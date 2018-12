FC Barcelona is het beu: 100.000 euro boete voor ‘laatkomer’ Dembélé LPB

11 december 2018

16u07

Bron: AS 1

FC Barcelona heeft het gehad met de fratsen van Ousmane Dembélé. De Franse international krijgt een boete van ruim 100.000 euro opgelegd omdat hij vorige zondag liefst twee uur te laat arriveerde op training. Dembélé had de avond voordien nog uitgeblonken bij de ruime 0-4-zege op het veld van stadsgenoot Espanyol. Voor de Fransman blijkbaar een reden om het aanvangsuur van de zondagtraining (11 uur) feestelijk aan zijn laars te lappen. Nadat hij alsnog opdaagde, reageerde Barça-coach Ernesto Valverde woedend. Een sanctie kon deze keer niet uitblijven, Dembélé haalt Valverde immers al maanden het bloed van onder de nagels door zijn ongedisciplineerd gedrag. Een boete van ruim 100.000 euro is het gevolg.

Dat Dembélé niettemin in de selectie zit voor het Champions League-duel van vanavond tegen Tottenham, dankt hij aan zijn uitstekende prestaties van de voorbije weken. Valverde: “Ousmane is een getalenteerde speler, we moeten deze affaire op de best mogelijke wijze regelen. Maar hij moet wel geholpen worden.”