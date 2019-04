Fenomenaal staaltje fair play: Marcelo “El Loco” Bielsa verplicht zijn spelers om tegenstander te laten scoren MH

28 april 2019

16u23

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Van een krankzinnig scenario gesproken. Sheffield United promoveert naar de Premier League dankzij een tumultueus gelijkspel tussen Leeds en Aston Villa (1-1).

Leeds United, onder leiding van Marcelo Bielsa, moest vandaag winnen van Aston Villa om nog een waterkans te hebben op rechtstreekse promotie naar de Premier League. Leeds kwam op voorsprong toen de Ivoriaan Jonathan Kodjia geblesseerd op de grond lag, waarop coach Bielsa zijn spelers de opdracht gaf Aston Villa de gelijkmaker te laten maken. Een onwaarschijnlijk staaltje fair play van "El Loco", gezien wat er op het spel stond.

ONGELOOFLIJK | De Spelers van Aston Villa stoppen met spelen nadat een speler van Villa geblesseerd op de grond blijft liggen en Leeds profiteert ervan om te scoren. Marcelo Bielsa geeft daarna het bevel aan zijn spelers om Villa te laten scoren. 👏#LUFC #AVFC 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/87rxNH4xiM Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Beide teams komen elkaar mogelijk nog tegen in de finale van de promotiewedstrijden te Wembley in mei. De “Blades” hebben, als tweede in de stand, vijf punten voorsprong op Leeds, dat derde staat, met nog slechts één speeldag te gaan. Sheffield is zo samen met Norwich zeker van de promotie naar de Premier League. De club degradeerde in 2011 nog naar de derde divisie en steeg pas vorig seizoen terug naar de Championship.