIFA van verschillende media al vragen op basis van informatie die de Wereldvoetbalbond liever intern houdt. “We hebben telkens die vragen beantwoord”, verklaarde Infantino volgens het persagentschap AP. “In mijn job heb ik discussies, wissel ik documenten, ontwerpen en ideeën uit over heel veel onderwerpen. Als ik gewoon in mijn kamer moet blijven en met niemand mag spreken en niets mag doen, hoe kan ik dan mijn job goed uitvoeren?”



Het Amerikaanse departement van Justitie en de FBI verklaarden eerder deze maand dat de Russische inlichtingendienst verantwoordelijk was voor het hacken van FIFA-gegevens in 2016. Op die manier raakten onder meer laboresultaten bekend.