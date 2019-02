FC Nantes eist dat Cardiff City 17 miljoen betaalt voor Sala Peter Luysterborg

06 februari 2019

17u18

FC Nantes eist dat Cardiff City de transferprijs van 17 miljoen euro voor Emiliano Sala betaalt. Gebeurt dat niet, stapt de Franse eersteklasser naar de rechtbank. Dat meldt de BBC.

Emiliano Sala verdween ruim twee weken geleden toen hij met een privévliegtuigje het Kanaal overstak. De Argentijnse spits had net getekend bij Cardiff City dat hem voor 17 miljoen euro binnenhaalde, een clubrecord. Nadat hij zijn handtekening had gezet, keerde Sala terug naar Nantes om er zijn voormalige ploegmaats adieu te zeggen. Bij de terugvlucht naar Cardiff ging het mis. Het vliegtuigje met Sala verdween van de radar. De eerste zoektochten leverden niks op. De Piper Malibu, waarin naast Sala ook piloot Dave Ibbotson zat, werd pas vorige zondag ontdekt op de zeebodem. Een dag later kwam het nieuws dat er in het vliegtuigje een lichaam te zien is.

Cardiff City betaalde de transfersom van 17 miljoen euro voor Sala tot nader order niet. De Welshe club zegt het onderzoek naar de omstandigheden van het vliegtuigongeval te willen afwachten, alvorens ze geld op tafel wil leggen. De club wil weten waaróm Sala voor een privévliegtuigje koos, en geen commerciële vlucht nam. Wie de eigenaar is van het gedoemde vliegtuigje, hoe het zit met de verzekering: het zijn vragen waar Cardiff City eerst een antwoord op wil. Een uitleg waar FC Nantes echter niet langer vrede mee neemt. De Franse club eist dat Cardiff City binnen de tien dagen een eerste schijf van de transfersom aflost. Zoniet volgen er gerechtelijke stappen.

In een reactie laat Cardiff City weten “verbaasd” te zijn over de vraag van Nantes, “op een moment dat reddingswerkers proberen een lichaam uit het wrak van het vliegtuig te bergen”. De Welshe club zegt klaar te zijn voor een juridische strijd. “Wij hebben topadvocaten aan het werk gezet die ons verzekeren dat we recht in onze schoenen staan”, maakt Cardiff City zich sterk.

Cardiff City zou twee brieven hebben ontvangen van Nantes, waarin om de betaling van een eerste schijf van de transfersom wordt gevraagd. Eén brief kwam vorige week vrijdag aan in Wales, de andere vandaag. Het volledige bedrag van 17 miljoen zou in drie schijven moeten worden betaald, over een periode van drie jaar.