FC Barcelona uit zich tegen celstraf separatisten: “Gevangenschap is niet de oplossing” Redactie

14 oktober 2019

12u34

Bron: ANP 2

De Catalaanse voetbalbond heeft alle wedstrijden die voor maandag in de regio op het programma stonden afgelast, uit protest tegen de veroordeling van negen prominente separatisten. FC Barcelona, de grootste en bekende club van Catalonië, liet ook van zich horen. “Gevangenschap is niet de oplossing", schreef de kampioen van Spanje in een verklaring. "De oplossing voor het conflict in Catalonië moet louter uit politieke dialoog komen."

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Negen prominente figuren achter het illegale referendum twee jaar geleden over onafhankelijkheid voor de welvarende Spaanse regio Catalonië werden maandag veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen. Het leidde tot protesten in de regio. Zo werden wegen geblokkeerd door boze Catalanen.

"Trots om onderdeel van deze club te zijn", schreef Gerard Piqué, verdediger van Barcelona, op Twitter als reactie op de verklaring van zijn club. De geboren Catalaan sprak zich al regelmatig uit voor onafhankelijkheid van van de regio.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS Gerard Piqué(@ 3gerardpique) link

