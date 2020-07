FC Porto van trainer Sergio Conceiçao heeft 29e landstitel beet ABD

16 juli 2020

06u17

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Porto heeft zich woensdag voor de 29e keer in de clubgeschiedenis tot kampioen van Portugal gekroond. Door op de 32e speeldag met 2-0 te winnen van Sporting Lissabon, maakte het de kloof met eerste achtervolger Benfica definitief.

Benfica won dinsdag ook wel met 2-0 van Guimaraes, maar werd door de zege van Porto opnieuw op acht punten gezet. Die achterstand is met nog slechts twee speeldagen op de teller niet te overbruggen.

Voor Sergio Conceiçao is het de tweede hoofdprijs als trainer. De 45-jarige ex-speler van Standard, in 2005 winnaar van de Gouden Schoen, staat sinds 2017 aan het roer bij Porto en leidde de club in zijn eerste seizoen ook naar de titel. Vorig jaar strandden zijn manschappen, waarbij onder meer ex-Anderlechtverdediger Chancel Mbemba, op twee punten van Benfica. Als speler hielp Conceiçao Porto al aan drie landstitels, in 1997, 1998 en 2004.

Alleen uittredend kampioen Benfica doet met 37 landstitels nog beter dan Porto. Porto is wel de dominante club van de jongste decennia. Van de jongste dertig kampioenschappen won het er achttien (Benfica negen).