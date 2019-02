Fernando Ricksen lijdt aan ALS, maar: “Ik ben nog niet klaar om te gaan” Nik Kok

26 februari 2019

11u57

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Fernando Ricksen (42) brengt de laatste periode van zijn leven door in een hospice in Schotland. De enige verzetjes van de oud-prof, die lijdt aan de spierziekte ALS, zijn de ‘meet and greets’ met Rangers-fans, die hem aanbidden. AD Sportwereld bezocht zo’n bijeenkomst.

Het is een soort bedevaart, maar dan wel op z’n Schots. Aan grote lange tafels in een zweterig evenementenzaaltje in Glasgow stampvoeten deze laatste vrijdag van februari stevige Rangers-fans ongeduldig onder de tafel. Zometeen wordt hun held binnengereden. Een vechter zoals ze zelf zouden willen zijn. Opgedirkte vrouwen hebben hun kortste rokjes aangetrokken en getatoeëerde armen hijsen alvast de ene pul bier na de ander naar binnen als ‘Simply the best’ klinkt en de hoofdpersoon van de avond wordt binnengereden in een rolstoel.

Als Fernando Ricksen achter een tafel plaatsneemt, het hoofd vaak half hangend omdat de nek-spieren het hoofd niet meer kunnen dragen, nemen ze massaal foto’s. Ook al moet zijn vrouw Veronika tussendoor het slijm van zijn mond afvegen met een slabbetje. Sommigen kussen hevig geëmotioneerd zijn hoofd. Ook als de presentator van de avond zegt dat ze hem beter niet kunnen aanraken. Op het gezicht van Ricksen is een soort van vrolijke grimas te ontwaren. We zien ogen die spreken. Zeker na de smakelijke anekdotes over helikopters, zuipfestijnen en ondeugendheden die hij oplepelt via zijn spraakcomputer. Deze aandacht, ook dat is waar hij nog voor leeft.

