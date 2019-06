Fellaini scoort knap, maar ligt uit Aziatische Champions League YP

25 juni 2019

Marouane Fellaini en zijn Chinese ploeg Shandong Luneng zijn er tegen Guangzhou Evergrande niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de kwartfinales in de Aziatische Champions League.

Na een 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd, kon Shandong Luneng verlengingen afdwingen met een 2-1 zege. Fellaini zorgde voor het tweede doelpunt in de 70e minuut (zie vanaf 25 seconden in bovenstaande video). Beide ploegen kwamen nog tot scoren in de verlengingen (3-2), waarna penalty's nodig waren om een winnaar aan te duiden. Fellaini deed zijn taak en zette de derde penalty om, maar door een misser van zijn ploegmaat Cui Peng, was het uiteindelijk de ploeg onder leiding van Fabio Cannavaro die aan het langste eind trok (5-6).