Fans van Barcelona kiezen fraaiste goal uit clubgeschiedenis, en u mag twee keer raden wie de hoofdvogel afschiet GVS

28 maart 2019

21u03 0 Buitenlands voetbal De supporters van FC Barcelona hebben de mooiste goal uit hun clubgeschiedenis gekozen. Hoeft het u te verbazen dat Lionel Messi met die eer aan de haal ging? Zijn solo tegen Getafe in 2007 kwam als winnaar uit de bus. Ook op nummers twee en drie pronkt een beauty van Messi.

Leo Messi’s goal against Getafe in 2007, is official the best goal ever in Barcelona history.



Unbelievable. #Leo pic.twitter.com/PRAwY9Zm48 Leo Messi(@ Leo__Cuccittini) link

Eerder werden er honderd goals gereduceerd tot twee kanshebbers. Het was Messi versus... Messi. De fans van de Catalaanse grootmacht konden tot vandaag kiezen tussen twee verbluffende solo’s. Enerzijds was er de geniale actie mét wapperende haren vanop de middenlijn in het Copa del Rey-duel tegen Getafe, intussen twaalf jaar geleden. De treffer deed en doet nog steeds denken aan de goal van Diego Maradona tegen Engeland op het WK van 1986. Maar de uitdager was een al even magische solo uit 2015 tegen Athletic Bilbao, ook al in de Spaanse beker. Messi dribbelde vier tegenstrevers tureluurs en besloot nadien fijntjes in de korte hoek.

Lionel Messi astonishing goal vs Athletic Bilbao in 2015. pic.twitter.com/eeJGvX0pfr Football Great Goals(@ footygreatgoals) link

Uiteindelijk kwam het doelpunt uit 2007 als winnaar uit de bus. Op de koop toe palmde ‘De Vlo’ het hele podium in, want zijn goal uit El Clásico in het seizoen 2010/11 werd tot derde mooiste doelpunt uit de geschiedenis van Barça gekozen. In totaal brachten liefst 500.000 fans hun stem uit. Een dankwoordje van de meester himself was op het Twitteraccount van de Blaugrana dan ook zeker op zijn plaats.

In 3th...🥁🥁🥁

With 4,198 votes...

Leo #Messi 🆚 Real Madrid#BarçaBestGoalEver pic.twitter.com/xd8MLcUSJ9 FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

🔊Leo #Messi has a message for you!#BarçaBestGoalEver 🔵🔴 pic.twitter.com/PHOXJvIbII FC Barcelona(@ FCBarcelona) link