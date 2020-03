Fellaini lang niet eerste topvoetballer die besmet is met coronavirus

Coronavirus

Marouane Fellaini heeft bij zijn terugkeer in China positief getest op het Covid-19-virus. De middenvelder is de eerste speler uit de Chinese Super League die besmet raakt. In Europa testten inmiddels al verschillende bekende namen uit de voetbalwereld positief. De bekendste namen zijn Paulo Dybala, Blaise Matuidi (beiden Juventus) en Eliaquim Mangala (ex-Standard, nu Valencia).