Fantastische start in China voor Fellaini: ex-Rode Duivel maakt hattrick in amper 8 minuten, Dembélé en co beginnen met valse noot

26 juli 2020

14u25 10 Buitenlands voetbal Marouane Fellaini (32) is de grote held bij zijn Chinees team Shandong Luneng. De voormalige Rode Duivel scoorde een hattrick in amper acht minuten tijd tegen Dalian Pro, de moederclub van Yannick Carrasco. Drie keer trof hij raak met het hoofd.



Fellaini en co kwamen net na de rust nochtans op achterstand tegen Dalian na een doelpunt van Salomón Rondón (ex-Zenit en West Brom). Het leek ook 1-0 te blijven, tot ‘Big Fella’, die bij afwezigheid van de geblesseerde Graziano Pelle als valse ‘negen’ speelde, zijn duivels ontbond. Hij scoorde de gelijkmaker in minuut 79 en maakte snel daarna zijn tweede én derde treffer. Telkens met het hoofd. Een ware ‘kopbal-hattrick’. Genoeg voor een 2-3-overwinning op de eerste speeldag. Shandong Luneng kent zo een uitstekende seizoensstart, met dank aan Fellaini.

Eind maart testte Fellaini nog positief op het coronavirus. Na een verblijf in het ziekenhuis volgde een periode in quarantaine. Mousa Dembélé opent de competitie later zondag met Guangzhou R&F tegen Shenzhen.

Het seizoen in China, dat eigenlijk in februari zou beginnen maar vanwege de corona-uitbraak werd uitgesteld, ging dit weekend van start. Alle wedstrijden worden gespeeld zonder publiek. De zestien teams werden opgesplitst in twee hotelcomplexen - eentje in Dalian in het noordoosten van China en eentje in Suzhou, dicht bij Shanghai - voor de eerste fase van het nieuwe seizoen. Daarin wordt gespeeld in twee groepen van acht teams. De top 4 plaatst zich voor de kwartfinales. Spelers en teamleden zijn de komende zeventig dagen verplicht in hun hotel te blijven. Bij overtredingen worden de teams uit het kampioenschap gezet.

Fellaini: “Het gevoel zit goed”

Net na de wedstrijd stond Fellaini de plaatselijke pers (kort) te woord. “Het gevoel zit goed”, glimlachte hij. “Scoren is altijd fijn. In de eerste helft hadden we de controle, na de pauze starten we slecht, want we incasseerden het openingsdoelpunt. Maar we herpakten ons goed.”

Minder goede start voor Dembélé

Mousa Dembélé is met een valse noot gestart aan het nieuwe seizoen in China. Hij liep zondag met zijn ploeg Guangzhou een 3-0 nederlaag op bij Shenzhen. Ook Thomas Vermaelen en Vissel Kobe bleven met lege handen achter in Japan. G-Osaka kwam met 0-2 winnen op de zevende speeldag.

Shenzhen werd in eerste instantie nog geholpen door Li Songyu die de bal op een vrije trap in eigen doel liep (29.). Na de rust maakten Harold Preciado (63.) en Gao Lin (69.) er, allebei via penalty, nog 3-0 van. Dembélé werd na 78 minuten gewisseld.