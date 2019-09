FIFA oordeelt dat Cardiff zes miljoen euro moet betalen voor overleden Sala AB

30 september 2019

17u52

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Cardiff City moet zes miljoen euro aan FC Nantes betalen voor de overleden aanvaller Emiliano Sala. Dat heeft de Wereldvoetbalbond FIFA na onderzoek bekendgemaakt.

Cardiff nam de Argentijnse spits in de winter over van de Franse club. De 28-jarige Sala overleed op 21 januari echter op weg naar Wales, toen een klein vliegtuig waar hij in zat neerstortte. Cardiff City speelde op dat moment nog in de Premier League, maar zakte op het einde van vorig seizoen naar de Championship.

De clubs probeerden in overleg een oplossing over de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in, waarop Nantes eind februari met de zaak naar de FIFA trok. Het aanvankelijke transferbedrag lag om en bij de zeventien miljoen euro. Beide clubs kunnen nog in beroep gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) in Lausanne.