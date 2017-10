FIFA krijgt nu al bijna 3,5 miljoen aanvragen voor WK-tickets DMM

15u08

Bron: Belga 0 Getty Images Fifa In de eerste verkoopperiode van tickets voor het WK voetbal in Rusland zijn bijna 3,5 miljoen aanvragen voor kaartjes ingediend. Dat laat de wereldvoetbalbond FIFA vandaag weten.

Tussen 14 september en 12 oktober werden precies 3.496.204 aanvragen ingediend. Daarbij waren er zo'n 150.000 voor de openingsmatch op 14 juni en ruim 300.000 voor de finale op 15 juli. Zowat 70 procent van de aanvragen kwam vanuit Rusland. Ook vanuit onder meer Duitsland, Brazilië en Argentinië was er veel interesse. Daarnaast staan ook de VS en China in de top tien wat betreft aantal aanvragen, hoewel beide landen er volgende zomer niet bij zijn op het WK. België staat niet in de top tien.

De tickets zullen worden toegewezen middels een willekeurige loting. Uiterlijk 16 november zullen alle gelukkigen een bericht hebben gekregen. Die dag start deel twee van de eerste verkoopfase. Deze loopt tot 28 november. Na de loting op 1 december begint de tweede verkoopfase. Tickets kosten tussen 105 en 1.100 dollar (90 en 920 euro).

Ter vergelijking, tijdens de eerste verkoopfase voor het WK 2014 in Brazilië werden 6,1 miljoen aanvragen geregistreerd. Voor Zuid-Afrika 2010 waren er dat 1,6 miljoen, voor het WK 2006 in Duitsland ruim 10 miljoen.

AFP