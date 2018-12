Fans Boca Juniors vermoorden 21-jarige supporter van River Plate omdat hij “de zege in de Copa Libertadores aan het vieren was” MDB

13 december 2018

10u59

Bron: Marca/Clarin 6 Buitenlands Voetbal De finale van de Copa Libertadores kent een nieuw dieptepunt. Nadat de terugwedstrijd al werd uitgesteld omdat fans van River Plate de bus van Boca Juniors hadden aangevallen, werd er een supporter vermoord. De 21-jarige Exequiel Aaron Neris werd met enkele messteken om het leven gebracht door fans van Boca Juniors omdat hij de 3-1-zege van zijn team River Plate aan het vieren was.

Argentinië is opnieuw opgeschrikt door voetbalgeweld. Nadat River Plate het zondag in het Santiago Bernabéu in de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores met 3-1 haalde van Boca Juniors, werd Buenos Aires overspoeld door roodwitte fans. Ook in de Argentijnse stad Posadas (in het noordoosten van Argentinië) werd er gevierd, maar dat liep dramatisch af voor een supporter. Volgens de Argentijnse krant Clarin werd Exequiel Aaron Neris door twee supporters van Boca Juniors aangevallen. Met een van de messteken werd ook de slagader in het linkerbeen van Exequiel geraakt. Hij werd nog afgevoerd naar het ziekenhuis, maar overleed daar enkele uren later.

Volgens de familie van het slachtoffer werd Exequiel aangevallen omdat hij een truitje van River Plate droeg. Zijn moeder kon hem in het ziekenhuis nog even spreken. “Ik ga dood. Ik ga dood. Ze hebben me aangevallen omdat ik de zege aan het vieren was. Omdat ik een fan ben van River”, vertelde hij nog voor zijn dood. “Ze hebben mijn zoon vermoord. Hij was gewoon aan het wandelen”, vertelde zijn moeder. “Hij had geen kans om zich te verdedigen omdat hij nog steeds aan het herstellen was van een motorongeluk. Hij werd al enkele keren geopereerd om zijn been te reconstrueren. Hij was nog heel jong en hield van voetballen. Hij is van al mijn kinderen de enige fan van River en hij had met niemand problemen in de wijk.” Ondertussen werden al twee verdachten gearresteerd. Het zou gaan om twee broers van 18 en 22 jaar die fan zijn van Boca Juniors.

#Luto por el homicidio de un joven hincha de River Plate, en Posadas, capital de la Provincia de Misiones. Exequiel Aaron Neris de 21 años murió desangrado al recibir una puñalada en la zona del fémur. Hay dos detenidos. El triste episodio sucedió tras el Superclásico River-Boca. pic.twitter.com/Y0zrWkKpmR Diego José Chesani(@ DiegoJosChes_Ok) link

Wat een waar voetbalfeest moest worden voor het Argentijns voetbal draaide helemaal anders uit. Eerder werd ook de terugwedstrijd van de Superclásico uitgesteld omdat de bus van Boca Juniors werd aangevallen. Fans van River Plate bekogelden de bus bij de tocht naar het stadion met stenen en flessen. Daarop zette de politie traangas in, maar omdat er enkele ruiten waren gesneuveld werden ook de spelers van Boca Juniors getroffen. De wedstrijd ging uiteindelijk niet door waarna de CONMEBOL (de Zuid-Amerikaanse voetbalbond) besloot om de partij in het stadion van Real Madrid te laten doorgaan.