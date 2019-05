FIFA neemt schorsing van ex-makelaar Lukaku over, maar: “Mino? Die mag alleen even niet op de foto” ODBS

14 mei 2019

12u13

Mino Raiola, een van de meest invloedrijke zaakwaarnemers in het voetbal, mag zich ook van de FIFA tot 9 augustus niet meer inlaten met transfers. De wereldvoetbalbond heeft de schorsing van de Italiaanse voetbalbond overgenomen. Ook zijn neef Vicenzo is geschorst, zij het een maand minder lang.

Matthijs de Ligt, Paul Pogba, Hirving Lozano, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Mario Balotelli, Blaise Matuidi en Moise Kean: we kunnen nog even doorgaan, maar onder andere dit mooie lijstje topvoetballers zitten in de portefeuille van Mino Raiola, Italiaans/Nederlands makelaar, geboren op 6 november 1967 in Nocera Inferiore bij Napels. Moeten zij nu vrezen niet van club te kunnen veranderen deze zomer? Zo’n vaart lijkt het niet meteen te lopen.

Eerst nog dit: zowel de Italiaanse bond als de FIFA geven geen verklaring waarom Raiola geschorst is. De agent werd de vraag gesteld door het Eindhovens Dagblad en de Nederlander zei toen dat hij het zelf ook niet wist. “Ik heb geen motivatie gekregen” zei hij. “Je kunt me er drieduizend vragen over stellen, maar ik weet oprecht niet wat er speelt. Ik denk dat mijn kritiek op hun rol in de slechte staat van het Italiaanse voetbal alsmede hun rol in het racisme mij niet wordt vergeven”, aldus Raiola.

In Italië speculeert men dat de schorsing mogelijk het gevolg is van de transfer van Gianluca Scamacca. Die verhuisde in 2015 van de jeugd van AS Roma naar die van PSV. De boomlange spits flopte in Nederland en speelt nu bij de Italiaanse eersteklasser Sassuolo. Al wordt er in Nederland getwijfeld aan die hypothese. “Bij mijn weten is Raiola hem pas ongeveer anderhalf jaar later gaan begeleiden”, vertelt de Nederlandse zakenman Stephan Popelier aan het Eindhovens Dagblad. Popelier was destijds betrokken de transfer van Scamacca, maar deed dat in samenwerking met een concurrent van Raiola: Dario Paolillo.

Maar moet De Ligt zijn droomtransfer nu vergeten, of kan ‘Chucky’ Lozano straks eventueel niet van PSV naar Napoli? “Volgens de regels kan een transfer niet, nee”, stelt Mikos Gouka van het Nederlandse Algemeen Dagblad. “Of in elk geval niet naar Engeland, want daar sluit de transfermarkt al wanneer de schorsing van Raiola nog doorloopt. Maar andere zaakwaarnemers halen desgevraagd hun schouders op. Het gaat hier om persoonlijke schorsingen. Zijn kantoor kan verder werken en met onder meer de gerespecteerde José Fortes Rodriguez, sinds mei 2015 compagnon van Raiola, heeft hij iemand in huis die deals ook officieel kan afronden. ‘Mino? Die mag alleen even niet op de foto’, zegt een collega-zaakwaarnemer. ‘Verder stelt het allemaal niet zoveel voor.’”

“Raiola kan nog altijd bellen en mailen. Maar als er officiële plichtplegingen zijn, moet hij wegblijven. Nogmaals, dan staat De Ligt maar naast bijvoorbeeld voormalig AZ-speler Fortes Rodriguez en de voorzitter van pakweg Barcelona, Juventus of Paris Saint-Germain. Voor Raiola maakt het allemaal niet zoveel uit, hij hoeft geen naam meer te maken in het wereldje.”