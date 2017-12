Amerikaanse rechtbank spreekt Peruviaanse voetbalbobo vrij in FIFA-schandaal Redactie

18u05 0 REUTERS Manuel Burga

Een Amerikaanse rechtbank heeft de oud-voorzitter van de Peruviaanse voetbalbond, Manuel Burga, vrijgesproken in een omkoopzaak. De zestigjarige Burga behoort tot de tientallen voetbalbobo's die in 2015 werden opgepakt, omdat ze een aandeel zouden hebben gehad in de grootschalige omkoopaffaire bij de wereldvoetbalbond. Een rechter in New York kwam vandaag echter tot de conclusie dat Burga onschuldig is.

De man die tussen 2002 en 2014 als bondsvoorzitter van Peru werkte, werd in december 2015 gearresteerd, samen met andere Zuid-Amerikaanse collega's. Ze zouden miljoenen aan steekpenningen hebben aangenomen in ruil voor de verkoop van waardevolle marketing- en mediarechten van wedstrijden.

De rechtbank in New York die zich bezighoudt met de FIFA-affaire oordeelde vrijdag dat twee andere bobo's wel schuldig zijn: José Maria Marin en Juan Ángel Napout. De oud-voorzitters van respectievelijk de Braziliaanse voetbalbond en de Zuid-Amerikaanse confederatie Conmebol moeten het geld waarmee ze zich hebben verrijkt, terugbetalen aan de FIFA.