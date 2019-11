FC Barcelona bestaat 120 jaar: wat is de Belgische link met de Spaanse topclub? XC/LPB/NVE

29 november 2019

12u02 0 Buitenlands voetbal FC Barcelona viert vandaag z’n 120ste verjaardag. Wat is de Belgische link met de Catalaanse topclub? Hieronder enkele weetjes.

Laatste match tegen Belgische club

Voor het laatste duel van Barça tegen een Belgische club moeten we terug naar 29 oktober 2002. Het team van Louis van Gaal neemt het die dag in het Jan Breydelstadion op tegen Club Brugge. ’t Is de vijfde match van de groepsfase van de Champions League. Juan Román Riquelme scoort het enige doelpunt in Brugge. Eindstand: 0-1. Barcelona won de heenmatch tegen Club met 3-2, na doelpunten van Luis Enrique, Timmy Simons, Gaizka Mendieta, Javier Saviola en Gaëtan Englebert.

Galamatch met Maradona in Anderlecht

Michel Verschueren, vader van huidig sportief manager van Anderlecht Michael, zette begin jaren 80 zijn schouders onder het project om het Constant Vanden Stockstadion tot stand te brengen. Mét loges en gebaseerd op moderne, Amerikaanse stadions. Het vernieuwde stadion werd in 1983 ingehuldigd met een galamatch tegen het Barcelona van Diego Maradona. Liefst 26.000 toeschouwers aanschouwden de kunsten van de Argentijn. De wedstrijd eindigde op 1-1. ’t Was meteen ook de enige match van ‘Pluisje’ op een Belgisch voetbalveld.

Debuut Cruijff tegen Cercle

Op 5 september 1973 speelt de legendarische Johan Cruijff zijn eerste officieuze wedstrijd voor FC Barcelona tegen... Cercle Brugge. De Nederlander luistert zijn eerste optreden in het shirt van Barça op met een treffer in het met 6-0 gewonnen oefenduel.

G⚽️AL MORNING!!!

🔙 Today is the day that Johan Cruyff made his first appearance for Barça in a friendly against Cercle Brugges pic.twitter.com/GDkTW6dNFb FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Twee Belgische ex-spelers

Twee Belgen kwamen in het verleden uit voor de eerste ploeg van FC Barcelona: Fernand Goyvaerts en Thomas Vermaelen. Die eerste speelde van 1962 tot 1965 bij de Blaugrana, nadien trok Goyvaerts naar rivaal Real Madrid. Vermaelen verdedigde tussen 2014 en 2019 de clubkleuren bij Barcelona. Intussen is de linksvoetige verdediger actief bij het Japanse Vissel Kobe.

Lokeren dicht bij stunt tegen het Barça van Cruijff

Op 4 november 1976 staat Daknam op stelten. Lokeren kruist er de degens met FC Barcelona in de tweede ronde van de UEFA Cup. Veel illusies maken de Waaslanders zich niet na een 2-0-nederlaag in de heenmatch. Na 25 minuten is de sensatie compleet. Met goals van René Verheyen en Bob Dalving heeft Lokeren zijn achterstand dan al weggepoetst. Het grote Barça, met Rinus Michels op de bank en Cruijff en Neeskens tussen de lijnen, wankelt. Het is de grootmeester himself die orde op zaken moet stellen. Cruijff scoort na 54 minuten de dodelijke 2-1, een dapper Lokeren sneuvelt op het veld van eer.

Standard belazerd door ref in finale Europacup II

12 mei 1982, bij Standard zullen ze er niet graag aan herinnerd worden. De Rouches bekampen FC Barcelona in de finale van Europacup II. Camp Nou, de thuisbasis van Barça, vormt het decor. Guy Vandersmissen brengt Standard vroeg op voorsprong, op slag van rust maakt de Deen Allan Simonsen gelijk. Waarna de Duitse scheidsrechter Eschweiler de hoofdrol voor zich opeist. Eschweiler doet alsof hij een snel genomen vrijschop gaat afblazen, maar bedenkt zich op het moment dat Quini de 2-1 binnenkopt. Standard belazerd voor de ogen van heel Europa, in het slot krijgt Walter Meeuws nog rood. Europacup II verhuist voor een jaar naar Catalonië.

Debutanten tegen Club Brugge

Andrés Iniesta, een absolute legende bij Barça, maakte ooit zijn debuut in het Jan Breydelstadion. In 2002 kwam Barcelona onder leiding van Louis van Gaal met 0-1 winnen in de Champions League. Iniesta was op dat moment 18 jaar, 5 maanden en 18 dagen oud. De Spanjaard won meer dan 30 trofeeën in 674 wedstrijden voor Barcelona, maar de match in Brugge is volgens Iniesta zijn mooiste herinnering.

Ook doelman Pepe Reina maakte zijn debuut voor Barcelona tegen Club Brugge in de UEFA Cup. In 2000 kwam Club met een gelijkspel terug uit Spanje, het werd 1-1 na doelpunten van Rivaldo en Gert Verheyen. Momenteel speelt Reina voor AC Milan, waar hij tweede doelman is.