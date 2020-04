“De transfermarkt opent niet op 1 juli”: FIFA-directeur doet uitspraak die mogelijk zware gevolgen zal hebben YP/SK

12 april 2020

20u30

Bron: AS 1 Voetbal De transfermarkt zal niet opengaan op 1 juli. Dat zegt althans Emilio García Silvero, Spaans juridisch directeur bij wereldvoetbalbond FIFA. En als zijn woorden werkelijkheid worden, dan heeft dat zware gevolgen. Maar zover is het nog niet.

Silvero windt er geen doekjes om. “De FIFA zal contracten die normaliter zouden aflopen op 30 juni, niet verlengen. Zo zijn spelers wiens contract op die dag afloopt vrije spelers, maar ze kunnen niet bij een ander team terecht. Want: de transfermarkt blijft dicht”, klinkt het. Ook onze Belgische clubs zullen dus niet kunnen handelen op 1 juli en zullen net als de andere Europese teams moeten wachten.

Het is mogelijk dat er verschillende periodes komen. Alles hangt af van het begin en het eind van elke competitie Emilio García Silvero

Om een voorbeeld te geven: Nacer Chadli wordt door AS Monaco tot het eind van het seizoen uitgeleend aan Anderlecht. Hij keert op 30 juni, wanneer zijn uitleenbeurt ten einde is, terug naar Monaco, maar zal daar niet kunnen spelen omdat de Monegasken hem niet speelgerechtigd zullen krijgen. Hetzelfde geldt voor Hakim Ziyech, die Ajax deze zomer inruilt voor Chelsea - met als verschil dat het in dit geval om een definitieve transfer gaat. Nog dit: spelers wiens contract op 30 juni afloopt, kunnen met hun huidige werknemer wel nog onderhandelen over een verlengd verblijf.

Meerdere mercato’s?

Wanneer de zomermercato dan wél opent, is nog onduidelijk. Door de coronacrisis ligt het voetbal zowat overal ter wereld stil en tot zolang er geen uitsluitsel is over wanneer de respectievelijke vaderlandse competities worden afgesloten, kan er dus ook geen duidelijkheid worden gegeven over wanneer de zomermercato moet openen. Silvero stelt dat er mogelijk verschillende transferperiodes zullen komen, zodat elke club de mogelijkheid wordt gegeven zijn huiswerk te maken. “Het is mogelijk dat er verschillende periodes komen. Alles hangt af van het begin en het eind van elke competitie. Het idee is dat dat de transferperiodes net voor de start van de kampioenschappen eindigen, maar die periodes dienen niet per se samen te vallen”, aldus de Spanjaard.

Navraag door onze krant leert dat de Spanjaard mogelijk voor zijn beurt sprak. ECA, de verzameling van Europese clubs, vraagt flexibilliteit - om toch de mercato open te houden niettegenstaande de competities nog bezig zijn.