Ex-topman van de FIFA Jérôme Valcke zal zich volgende week voor TAS verdedigen XC

12u11

Bron: Belga 0 AFP Fifa Voormalig secretaris-generaal van Wereldvoetbalbond FIFA Jérôme Valcke zal volgende week woensdag voor het Internationaal Sporttriunaal (TAS) verschijnen. Dan wordt het beroep behandeld van de tien jaar schorsing die hij kreeg voor zwendel en vernietiging van bewijsmateriaal.

De 56-jarige Valcke was de rechterhand van Sepp Blatter en werd op 13 januari 2016 ontslagen bij de FIFA. Eerder was hij ook al zijn plaats als secretaris-generaal kwijtgeraakt. Die functie had hij van 2007 tot 2015 vervuld.



Op 16 februari 2016 kreeg Valcke een schorsing van twaalf jaar van de Ethische Commissie van de FIFA. Hij werd beschuldigd van zwendel met WK-tickets en uitzendrechten voor het WK van 2014. Ook zou hij bewijsmateriaal vernietigd hebben.



Valcke ging al in beroep tegen de uitspraak. De Beroepscommissie van de Wereldvoetbalbond bracht de schorsing terug naar tien jaar. Maar nadien ging hij dus opnieuw in beroep bij het TAS.



Daarbovenop opende de Wereldvoetbalbond vorig jaar in september een ander onderzoek tegen Valcke, Blatter en voormalig financieel directeur van de FIFA Markus Kattner. De drie heren worden verdacht van belangenvermenging en corruptie en zouden 80 miljoen onder elkaar verdeeld hebben via bonussen en salarisverhogingen. Blatter en Kattner hebben alle beschuldigingen al weerlegd.



Valcke verblijft momenteel in Spanje, waar hij begin dit jaar het bedrijf OMV Frontline oprichtte dat instaat voor "de organisatie van sport-, mode- en artistieke evenementen."