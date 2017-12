Fellaini: "WK wordt mijn laatste grote toernooi als Rode Duivel" XC

Bron: Humo 2 Photo News Buitenlands Voetbal Het is inmiddels meer dan een maand geleden dat Marouane Fellaini nog eens in actie kwam in de Premier League. De Rode Duivel sprak zich in een interview met Humo uit over zijn toekomst bij Manchester United en de Rode Duivels. Daarin laat 'Big Fella' uitschemeren dat hij na het WK een punt zet achter zijn carrière bij de Rode Duivels.

Fellaini staat nog steeds aan de kant met een knieblessure, maar maakt zich geen zorgen over zijn toekomst: “Ik ben er nog, hè. Als Manchester mij niet meer zou willen, hadden ze dat al lang gezegd. Ze deden een voorstel, waarschijnlijk volgt er nog één. Of ik het zal aanvaarden, weet ik niet."

“Het is geen makkelijke periode, maar goed: zo gaat het in het voetbal. En het had erger gekund: twee weken vóór ik mijn blessure opliep tegen Bosnië was er die aanslag van Shane Long. Hij had mijn been kunnen breken! Meer zelfs: zonder die tape rond mijn enkel was hij zeker gebroken, en stond ik zes maanden aan de kant. Als ík dat doe, word ik drie matchen geschorst. Misschien wel vijf. Nu is er hooguit twee dagen over gepraat.”

Fellaini voelt zich duidelijk benadeeld. “Ik ben een goed mens. Als ik iemand kan helpen, zal ik het altijd doen. Ik zoek geen problemen en doe gewoon mijn werk. Maar ze hebben mij het etiket van agressieve speler opgekleefd. Lastpost. Zeikerd. Een moordenaar. Kijk, ik ben fanatiek. De ploeg die het het hardst wil, wint. Dat moet je ook uitstralen. Er zijn momenten geweest waar ik als de slechterik uit kwam. Maar ik kan me niet verdedigen”, luidt het bij de Rode Duivel. “En doe ik het toch, dan ben ik de pineut. Weet je hoeveel gele kaarten ik vorig seizoen verzamelde? Vier, in 45 wedstrijden.”

"Hoef niets meer te bewijzen. Overal heb ik het waargemaakt"

En wat nu over zijn toekomst? “Ik heb er met Mourinho over gepraat. De coach is iemand die de beslissingen van zijn spelers respecteert.” En dat is in Fellaini’s geval ook omgekeerd. “Ik ga niet zeuren als ik niet speel. Ik moet voetballen, dat is mijn job. Niet beslissingen in twijfel trekken, of ze zelf willen nemen. Ook al heb ik zelf een mening. Mensen denken nogal gauw dat voetballers dommeriken zijn. Wel, er zijn er die gestudeerd hebben en misschien iets slimmer zijn. Maar ik ben géén idioot.”

Tot slot had Fellaini het over de nationale ploeg. Rusland wordt zijn laatste WK. “Ik zit twaalf jaar bij de Rode Duivels, en ben er ondertussen één van de oudsten. Je hebt Vincent Kompany, Thomas Vermaelen en Moussa Dembélé, en dan kom ik. Ik hoef niemand meer iets te bewijzen. Niet in Engeland, niet in België. Overal heb ik het waargemaakt. Marc Wilmots zette me enkele keren op de bank, maar ook daar legde ik me bij neer”, aldus Fellaini. “Volgens mij is deze ploeg klaar voor iets groots. De ambitie is er in ieder geval om verder te raken dan de kwartfinales. Wereldkampioen worden, dat is natuurlijk nog iets anders.”

