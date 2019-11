Fans Malmö gaan nu nóg een stap verder en steken standbeeld Ibrahimovic in brand Redactie

28 november 2019

11u14

Bron: AD 0 Ibrahimovic Kort nadat bekend werd gemaakt dat Zlatan Ibrahimovic mede-eigenaar wordt van Hammarby IF, een club uit de Zweedse hoofdstad Stockholm, hebben supporters van Malmö FF, de club waar de 38-jarige spits zijn loopbaan begon, hun frustratie gebotvierd op het standbeeld van hun held naast het stadion van Malmö. Vannacht werd het standbeeld in brand gestoken.

Nach dem Einstieg von Zlatan #Ibrahimovic beim rivalisierenden Erstligisten @Hammarbyfotboll, haben Fans seines Heimatklubs @Malmo_FF ihrem Frust freien Lauf gelassen.



Die #Ibrahimovic-Statue wurde mit Farbe besprüht und mit Pyrotechnik beschädigt.pic.twitter.com/ww1nxWGDVd Deutschlandfunk Sport(@ DLF_Sport) link

Hing er gisteren een blauwe vuilniszak over het hoofd van het Zlatan-standbeeld, tape over zijn naam, een wc-bril over zijn arm en een sticker van Malmö-held Markus Rosenberg op zijn been, dan gingen ze afgelopen nacht nog een stap verder. Het standbeeld werd in de fik gestoken. Ibrahimovic was op 8 oktober nog aanwezig bij de onthulling van het standbeeld, dat direct naast het Swedbank Stadion van Malmö FF staat. Ook was er een doek te zien met een duidelijke tekst: ‘Verplaatst dit standbeeld zo snel mogelijk naar Stockholm.’

Malmö FF en Hammarby IF eindigden afgelopen seizoen allebei op 65 punten in de Zweedse Allsvenskan, een puntje minder dan kampioen Djurgårdens IF.

Nieuwe eigenaar

De clubloze Zlatan Ibrahimovic (38) heeft een aandeel in de Anschutz Entertainment Group (AEG), dat voor 49 procent eigenaar is van Hammarby. Niet geheel toevallig is AEG ook eigenaar van LA Galaxy, waar de Zweed onlangs na twee seizoenen vertrok. “Hammarby is een fantastische club met heel betrokken supporters en geniet respect in Stockholm en heel Zweden. Ik heb het altijd een mooie club gevonden en ben onder de indruk van wat de club op en naast het veld heeft bereikt de afgelopen jaren”, vertelt Zlatan op de clubsite.

Ook Hammarby-voorzitter Richard von Yxkull is in zijn nopjes. “Dit voelt als goede timing, want we hebben ons de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en spelen volgend jaar in Europa. Wanneer een persoon als Zlatan Ibrahimovic dan naar de club komt, met zijn passie en winnaarsmentaliteit, voelt dat goed. Het is nog te vroeg om gedetailleerd te vertellen hoe Zlatan zijn steentje kan bijdragen aan Hammarby, maar het is duidelijk dat er veel potentie in deze samenwerking zit. Het is erg opwindend.”

Rode Neuzen Dag kent vrijdag zijn finale. Met het ingezamelde geld helpt Rode Neuzen Dag onze jongeren sterker te maken, vooral op scholen. Samen met meer dan 2 miljoen lezers gaat HLN voor #generationstronger. Als elke HLN-lezer slechts 1 euro bijdraagt, kan Rode Neuzen Dag een recordsom ophalen in de laatste rechte lijn. Het enige wat je daarvoor moet doen, is een sms sturen. Dat doe je door NEUS te sms’en naar 4666. Met slechts 1 euro kan je dus een wereld van verschil maken. Of het is gelukt, verneem je vrijdag tijdens de grote liveshow op VTM om 20.40 uur.