FIFA verkiest Zidane tot coach van het jaar, Giroud scoorde mooiste goal PL

21u22

Bron: anp/belga 0 EPA

Zinédine Zidane is vanavond op het gala van de FIFA in Londen uitgeroepen tot 's werelds beste coach van 2017. De 45-jarige Fransman won het afgelopen seizoen met Real Madrid zowel de Spaanse titel als de Champions League. De andere kandidaten waren de Italianen Antonio Conte en Massimiliano Allegri, die met respectievelijk Chelsea en Juventus de nationale titel veroverden. Allegri won ook nog eens de Coppa Italia en bereikte met Juve de finale van de Champions League.



Gianluigi Buffon werd uitgeroepen tot de beste doelman van de wereld in 2017. De 39-jarige routinier speelt eveneens bij Juventus, de club van Allegri.

Giroud scoorde mooiste doelpunt

Olivier Giroud won de Puskas Award, de trofee voor het mooiste doelpunt van het jaar. Op 1 januari 2017 scoorde de 31-jarige spits van Arsenal in de Premier League met een acrobatische 'scorpion kick'. De goal van Giroud werd verkozen boven het langeafstandsschot van de Venezolaanse Deyna Castellanos en de omhaal van de Zuid-Afrikaanse doelman Oscarine Masuluke.