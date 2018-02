Fellaini kent diagnose: meniscusoperatie en out tot eind maart XC / KTH

03 februari 2018

19u09

Bron: HLNinEngeland 0 Buitenlands Voetbal Manchester United kan weer een tijdje niet op Marouane Fellaini rekenen. De Rode Duivel onderging vanochtend een operatie aan de buitenste meniscus en staat tot eind maart aan de kant.

Invaller Fellaini viel woensdag op Wembley al na zeven minuten uit met een probleem in de linkerknie, die hem al sinds de interland tegen Bosnië in oktober parten speelt. Uit onderzoeken bleek dat deze keer niet de mediale band, wel de meniscus is geraakt.

"Hij is deze morgen onder het mes gegaan", zei Mourinho. "Ik wil niet te veel in detail treden, dat is voor een dokter. Marouane is niet out tot het eind van het seizoen. Helemaal niet. Het was een klein ingreep aan de buitenste meniscus. Ik geloof dat hij eind maart weer terug kan zijn. Ik hoop dat hij in april en mei nog in een of meer competities kan aantreden."

De blessure komt op een slecht moment. De Rode Duivel heeft nog altijd geen akkoord gevonden over zijn contract, dat eind dit seizoen afloopt. Al lachend zei Mourinho gisteren: "Ik heb hem gisteren verteld: teken dat contract en zwijg. Gok niet te veel. Zet die handtekening voor je de ernst van je blessure kent."