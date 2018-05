Fans van Algerijnse derdeklasser zetten stadion in lichterlaaie door liefst 10.000 stuks Bengaals vuur af te steken MDB

08 mei 2018

09u06 2

In ons land staan er strenge controles op het binnensmokkelen van Bengaals vuur. Hier en daar glipt er nog wel eentje door de mazen van het net, maar in Algerije is dat klaarblijkelijk een heel ander verhaal. De derdeklasser USM Annaba verzekerde zich vrijdag van de promotie naar de tweede divisie en dat werd dan ook met de nodige toeters en bellen gevierd. De 60.000 toeschouwers in het stadion zagen hoe liefst 10.000 stuks van Bengaals vuur werd afgestoken. Het leverde onderstaande waanzinnige beelden op.

Désolé j'en fais un deuxième tweet... On parle de 10.000 fumigènes..... 😱😱😱 Et à Annaba, en D3 Algérienne ! 🔥 #ultras #annaba #Algerie #fumigene #copa90 pic.twitter.com/rbEVwki3Tx Bellahsene Nabil(@ BellahseneNabil) link

WOO😱😱😱OOW

Les 60.000 supporteurs de l'USMAnnaba fêtent l'accession en 2ème division algérienne .. Oui 2ème division ! On parle de 10.000 fumigènes... Oui 10.000 ! C'est fou 🔥🔥🔥 @COPA90 @sofoot

PS : Enfin des commentateurs dignes du spectacle en tribunes ! Merci pic.twitter.com/sYiNtTJBzg Bellahsene Nabil(@ BellahseneNabil) link