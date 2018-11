Fans River Plate vallen bus van rivaal Boca Juniors aan met stenen: spelers gewond, wedstrijd met een dag uitgesteld MDB/LPB

24 november 2018

22u15

Bron: Belga/ANP 13 Buitenlands Voetbal De spanning is te snijden in Buenos Aires. Vanavond stond de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores op het programma, maar uiteindelijk werd beslist om de partij zondag om 21u te laten doorgaan. Bij aankomst aan het stadion werd de bus van Boca Juniors namelijk aangevallen met stenen door de fans van River Plate. Daarop zette de politie traangas in, maar ook de spelers werden daarbij getroffen.

#TNTSports | Terrible imagen de los jugadores de Boca en el vestuario, tras la agresión que sufrieron en la previa de la Superfinal ante River pic.twitter.com/JdqTbHueeP TNT Sports LA(@ TNTSportsLA) link

Door het bekogelen met stenen van de bus sneuvelden er heel wat ruiten, zo is op beelden te zien. Vervolgens zouden de spelers volgens meerdere Zuid-Amerikaanse media blootgesteld zijn aan door de politie gebruikte pepperspray en traangas, wat voor braakneigingen en andere irritaties zorgde bij de Boca-spelers. De spelers van Boca Juniors waren zichtbaar aangeslagen door de incidenten. Op beelden is te zien hoe onder meer sterspeler Carlos Tevez getroffen werd door het traangas. Ook spits Wanchope had het zichtbaar moeilijk.

Tevez: “We worden gedwongen om te spelen”

“We zijn niet in staat en we worden gedwongen om de wedstrijd te spelen”, vertelde Carlos Tevez die met de vinger naar de aangewezen dokter van de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie CONMEBOL wees. Er werd door de dokters van de CONMEBOL een officiële brief opgesteld waarin staat dat er geen medische redenen waren om de wedstrijd niet te laten doorgaan. “Ik begrijp dat er veel druk ligt op de arts, maar hij moet zijn werk doen. Ik had braakneigingen, mijn keel brandde en mijn hoofd deed pijn. Het zijn situaties die niet mogen gebeuren voor een wedstrijd. We hebben drie ploegmakkers die fysiek niet in orde zijn.” Op beelden vanuit de bus is te zien hoe het er aan toe ging. De spelers van Boca Juniors pompten zichzelf op voor de clash met gezangen totdat er enkele ruiten sneuvelden. De stemming sloeg plotsklaps helemaal om.

AHORA |



Desde adentro del micro, EL MOMENTO en que los jugadores de Boca son agredidos.



video @Fedito pic.twitter.com/R175QyFaru La12tuittera ⑫(@ La12tuittera) link

De secretaris-generaal van Boca, Christian Gribauldo, zei aan de Spaanstalige krant AS dat sommigen ook snijwonden hebben opgelopen en bijgevolg niet meer in staat zijn om te spelen. Officials van Boca Juniors zeiden dat er niet gevoetbald kan worden. “Bijna alle spelers zijn het slachtoffer. Zoals het er nu voorstaat kunnen de meeste van hen niet in actie komen.” De wedstrijd zou om 21 uur (Belgische tijd) van start gaan en de aftrap werd uitgesteld tot 23.15 uur, maar ook op dat moment stonden de spelers niet op de grasmat. Uiteindelijk werd beslist om de wedstrijd op zondag om 21u te laten doorgaan. Boca-speler Pablo Perez is intussen naar het ziekenhuis overgebracht. Hij zou glassplinters in zijn oog hebben.

De twee rivalen staan voor het eerst tegenover mekaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De eerste Superclasico eindigde twee weken geleden in La Bombonera op een 2-2-gelijkspel. Sindsdien heeft de voetbalgekte in de Argentijnse hoofdstad zijn kookpunt bereikt. Vrijdag daagden er voor de laatste training van Boca liefst 50.000 toeschouwers op. De poorten van La Bombonera moesten zelfs gesloten worden omdat het stadion te klein was om alle toeschouwers op te vangen. Wegens de gewelddadige rivaliteit tussen beide clubs zijn in beide duels bezoekende fans niet welkom in het stadion.

#TNTSports | Así agredieron al micro de #Boca al llegar al Monumental pic.twitter.com/8g72Io3IwX TNT Sports LA(@ TNTSportsLA) link

De supporters keken alvast reikhalzend uit naar de kraker tussen stadsgenoten Boca Juniors en River Plate. Op de laatste training voor de terugwedstrijd zwaaiden de fans van Boca Juniors in een uitverkocht stadion (La Bombonera heeft een capaciteit van 49.000 zitjes) hun ploeg uit. Ook vandaag troepten de fans voor het hotel van de spelers samen. Het leverde onderstaande indrukwekkende beelden op.

🎥 ¡Así se siente el apoyo de los miles de hinchas de #Boca desde adentro del Hotel!



¡Hoy, #JugamosTodos!#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/duLxr5PEFf Boca Jrs. Oficial 🏆🏆(@ BocaJrsOficial) link

📷 ¡Miles de hinchas en la puerta del hotel acompañando al plantel! En minutos, el equipo de Guillermo parte rumbo al Monumental para la final de la Copa Libertadores.



¡Hoy, #JugamosTodos!#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/RY2hCQTSmx Boca Jrs. Oficial 🏆🏆(@ BocaJrsOficial) link